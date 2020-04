‘Hay empresas que no podrían garantizar una audiencia pública virtual’

Pasar a la virtualidad procesos y trámites ambientales en esta cuarentena no es una alternativa que aplaudan muchos defensores del medioambiente y de derechos humanos. Creen que establecer, por ejemplo, audiencias públicas virtuales, un proceso tan importante para las comunidades directamente impactadas por un proyecto minero o petrolero, no garantizará su efectiva participación, especialmente en las regiones donde los servicios de Internet son precarios.

Para entender cómo funcionará una de las entidades más importantes en términos de defensa del medioambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), durante el confinamiento, EL TIEMPO habló con su director, Rodrigo Suárez, quien asegura que “será un reto enorme para entidad, pues se incrementará el número de personas dispuestas a participar en estos procesos”.



¿Qué ajustes están haciendo para continuar con sus obligaciones en lo que dure la cuarentena?



Lo primero que hizo al interior de la entidad fue fortalecer todos nuestros canales virtuales para que los funcionarios puedan trabajar desde la casa. Ahora, en cuanto a nuestras actividades, lo primero que suspendimos fueron los procesos disciplinarios y las visitas a campo. Para saber lo que sucede a tiempo real con los proyectos, lo estamos haciendo con imágenes satelitales.



Además, las empresas deben cumplir con los informes de cumplimiento ambiental y nosotros los estamos revisando de acuerdo con lo hicieron en los últimos tres o seis meses. Por otro lado, no suspendimos ningún proceso de evaluación. Seguramente cuando ya pase la emergencia tendremos que establecer unos protocolos de cómo va a ser el regreso a campo.



¿Y qué han encontrado en esas imágenes satelitales?



No puedo responder con certeza, porque en los seguimientos espaciales no alcanzamos a revisar toda la integridad del proyecto, por ejemplo, nosotros no alcanzamos a revisar la temperatura de un vertimiento, pero sí podemos revisar si está ubicado en el punto en donde dimos el permiso.



Respecto a las audiencias públicas virtuales , ¿cómo van a garantizar que realmente sean audiencias públicas?



Cuando uno piensa en audiencia pública debe garantizar la efectiva participación. Entonces, no podemos pensar solo en medios como Facebook o Twitter. Creemos que los medios radiales locales, canales regionales, medios escritos regionales, funcionan mejor en la ruralidad. Por ejemplo, 'call centers', porque la gente va a querer llamar por teléfono para transmitir sus dudas. Claro, será una reto enorme para la autoridad, porque es posible que se aumente en un número muy grande las personas que quieran participar en estas audiencias.



¿Y esto cuánto empezaría a funcionar, porque lo que entiendo es que estos procesos ya están marchando?



Mucho de lo que le he mencionado está pasando. A principios de marzo tuvimos una audiencia de evaluación en la que participaron más de 80 personas conectadas e hicimos todo el ejercicio de establecer los requerimientos. Se trató de la audiencia de información adicional de Cerro Matoso.



¿Usted cree que sí se pueden ejecutar estos procesos ambientales por medios virtuales?



Creo que sí, pero dependerá mucho del usuario (empresa), de la capacidad y la logística que tenga. Porque hoy como está la norma no depende de la Anla, sino del usuario. El reto es que las preguntas e intervenciones de las comunidades puedan ser atendidas. Como le digo, puede ser un 'call center' en donde la gente pueda llamar de manera gratuita. Debo ser sincero, hay unos usuarios que tienen una capacidad enorme, pero hay otros que de pronto no.



Ustedes van a garantizar eso, ¿verdad?



En este momento tenemos 12 solicitudes de audiencia pública virtual y que vienen de tiempo atrás. En algunos casos han sido los mismos entes de control los que nos han dicho que se haga y no se puede postergar. Obviamente, lo que tenemos que revisar es que se den esos los aspectos claves. Por ejemplo, una reunión informativa en el que se permita un diálogo entre el proponente del proyecto y la comunidad, y si la comunidad tiene una pregunta, y el proponente debe responder. Desde la parte logística tenemos que velar porque se logre.



En el caso del proceso del proyecto de Soto Norte, que se suspendió por la emergencia, la fase siguiente será la realización de la audiencia pública ambiental. ¿Cómo se va a garantizar que todos participen?



Primero, nunca ha estado suspendido. Lo que estamos haciendo en este momento es evaluar el estudio de impacto. Hay 36 profesionales en eso, esto incluyendo a la Universidad Nacional con sede en Medellín. Se ha generado una confusión sobre que nosotros vamos a hacer la audiencia pública de manera virtual, pero no. En este momento, en el que todavía estamos en el proceso de evaluación, no hemos ordenado la celebración de una audiencia pública virtual para este proyecto.



¿Cuántas licencias ambientales están evaluando y cuántas licencias saldrían en esta cuarentena?



En estos momentos, de los sectores principales, tenemos 21 proyectos en evaluación. De estos, a cuatro no alcanzamos a hacer visita y son los que tendremos que suspender. Creo que es un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales, una vía, un proyecto de minería y una planta de agroquímicos. El resto de los proyectos, o ya hicimos visita o no requieren visita. Por otro lado, sí han seguido saliendo licencias, recientemente salieron licencias para el sector de hidrocarburos, de vías; hubo un par de licencias para infraestructura eléctrica.



¿Qué responde la Anla frente a la solicitud de los empresarios de flexibilizar trámites como la licencia ambiental?



Ellos hablaban de abreviar los proceso y lo que nosotros hemos venido haciendo es desarrollar instrumentos para tener transparencia y calidad. La Anla ha logrado bajar de 280 días a ochenta y algo de días. Pero somos conscientes de que podemos desarrollar otra serie de instrumentos, como el de jerarquización de impactos. Con este instrumento nos podemos concentrar en los impactos más puntuales y priorizados de los proyectos. Eso en el mundo se utiliza como la técnica de 'screening' y 'scoping'. Ahora, cuando dicen abreviar, hay que ser claros que no todo se puede meter en la misma bolsa, hay trámites que se pueden hacer en 40 días, otros no; y no todo es tiempo.



Usted aseguró en el Senado que es probable que por los precios del petróleo, las solicitudes de hidrocarburos disminuyan y empiecen a subir las solicitudes asociadas a las energías alternativas. ¿Cuántos están cayendo las solicitudes de los hidrocarburos y cuánto está incrementando las de energías alternativas?



Hemos otorgado licencia para seis proyectos de energías renovables, que son proyectos solares y eólicos, eso era algo que la Anla nunca había hecho. En año y medio ya estamos cumpliendo el 55 por ciento de la meta de aumentar la generación de energía por fuente no convencionales. Por otro lado, efectivamente las solicitudes del sector de hidrocarburos han disminuido, han variado. En 2018 tuvimos entre 30 y 36 solicitudes, y el año pasado, estuvimos entre 30 y 28. Sin embargo, lo que hemos analizado, es que esas licencias son de un mayor tamaño, es decir, antes se pedían tres pozos, por ejemplo, y ahora piden cinco pozos.



TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE

@ELTIEMPOVERDE