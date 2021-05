¿Cómo contribuir en la cadena de reciclaje desde casa?

En el marco del Día Mundial del Reciclaje se busca sensibilizar a las personas para que puedan contribuir a la protección del medio ambiente a partir de reciclaje desde casa.



Según la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), el 78% de los hogares en Colombia no separa los residuos adecuadamente, por lo que es importante que los consumidores como primera medida, empiecen a evitar la generación de desechos dentro de los patrones de consumo.





“Desde nuestro hogares podemos contribuir con la cadena de reciclaje, que hace referencia a las diferentes etapas por las que pasa un material desde que se convierte en un residuo, es decir, cuando ha cumplido la función inicial para la que fue creado, hasta que ingresa a un proceso productivo para ser aprovechado”, comentó Diana Páez, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad El Bosque y directora de En Modo Acción.



La cadena de reciclaje consta de lugar de origen, separación en la fuente, transporte, clasificación beneficio del material y su transferencia a una empresa o lugar donde pueda ser procesado.





Desde la Universidad de El Bosque, se ofrecen algunos consejos para separar de forma correcta los residuos en casa:



· El aceite usado, se debe empacar en botellas plásticas y ser llevado a puntos de recolección para que pueda ser aprovechado. En la Universidad contamos con uno de estos. No es aconsejable desecharlo en el lavaplatos, ya que un litro de aceite es capaz de contaminar aproximadamente 1000 metros cúbicos de agua.



· En caso de recibir bolsas plásticas en los supermercados, se aconseja reutilizarlas para empacar los desechos, con el fin de no generar mayor consumo de este material de un solo uso. Sin embargo, recomendamos utilizar bolsas de tela para realizar las diferentes compras del hogar.



· Lavar y secar los residuos que tienen potencial para ser reciclados, ya que si esto no se hace los restos de comida terminan dañando el material y evitando que ingrese a un nuevo proceso productivo.



· Separar los vidrios rotos de otros desperdicios para evitar generar lesiones a los recolectores.



“De nuestros patrones de consumo y la forma en que separemos nuestros residuos en casa dependerá que los procesos de reciclaje sean mucho más efectivos. Cuando nosotros generamos un residuo nos convertimos en el primer eslabón de la cadena de reciclaje de ese material. Es importante realizar la separación en la fuente, junto a todos los miembros de la familia para generar esta cultura en casa”, mencionó Páez.





En la misma línea, otras acciones clave para aportar al proceso de reciclaje es reducir el uso de plásticos de un solo uso o empaques innecesarios. En la actualidad hay muchas alternativas de productos que ayudan a reemplazar el uso de plásticos sin que altere la función para la cual fueron creados.



Además generan menos residuos, como champús y acondicionadores en barra, pitillos metálicos, bolsas de tela, la copa o ropa interior menstrual, las máquinas de afeitar metálicas, los cepillos de dientes de bambú, las compras de productos a granel, productos que son recargables y envases retornables, entre muchos otros.





