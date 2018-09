Colombia se une a jornada mundial para erradicar basureros ilegales

De acuerdo con cifras del Waste Atlas, herramienta digital que permite conocer, minuto a minuto, cuánta basura se genera en el mundo, de los 1.900 millones de toneladas de residuos sólidos que se producen, un 30 % no es recogido.

Ese volumen, es decir, unos 570 millones de toneladas de basura, termina abandonado en vertederos ilegales, contaminando suelos y cuerpos de agua; desperdigados por calles de ciudades y municipios, y alterando ecosistemas de bosques, riveras de ríos, humedales y cañadas, o flotando libremente en la superficie del mar.



Lo peor ocurre cuando no se les hace seguimiento a tales concentraciones de basura, porque no se conoce con certeza dónde están, o simplemente porque los ciudadanos no saben cómo denunciar o cómo prender una alerta, y se han acostumbrado tanto a su presencia que el tema pareciera invisible.



Esta problemática llevó a que Let’s Do It Foundation, movimiento cívico que ha unido a millones de voluntarios de al menos 150 países en torno a jornadas mundiales de limpieza, lanzara, a finales del 2017, World Waste Platform, una herramienta digital que, a través de una aplicación móvil, le permite a cualquier ciudadano, desde cualquier lugar, mapear y denunciar los puntos de concentración de basuras y unirse, si lo desea, a eventos masivos de recolección y limpieza en los sitios más críticos señalados en el aplicativo.



“Descubrimos que no existía una base de datos para recopilar información confiable sobre la cantidad de basura que hay en el mundo ni sobre su localización. Necesitábamos identificar los vertederos ilegales para poder dar un paso importante en su eliminación”, explican los líderes de Let’s Do It Foundation.

Equipos de buzos voluntarios se han unido para sacar basura de los mares y océanos. Foto: Let’s Do It Foundation. Así luce hoy el ‘mapamundi’ de la basura construido con los reportes de los usuarios de la ‘app’. Foto: Let’s Do It Foundation Los ciudadanos pueden conformar sus propios ‘escuadrones’ de limpieza en sus ciudades. Foto: Cortesía Let’s Do It Foundation.

Así que la idea fue simple: invitar a la gente, como lo dicen ellos, “a construir el mapa más feo de la historia”. ¿Cómo?



Probablemente, usted se ha encontrado con acumulaciones de basura en la ciudad o el municipio donde vive. Así que solo tiene que descargar, totalmente gratis, World Cleanup App ( disponible para Android y iOS), tomar una foto del punto y activar el geolocalizador de su celular.

La aplicación le preguntará si los residuos representan o no una amenaza, la cantidad (para saber si pueden ser recogidos en bolsas o se requiere un camión) y el tipo de residuos (orgánicos, electrónicos, peligrosos, reciclables, etc.).



Inmediatamente, la herramienta cargará los datos a un mapa y así empezará el proceso de identificación y rastreo.



A la fecha, van registrados 265.072 botaderos ilegales de basura en el mundo, de los cuales 410 han sido reportados desde Colombia. “Con estos datos ya podemos visualizar el tamaño de las zonas de vertido más problemáticas en los diversos países, lo que nos permitirá centrar nuestros esfuerzos en las áreas mayormente abrumadas por basura ilegal”, señalan los voceros de Let’s Do It Foundation.



El primer paso ya se dio. Con base en la información aportada por los usuarios de la app, este sábado se realizará el Día Mundial de la Limpieza, evento apoyado por ONU Ambiente, que unirá a 150 países y en el que se espera la participación de al menos 350 millones de personas, es decir, el 5 por ciento de la población mundial, quienes, durante cinco horas, se armarán con guantes, palas, bolsas y rastrillos para limpiar el planeta.

¡Vamos a hacerlo, Colombia!

Por primera vez, Colombia hará parte de esta jornada con el trabajo de unos 20.000 voluntarios en 19 ciudades, en las que se intervendrán 338 puntos críticos de vertimiento ilegal identificados a través de la app.



“Nuestro equipo ya verificó las zonas denunciadas por los colombianos y, con base en ello, priorizamos las más estratégicas. Allí, en esos ‘ecopuntos’, tendrá lugar la jornada”, señala Lina Beltrán, líder nacional del equipo ‘Vamos a Hacerlo, ¡Colombia!’.



“Somos parte del movimiento Let’s Do It, pero quisimos llamarnos así, en español, porque es nuestro idioma y queremos que todos, habitantes de ciudades, campesinos, indígenas, niños y ancianos, no le teman a una expresión extranjera y participen transformando esos espacios que hoy están contaminados”, añade Beltrán.

La iniciativa se viene gestando en el país desde hace 8 meses y cuenta con el apoyo de organizaciones como el Movimiento Ambientalista Colombiano, ONU Colombia, WWF, Cempre, Minambiente y la Academia de Innovación para la Sostenibilidad (Aiso), entre otras.



Pero no todo se quedará en recolección y disposición adecuada de los desechos.

En Colombia, como en el resto del mundo, se implementará el plan #KeepItClean (mantengámoslo limpio), mediante el cual se hará seguimiento a los puntos denunciados, limpiados y no limpiados, a través de campañas de educación ambiental.



Además, se entregarán recomendaciones a empresas, gobiernos, comunidades y ONG para que lleven a cabo acciones específicas que ayuden a enfrentar el desafío de los desperdicios mal gestionados.



“Con las limpiezas, nuestro objetivo es llamar la atención sobre la basura, pero no son la solución ni pretenden reemplazar el manejo regular de desechos –apunta Anneli Ohvril, jefe de la junta directiva de Let’s Do It!, cuya sede principal está en Eslovenia–.



La acción cívica debe ser seguida por reformas efectivas de gestión de residuos, así como de modelos de producción innovadores que diseñen bienes y materiales durables, reparables, reciclables y de bajo desperdicio”.

¿Cómo participar en la celebración?

En la página web vamosahacerlo.co se pueden buscar las ciudad vinculadas a la conmemoración y consultar los sitios donde están programadas actividades. En la ‘app’ World Cleanup también se pueden conocer todos estos eventos.



Allí, incluso, los colectivos y personas interesados tienen la opción de crear eventos de recolección por cuenta propia e invitar a los contactos en las redes de Facebook y WhatsApp, y sumar así más esfuerzos.



Aunque este sábado es el Día Mundial de la Limpieza, esta actividad se puede realizar en cualquier momento, a través de la herramienta.





