‘Minambiente debe decir a qué va a destinar el dinero’

¿Cómo funciona la distribución del dinero recaudado por el impuesto?



Cuando se modificó la reforma tributaria, el 27 de junio de 2018, se estableció que el recaudo del impuesto nacional al carbono sería destinado al Fondo Colombia en Paz (FCP) y no dice en qué porcentaje, lo que se supone que es el 100 por ciento. Eso significa que todo lo que se recaude va al Ministerio de Hacienda, que luego se lo envía al FCP, y ahí sí se destina en los porcentajes establecidos: 5, 25 y 70.

¿En dónde está el dinero en este momento?



Ahora se encuentra como Presupuesto General de la Nación, en el Ministerio de Hacienda. No lo hemos podido usar.



¿Por qué?



Para poder obtener esos recursos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe crear una subcuenta en el FCP y se debe determinar un Plan Operativo de Anualidad de Pagos (Poap). Tienen que decir en qué van a destinar el dinero y deben presentar los proyectos detallados para que se les pueda desembolsar.



¿Quién tiene que crear el Poap?



Se crea a través del consejo directivo del Fondo Colombia en Paz. Una vez creado el Poap, le debemos solicitar al Ministerio de Hacienda que traslade los recursos para ahí sí atender todos los proyectos que se han previsto.



¿Minambiente hace parte del consejo directivo?



Sí. Junto con Minhacienda, Minagricultura, el alto consejero para la Paz, dos miembros privados (Arturo Calle y Mario Hernández) y la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Susana Correa.



Hablemos de ese 70 % destinado al posconflicto: ¿cuáles son los criterios de sostenibilidad que se han definido?



Todavía estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Ambiente para ver cuáles son los criterios que ellos consideran viables dentro de los proyectos del FCP. Sin embargo, quedó claro que se tendrán que trabajar proyectos sostenibles en los 170 municipios PDET (esto tiene como objetivo poner en marcha los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional). Son para proyectos productivos.

¿Pero qué entiende el FCP como ‘criterios de sostenibilidad’?



Estamos en esas conversaciones con el Minambiente para sacar esa excelente hoja de ruta y el marco en el que trabajaremos conjuntamente para que no se cree ningún manto de duda frente a la destinación de los recursos.



¿Entonces, esas reglas del juego aún no existen?



No. Y hasta que no se cree el Poap, que es la gobernanza de cómo será el manejo del dinero, no se puede hacer nada.



¿O sea que la traba es del Ministerio de Ambiente?



Pues, es una tarea que le corresponde al ministro Ricardo Lozano. Y luego, el FCP, junto con la Alta Consejería, nos articulamos para saber cómo enfocar los recursos.



¿El anterior ministerio dejó algún borrador?



No, no dejó nada. Nosotros hemos venido pidiendo, insistentemente, que avancemos en ese tema, pero no pasa nada. Tanto que en el consejo directivo ya vamos a llevar la creación de una subcuenta para que podamos tener esos recursos, que están quietos en Minhacienda y necesitamos ponerlos a mover ya. El posconflicto requiere muchísimos recursos.



¿Cuándo esperan tener la plata para usarse?



No puedo decir con exactitud una fecha, pero creo que el año entrante, a mediados de enero.



¿Hay alguna zona o proyecto específico en el que tengan claro que se usará la plata del impuesto al carbono?



El Catatumbo. Nos gustaría desarrollar muchos proyectos en pro de generar valor ahí

.

¿Usted cree que si se le sacó del bolsillo el impuesto nacional al carbono al Minambiente, fue un ‘conejo’ a la ley de páramos?



No lo considero. Estas dos áreas vienen trabajando en pro de recuperar un país, ese es el objetivo. El Ministerio de Ambiente tiene una tarea fundamental, que es frenar la deforestación y adaptarnos al cambio climático. Hay que crear estrategias para que los dos vayamos por la misma vía porque muchos de nuestros temas confluyen, por ejemplo erradicación de cultivos ilícitos en núcleos de deforestación y proyectos productivos en páramos.

TATIANA PARDO IBARRA

Twitter: @Tatipardo2

tatpar@eltiempo.com