Los siete lugares del planeta que no podemos perder, según estudio

Para hacerle frente a la crisis climática, hay ciertos lugares en la Tierra que simplemente no podemos permitirnos destruir, según nueva investigación realizada por científicos de Conservacion Internacional.

Al recopilar datos de carbono de bosques, praderas y humedales, los científicos determinaron cuánto carbono se almacena en los ecosistemas de todo el mundo y midieron cuánto tiempo tomaría recuperarlo si se pierde, y qué significaría esa pérdida para la humanidad.



El resultado: un plan para determinar dónde y cómo enfocar los esfuerzos para proteger las reservas de carbono vivo de la Tierra.

'El valor de una generación de carbono'

Los científicos identificaron bolsas de “carbono irrecuperable”: vastas reservas de carbono que son potencialmente vulnerables a la liberación de la actividad humana y, si se pierden, no podrían recuperarse para 2050, (el año en que los humanos necesitan alcanzar la red cero emisiones para evitar una catástrofe climática).



El carbono irrecuperable abarca seis de los siete continentes, incluidas grandes tiendas en el Amazonas, la cuenca del Congo, Indonesia, el noroeste de América del Norte, el sur de Chile, el sudeste de Australia y Nueva Zelanda.



Estos ecosistemas contienen más de 260 mil millones de toneladas de carbono irrecuperable, la mayoría de los cuales se almacena en manglares, turberas, bosques antiguos y pantanos. Esta cantidad de carbono es equivalente a 26 años de emisiones de combustibles fósiles a las tasas actuales.



"Estamos hablando del valor de una generación de carbono contenido en estos ecosistemas críticos", explicó Allie Goldstein, científica climática de Conservación Internacional y autora principal del artículo. "La buena noticia es que ahora sabemos dónde se puede encontrar este carbono irrecuperable, y está en gran medida bajo nuestro control protegerlo".



El carbono fluye constantemente dentro y fuera de los ecosistemas, agregó el científico de Conservación Internacional Will Turner, también autor del artículo.



Pero a medida que los humanos destruyen franjas de bosques del tamaño de una ciudad a un ritmo cada vez mayor, la escala se inclina fuertemente hacia "afuera".



"Ya sabemos que los combustibles fósiles liberan cantidades masivas de emisiones y que necesitamos mantenerlos en el suelo", dijo Turner. “Ahora sabemos que cuando se destruyen o degradan ecosistemas particulares, liberan cantidades masivas de carbono que simplemente no podemos recuperar a tiempo para evitar los impactos más peligrosos del cambio climático. Tenemos que hacer de la protección de estos lugares una de las principales prioridades de esta década".

Definiendo 'irrecuperable'

En el documento, los científicos analizaron las reservas de carbono almacenadas en los principales ecosistemas del mundo a través de tres dimensiones: si los humanos pueden influir en esa reserva de carbono, la cantidad de carbono que probablemente se liberará si el ecosistema se altera o convierte, y qué tan rápido podría la reserva ser recuperado si se pierde.



Con estos criterios, los investigadores pudieron determinar qué ecosistemas son más cruciales para priorizar la acción climática y dónde los humanos pueden tener un impacto.



"Hay algunas reservas de carbono en ecosistemas como la tundra, donde el permafrost liberará carbono a medida que se descongela debido al calentamiento global", dijo Turner. “Desafortunadamente, en este punto hay poco que podamos hacer directamente en esos lugares para evitar que se libere el carbono. Pero otras reservas de carbono que estudiamos se están liberando debido a actividades humanas como la tala de bosques, lo que significa que los humanos también pueden marcar la diferencia al protegerlos".



Impulsados ​​por la agricultura y la tala, las tasas de deforestación tropical se han disparado en todo el mundo. En la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, la destrucción de los bosques ha aumentado un asombroso 85 por ciento desde 2018. Los manglares continúan siendo destruidos, con más de 100,000 hectáreas (247,000 acres) perdidas de 2000 a 2012. Las turberas están sufriendo un destino similar, drenado y despejado, principalmente para dejar espacio para las plantaciones de palma aceitera.

Los justicieron que atacan a los deforestadores de la Amazonia. Foto: Reuters

Todavía tenemos tiempo

Según Goldstein, sin embargo, todavía hay tiempo para proteger estos ecosistemas críticos.



"Estamos en el punto óptimo de donde las reservas de carbono en la mayoría de estos ecosistemas aún son manejables", dijo Goldstein. “Nuestras decisiones de uso de la tierra siguen siendo importantes en este momento. Si las temperaturas aumentan en más de 2 grados centígrados, habrá más ecosistemas que pasarán a esa categoría inmanejable ".



Aunque no todos los ecosistemas que almacenan carbono irrecuperable están amenazados en este momento, el pasado no siempre es igual al futuro cuando se trata de riesgos, dice Turner.



Tome Borneo: Hace unas décadas, la isla estaba llena de turberas y bosques repletos de vida silvestre, explicó. Ahora, Borneo tiene una tasa de deforestación asombrosamente alta, con más de un cuarto de millón de hectáreas de bosques viejos y turba destruidos cada año , gran parte de ellos convertidos en plantaciones de palma aceitera.



A medida que la producción y el desarrollo agrícolas se intensifican en todo el mundo, los países deben actuar de manera reactiva y proactiva para proteger estos ecosistemas cruciales, aconsejó Turner.



“Prevenir la deforestación solo en los lugares donde está sucediendo en este momento es como tener un sistema de atención médica compuesto solo por salas de emergencia. Necesitamos ser proactivos sobre la protección de estas reservas de carbono vivo mientras podamos ".

Protege la naturaleza, protege el carbono

La mala noticia: si perdemos un tercio de este carbono irrecuperable, eso solo nos pondría por encima de nuestro presupuesto de carbono para mantenernos dentro de un aumento de temperatura de 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit), el límite que los científicos dicen que es necesario para evitar lo peor impactos del cambio climático.



La buena noticia: hay una serie de actividades que los humanos pueden hacer para protegerlo, dice Bronson Griscom, quien dirige el trabajo de Conservación Internacional sobre soluciones climáticas naturales y también fue coautor del nuevo estudio.



Para detener la descomposición del clima, explicó, debemos hacer dos cosas: emitir menos carbono y eliminar el exceso de carbono de la atmósfera.



"Las reservas de carbono irrecuperables son una parte esencial de la historia de las soluciones climáticas naturales", dijo Griscom. "Necesitamos comenzar a diseñar la próxima generación de redes de áreas protegidas que abarquen varios de estos ecosistemas críticos con altas reservas de carbono irrecuperables, y priorizar la protección para los que están en mayor riesgo. Estos ecosistemas no solo son críticos para nuestro clima, sino que también son puntos críticos para otros servicios ecosistémicos esenciales como el control de inundaciones, la filtración de agua y la biodiversidad ”.

Obreros trabajan en un pozo abierto de la mina de coltán SMB cerca de la ciudad de Rubaya, en la República Democrática Oriental del Congo, en agosto de 2019. Foto: Archivo: Baz Ratner / Reuters

Siguiente paso: un 'mapa del tesoro'

Ahora que estos científicos saben qué ecosistemas contienen el carbono más irrecuperable, están determinando dónde se pueden encontrar exactamente.



"Al ubicar las reservas de carbono irrecuperables a escala mundial, podemos proporcionar a los países un mapa del tesoro de los lugares que menos nos podemos permitir perder y los lugares donde tenemos que detener la deforestación más rápido", explicó Goldstein.



"Esto nos ayudará a planificar la protección irrecuperable del carbono y a dónde asignar fondos a escala local, nacional y global".



Lo que distingue a este mapa: mostrará cuánto carbono irrecuperable hay en las áreas protegidas existentes y bajo el manejo indígena, y dónde, así como los bolsillos que actualmente no están protegidos.



Conservación Internacional también está utilizando esta investigación para llevar a cabo una ambiciosa iniciativa para proteger decenas de millones de hectáreas de ecosistemas con alto contenido de carbono irrecuperable.



Pero para evitar los impactos más severos del cambio climático, la protección del carbono irrecuperable debe ser una prioridad en todas las industrias y partes interesadas, desde el sector privado hasta los gobiernos.



"Tenemos cada vez más pruebas de que el campo de batalla final, ya sea que fallemos o tengamos éxito en la entrega del Acuerdo Climático de París de mantener la línea de calentamiento global de 1.5 grados centígrados, no es solo si somos capaces de abandonar los combustibles fósiles, sino también si estamos capaz de salvaguardar los sumideros de carbono en la naturaleza ", dijo Johan Rockström, científico jefe de Conservación Internacional. "Aquí, ofrecemos la primera evaluación global de los ecosistemas que tienen nuestro futuro en sus manos".



Con información de Conservación Internacional