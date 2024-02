‘En Gorgona recibimos un proyecto ya formulado, pero lo mejoramos’: Director de Parques

Tras la polémica que ha generado el desarrollo de un proyecto de ampliación y mejoramiento de la base de guardacostas de la Armada Nacional ubicada en el Parque Nacional Natural Gorgona, este lunes el director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo, explicó, en un espacio de conversación con periodistas, que aún persisten muchos mitos sobre lo que se hará en esta área protegida.



(Lea también: Gobierno anuncia que sí harán obras en Gorgona; pero impulsarán turismo e investigación)

El proyecto de Gorgona tiene más de diez años y su primera licencia ambiental se otorgó en 2015. Tras quejas de ambientalistas y científicos, el proyecto estuvo frenado por varios años hasta que hace algunos días el Gobierno anunció que sí se realizará, pero a través de tres ejes: turismo, investigación científica y “contextualización de la ampliación de la base de la Armada Nacional”.

En rueda de prensa, el lunes 12 de febrero, el Gobierno anunció las medidas que tomará alrededor de la base de guardacostas en la isla de Gorgona. Foto: Minambiente

De acuerdo con Olmedo, el proyecto de ampliación de la base de guardacostas ubicada en la isla viene desde 2015, y a la llegada del actual Gobierno lo que se hizo fue cambiar y mejorar el proyecto para mitigar y limitar los impactos dentro de este ecosistema. Según el funcionario, el trabajo de los “servidores públicos es tratar de hacer lo correcto” y en este caso, considera él, es algo que se ha logrado.

Sin embargo, bajo su concepto, aún hay muchas voces que no han escuchado los cambios, o incluso, no están dispuestos a escuchar para ver que se ha avanzado en la mitigación de los impactos ambientales que puede generar el proyecto.

Rénder de como sería la zona donde vivirían los guardacostas. Foto: Armada de Colombia

“A veces nos pesa mucho el exceso de ortodoxia, no nos deja a escuchar al otro. Yo llamaría a escuchar. Nosotros institucionalmente tenemos una apertura totalmente al diálogo. Podemos equivocarnos, pero tenemos la convicción de que debemos seguir cuidando el Parque. Claro que hay gente que no le gusta, pero la pregunta es por qué”, resaltó Olmedo.

(Lea también: 'El proyecto de Gorgona no está suspendido. Tenemos todos los permisos': Armada)

Según Olmedo, en el ejercicio de su cargo se ha encontrado con casos en los que, pese al diálogo, sus interlocutores no están interesados en aceptar que pueden estar equivocados.

“Lo más duro de un consenso es renunciar a una posición. Decir usted tiene razón, no lo había visto de esa forma. De las cosas que me han impactado a mí fue que alguien me dijo usted tiene razón, pero yo no me puedo retractar (...) Cuando recibimos el proyecto estaba completamente formulado, pero lo mejoramos. Fue posible mejorarlo, sí. La aspiración es que el parque funcione 100 % con energías alternativas. Antes iba a funcionar con energías fósiles”, agregó el directivo.

"No siempre la comunidad científica tiene la razón. Hay comunidad científica que se opone al cambio climático" FACEBOOK

De acuerdo con él, “el ecoturismo tiene que hacerse con calidad y seguridad”, y eso es algo que se logra con el nuevo proyecto, que ha mejorado sus exigencias en cuanto a los requerimientos de la licencia ambiental.

El funcionario añadió que la discusión, en todo caso, se ha tornado más hacia lo político. Sin embargo, enfatizó en que desde Parques Nacionales están abiertos al diálogo.

“Sí, hay un tema más político. Hay que tratar de seguir dialogando. La conversación en térmicos científicos tiene una forma de hacerse”, dijo.

(Lea también: 'Gobierno seguirá con construcción en Gorgona; seguiremos manifestándonos': Comunidades)

Finalmente, Olmedo destacó que no siempre los científicos, por el hecho de ser científicos, tienen la razón absoluta. “No siempre la comunidad científica tiene la razón. Hay comunidad científica que se opone al cambio climático”, resaltó el funcionario.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE