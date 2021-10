5 acciones para cuidar al planeta en el Día Mundial del Ahorro de Energía

Una acción sencilla que las personas pueden hacer para cuidar el medioambiente es ahorrar energía. Es por eso que con el fin de concientizar tanto a las empresas como a las personas de la importancia de hacer pequeños cambios para cuidar el plantea, el Foro Energético Mundial promueve cada 21 de octubre la celebración del Día Mundial del Ahorro de Energía.



En EL TIEMPO le traemos cinco acciones que usted puede poner en práctica para ahorrar energía, y así no solo cuidar su bolsillo, sino también al mundo:

1. Utilice bombillos ahorradores

Cambie sus bombillos tradicionales por unos de tecnología LED. Esa acción puede reducir el consumo energético hasta en un 60 por ciento.



Además, este tipo de luces tienen una vida útil mayor a las tradicionales, por lo que usted ahorrará en recambios y reducirá la huella de carbono que implica la producción constante de bombillos.

2. Desconecte los aparatos que no utiliza

Aparatos como el microondas, el televisor o la lavadora, por decir algunos, no requieren estar conectados en todo momento, pero sí consumen energía al estarlo, inclusive cuando usted no los utiliza.



Por eso, si no los requiere para el momento desconectelos, al salir de la casa, o irse de viaje, o bien si no los está utilizando. Evitar dejar el celular o computadora cargando toda la noche también evitará grandes e innecesarios consumos de energía.

3. Aproveche la luz natural

No encienda bombillos si no es necesario. Si tiene luz del sol, úsela. Durante el día aproveche el sol para hacer las actividades que requiera, y no utilice energía de más en iluminar espacios a los que naturalmente ya les entra luz.

4. Use correctamente la nevera

Abra la nevera solo las veces que sea necesario. Al descompensar la temperatura que tiene dentro, este electrodoméstico recurre al uso de energía para volver a tener una temperatura estable, por lo que abrir la nevera muchas veces significa constantes consumos energéticos.

5. Si tiene la posibilidad, cambie sus electrodomésticos

Los nuevos productos eléctricos y electrodomésticos vienen ya con normativas como el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), que implican certificaciones de muy bajo consumo, lo que no solo le facilitará la vida, sino que además ayudará al cuidado del planeta y el de su economía.

Estas sencillas acciones pueden tener impactos muy grandes si todas las personas del planeta las ponen en práctica. Hoy uno de los mayores retos de la humanidad es detener el cambio climático, y para lograrlo es necesario un esfuerzo de todos.

