Aún hay tiempo de salvar los océanos, dice Philippe Cousteau

Los océanos aún pueden ser salvados, aseguró el ecologista y oceanógrafo Philippe

Cousteau, y explicó que existen los medios para hacerlo y que solo falta voluntad política. El nieto del célebre explorador francés Jacques-Yves Cousteu dijo en una entrevista que en los últimos 40 años la biodiversidad del planeta se redujo a la mitad.



¿Cuál es el estado de los océanos si se compara con lo que experimentó su abuelo Jacques-Yves Cousteau?



Puede ver las imágenes de la película El mundo silencioso que él rodó en la década de 1950 en el sur de Francia, y ver arrecifes y peces en abundancia. He buceado en esos mismos lugares y he podido constatar el declive... buena parte del Mediterráneo está casi muerta. Es impactante. La enorme explosión industrial y el crecimiento de la población en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial realmente tuvo un enorme impacto en estos ecosistemas. El Caribe ha disminuido, los cayos de Florida es zona muerta. Acabo de cumplir 40 años y la biodiversidad de este planeta ha disminuido 50%, la mitad de la biodiversidad que había cuando nací desapareció.



¿Por qué es importante proteger los océanos?



Puede que a algunos no les importe que un animal o un pez viva en algún lugar, pero de lo que muchos no entienden lo suficiente es que vivimos en un sistema interconectado. Y los océanos son poco apreciados porque son menos visibles que la superficie. La gente habla de las selvas tropicales del Amazonas, que son magníficas y deben ser protegidas con todo el esfuerzo posible, pero la mayoría del oxígeno en la Tierra no proviene de las selvas tropicales, sino del océano, del plancton del océano. Las selvas tropicales son ecosistemas diversos... pero más diverso que una selva tropical es un arrecife de coral, y más de la mitad de los arrecifes del mundo desaparecieron. Representan 1 % de la superficie oceánica pero albergan recursos que alimentan a 1.000 millones de personas y emplean a decenas de millones, o incluso a cientos de millones.



¿Es muy tarde para cambiar las cosas? ¿Qué se puede hacer?



La buena noticia es que tenemos herramientas a nuestra disposición, y sabemos que funcionan. Una de las principales iniciativas que ha obtenido consenso en todo el mundo es la importancia de establecer santuarios. Actualmente, solo alrededor del 5 % de la superficie del océano está protegida. Existe un movimiento creciente, promovido en particular por el Día Mundial de los Océanos, para aumentar esta proporción al 30 % para 2030. Sabemos que esto costaría alrededor de 225.000 millones de dólares.

Algunos dicen que eso es absurdo y que no podemos permitirnos esas tonterías, pero ese dinero es solo una fracción de lo que se ha invertido en la economía mundial para combatir el coronavirus. Así que el dinero está ahí, es sólo una cuestión de voluntad.



El retorno esperado de esa inversión se estima entre 500.000 y 900.000 millones de dólares, porque la protección del 30 % de los océanos resultaría en un aumento del 600 % de la biomasa de los recursos alimentarios del mar. Eso significa más trabajos, más oportunidades para que la gente alimente a sus familias... íAsí que proteger los océanos es bueno para todos!



Lo otro es que lo que tiende a ser bueno para los océanos es mejor para nosotros, vivamos o no en la costa... conducir autos eléctricos, usar el transporte público, cómo usamos la energía: es mejor para nosotros y para los océanos también. Es algo muy poderoso que es importante recordar.



