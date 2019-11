'Huelga climática' es elegida como la palabra del año

El término en inglés "climate strike", traducido al español como "huelga climática", fue designado como "palabra del año" por el diccionario Collins, después de que la expresión se usara de media 100 veces más en 2019 que en años anteriores.

Este concepto define una forma de protesta en la que las personas se ausentan de la

educación o del trabajo para unirse a manifestaciones que demandan acciones para contrarrestar el cambio climático. Se incluyó en las páginas del diccionario en 2015, cuando se celebró por primera vez un evento de esa naturaleza en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en París.



La expresión se ha popularizado después de que la joven activista sueca Greta Thunberg liderase este año un movimiento medioambiental en todo el mundo conocido como "FridaysForFuture" (Viernes por el Futuro), que comenzó con una huelga escolar semanal frente al Parlamento de su país pidiendo medidas contra la emergencia climática.



El diccionario reconoció además por primera vez la palabra "non-binary" (no binario) para referirse a "cómo las personas se relacionan con los demás y se definen a ellos mismos". El Collins define "no binario" como aquello "en relación con un género o identidad sexual que no se ajusta a las categorías de masculino o femenino, heterosexual u homosexual".



Añadió, asimismo, varios términos relacionados con la política como, "double down" (doblar la apuesta), que describe a aquellos que "se niegan a retroceder" en su postura y admitir un error. También presentó otras palabras como "influencer", en referencia a una persona que goza de mucha influencia entre el público, y el género de televisión "hopepunk", que recoge los "movimientos literarios o artísticos que festejan la persecución de fines positivos en contra de la adversidad".



