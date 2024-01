Director Nacional de Bomberos pide a las CAR que apoyen en la lucha contra incendios

Colombia vive una temporada crítica, los incendios forestales combinados con las altas temperaturas tienen en alerta a más de 800 municipios de todo el territorio nacional. Los incendios en el país han encendido las alarmas de las autoridades gubernamentales y departamentales, especialmente en Santander y Bogotá, territorios donde se han presentado conflagraciones de importantes magnitudes.



En Bogotá, los bomberos, la Defensa Civil y demás autoridades han trabajado arduamente para apagar una conflagración que ha estado activa casi por días en los Cerros Orientales.

Ha sido tal la magnitud de este evento, que algunos colegios del sector de Chapinero, la zona más afectada por el humo de los incendios, decidieron cancelar clases y, también, se le remendó a los habitantes utilizar tapabocas y demás recursos de protección.

Esta situación, generada por el fenómeno de El Niño que se extiende por territorio colombiano, mantiene en alerta a 883 municipios por riesgos de incendios y deslizamientos, 582 en alerta roja por incendios y 47 por deslizamientos, incluyendo 13 en alerta roja, según el Ministerio de Ambiente.

En entrevista, el Director Nacional de Bomberos de Colombia asegura que no cuentan con los recursos suficientes, que el fenómeno de El Niño ha incidido en el aumento de los incendios y hace un llamado a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a proveer recursos a los bomberos para poder enfrentar las conflagraciones.

¿Qué tan complejo está siendo luchar con los incendios, sobre todo en zonas de cerros?

Bueno, la complicación es que en estas zonas se presentan desafíos únicos debido a la topografía. Hay dificultades de acceso y en la extinción efectiva de las llamas. Nuestros guardianes de la vida enfrentan terrenos difíciles, pero su conocimiento es incansable.

Incendios forestales en Colombia entre el primero y el 23 de enero. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Este año se han casi duplicado el número de incendios forestales durante el inicio del año comparado con 2023. ¿Ha incidido el fenómeno de El Niño?

Efectivamente, hemos registrado un aumento significativo de incendios en este año. El fenómeno de El Niño nos ha contribuido a condiciones más secas, generando un entorno propicio para la propagación de incendios.

Es una situación que requiere una respuesta rápida y coordinada. A la misma fecha del año 2023 teníamos 307 incendios forestales y en este año ya hemos registrado 510. Hemos aumentado en 203 incendios a la fecha.

Desde tempranas horas la mañana, Bomberos, Defensa Civil y la Brigada de Ingenieros de las fuerzas militares, realizan acciones para detener el incendio de los Cerros Orientales en Bogotá. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Está Colombia preparada en cuanto a equipos y capacidad humana para enfrentar estos incendios desbordados?



La capacidad humana y los equipos de los cuerpos de bomberos son fundamentales. Sin embargo, la magnitud de los incendios actuales ponen a prueba nuestros recursos.

Estamos coordinando esfuerzos y gestionando apoyos, pero esencialmente necesitamos contar con el respaldo continuo de las autoridades y la colaboración de la comunidad para enfrentar estos desafíos.

Contamos con más de 20.000 hombres y mujeres distribuidos en 26 Cuerpo de Bomberos Oficiales 792 Cuerpos de bomberos Voluntarios, 46 Cuerpos de Bomberos Aeronáuticos, garantizando una cobertura operativa a nivel nacional.

Municipios en alerta por incendios forestales en Colombia al 23 de enero. Foto: Ideam

Sin embargo, en ese punto se debe resaltar que muchos de esos Cuerpos de Bomberos Voluntarios en estos momentos no cuentan con convenios vigentes ni contratos.

Hay que hacer un llamado de atención a las alcaldías de todo el país a fin de que garanticen la prestación del servicio de bomberos. El principal ingreso que tienen ellos es la sobretasa bomberil.

¿Pero qué pasa? En este momento los alcaldes apenas están iniciando y no han todavía liberado los recibos para recaudar esos recursos. Es decir, siempre nosotros recibimos por ahí en marzo lo que recojan en febrero y esa es una dificultad grande que tenemos.

Incendios en los Cerros Orientales de Bogotá. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Pero también he hecho un llamado a todas las autoridades, a las CAR, que reciben una cantidad de dinero en sobretasa ambiental. Yo quisiera preguntar ¿por qué no le dan un apoyo a los bomberos? ¿Por qué no nos ayudan?

No sé por qué las CAR, que reciben una sobretasa ambiental, no meten la mano en el presupuesto para decir vamos a subsidiar a los bomberos del país que están apagando incendios y están protegiendo el medio ambiente.

