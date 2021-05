Día Mundial de las Abejas: 5 cosas que quizá no sabías

La polinización, un proceso del que se encargan las abejas, es fundamental para la supervivencia de nuestros ecosistemas. Casi el 90% de las especies de plantas con flores silvestres del mundo dependen, en su totalidad, o al menos en parte, de la polinización animal, junto con más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo y el 35% de las tierras agrícolas mundiales.

(Relacionado: Día Mundial de las Abejas: piden protegerlas y parar intoxicaciones)

Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas que enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, la ONU designó el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas .



El objetivo es fortalecer las medidas destinadas a proteger a las abejas y otros polinizadores, lo que contribuiría significativamente a resolver los problemas relacionados con el suministro mundial de alimentos y eliminar el hambre en los países en desarrollo.



Aquí 5 datos sobre estos insectos y su labor polinizadora:

¿Cuánto tiempo llevan en la Tierra?

Las abejas realizan su labor industrial en el mismo sistema de comunidad desde hace 40 millones de años. Recientemente, en 2014, se han realizado descrubrimientos sobre sus orígenes. Según estos nuevos datos, la abeja melífera se originó en Asia para después extenderse por Europa y África hace 300.000 años.



(También: Por la agricultura se ha talado ilegalmente un área similar a Noruega)



"Durante miles de años se han vinculado las abejas con la vida humana, y es que la apicultura se desarrolló con los primeros asentamientos humanos, incluso entonces la miel era un bien preciado. Los egipcios, griegos y romanos ya reconocían el valor de las abejas, las admiraban e incluso las acogían", según el portal Bee careful.



Una pintura rupestre en España que se cree que tiene 8.000 años muestra a un ser humano recogiendo miel de una escalera.



Los rastros de cera de abejas en la cerámica también sugieren que los primeros agricultores tenían abejas hace 9.000 años. También se ha encontrado miel en tumbas del antiguo Egipto.(Lea: Cambio climático destruye pinturas rupestres más antiguas del mundo)

Facebook Twitter Linkedin

Casi el 90% de las especies de plantas con flores silvestres del mundo dependen, en su totalidad, o al menos en parte, de la polinización animal. Foto: EFE

¿Cómo se protegen de sus depredadores?

Algunas especies de abejas están amenazadas por especies depredadoras de avispones gigantes que atacan las colonias de abejas, como el avispón Vespa soror, que es capaz de destruir la colmena en cuestión de horas.



Para protegerse de este depredador, investigadores encontraron que las abejas recolectan heces frescas de animales y la usan alrededor de la entrada de su colmena. Los investigadores, que publicaron sus hallazgos el año pasado, creen que el excremento repele a los avispones depredadores. (Le podría interesar: Sindicatos de Parques Nacionales, en paro contra glifosato y fracking)

Facebook Twitter Linkedin

Avispón gigante asiático. Foto: AFP

Algunas frutas y verduras que dependen de las abejas

Almendras : El cultivo de almendras depende en gran medida de la polinización de las abejas. Investigaciones han demostrado que la falta de abejas y otros insectos silvestres para polinizar las almendras puede reducir los rendimientos de la cosecha de manera más drástica que la falta de fertilizante o la falta de suministro de agua suficiente a los cultivos. Cuando las almendras se polinizan adecuadamente, los árboles dan más frutos y su contenido de nutrientes cambia, con aumentos de vitamina E.





Cebollas : Las abejas melíferas visitarán las flores de cebolla para recolectar néctar y polen, pero solo las recolectoras de néctar visitarán las líneas masculinas estériles y masculinas fértiles en la producción de cebollas híbridas. Por lo general, las abejas no encuentran las cebollas muy atractivas, por lo que las colonias altas, de 30 colmenas o más, tienen más posibilidades de éxito.



(Lea: Estas son las empresas que más contaminan con plástico en el mundo)



Manzanas : Sin las abejas, la polinización cruzada necesaria para producir manzanas puede no ocurrir en una escala lo suficientemente grande como para satisfacer la demanda actual.



Por lo general, las colmenas deben introducirse cuando aproximadamente el 5% de la flor ya está en evidencia para alentar a las abejas a comenzar a trabajar de inmediato. Se ha indicado que una carga animal de 2 a 3 colmenas / ha es adecuada para polinizar manzanas. Una flor de manzano puede necesitar cuatro o cinco visitas de abejas para recibir suficientes granos de polen para una fertilización completa.

¿En dónde viven?

Hay más de 20.000 especies de abejas, pero los datos precisos sobre cómo se distribuyen estas especies en todo el mundo son escasos.



Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur crearon un mapa de la diversidad de abejas combinando la lista de verificación global más completa de especies de abejas conocidas con los casi 6 millones de registros públicos adicionales de dónde han aparecido especies individuales en todo el mundo.



Los hallazgos del equipo, que se publicaron en la revista Current Biology, respaldan que hay más especies de abejas en el hemisferio norte que en el sur y más en ambientes áridos y templados que en los trópicos.



Hay muchas menos especies de abejas en los bosques y selvas que en los ambientes áridos del desierto porque los árboles tienden a proporcionar menos fuentes de alimento para las abejas que las plantas y flores bajas.(También: Estudio dice que más personas están preocupadas por la naturaleza)

Reconocen objetos que ya tocaron

El cerebro de un abejorro es del tamaño de una semilla de sésamo, que contienen alrededor de un millón de neuronas en comparación con las aproximadamente 100.000 millones de los humanos. En el proceso de estudiarlo, científicos identificaron que los abejorros pueden identificar objetos que ya tocaron.



"Las abejas tienen algunas representaciones internas unificadas de objetos en el mundo. Tienen esta perspectiva del mundo que es más completa en lugar de simplemente responder como una máquina, sin ningún tipo de conciencia", dijo Cwyn Solvi, autor principal de un artículo que describe el hallazgo en la revista Science.

Mas noticias de Medioambiente

- Ministro de Ambiente de Brasil sospechoso de contrabando de madera



- El 94 % de la deforestación en la Amazonia de Brasil es ilegal