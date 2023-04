Los inventos ecológicos en los últimos años han renovado el mercado, ya que buscan ayudar a todas las necesidades de los humanos minimizando el impacto ambiental que tiene la creación de estos.



Cada uno de estos elementos son fruto de la concienciación y la necesidad que tiene el hombre de hacer las cosas diferentes, puesto que lo que vamos de estar en la tierra una que otra cosa se ha hecho para afectarla directamente.

Desde la comodidad de su hogar puede ayudar al cuidado del Medio Ambiente, con simples acciones. Foto: iStock

En la actualidad existen muchas tecnologías que no actúan en beneficio de la tierra, pues el reto de la humanidad ahora mismo es poder alcanzar la sostenibilidad ambiental y la conservación del medio ambiente, algo que se lleva hablando en los últimos años por las noticias.



Al mismo tiempo, el desarrollo industrial por su ejecución ha afectado en una mayor parte el equilibrio de la tierra, algo que preocupa a la mayoría de personas, ya que se hacen la pregunta: ¿existe un futuro en la tierra que actualmente vivimos?



Mediante esto, la respuesta del mercado ha sido rápida y efectiva, pues varias personas han invitado diferentes productos que no dañan el medio ambiente.



Por ende, le traemos estos cinco elementos fundamentales revolucionarios, pues son útiles para el ser humano en su hogar y sanos para el planeta.

Con pequeñas acciones podemos mejorar la #CalidadDelAire que respiramos:



-Revisa y repara fugas de Gas LP en tu hogar 🏡

-Evita el uso de aerosoles, pinturas y esmaltes ❎

-Utiliza el transporte público, y en distancias más cortas usa la bicicleta o camina 🚲 pic.twitter.com/PxpW5gWfUl — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 2, 2023

Cinco productos ecológicos para su hogar



Cepillo de dientes TePe Good



Estos nuevos cepillos están hechos con caña de azúcar. Foto: iStock

Se tiene presente que los cepillos de dientes son altos contaminantes, pues están compuestos de un 100 % de plástico, uno de los materiales que más se demoran en desintegrarse y contaminar muchos más el medio ambiente.



Por consiguiente, surge un emprendimiento que cuenta con un 96% de plástico de base biológica, hecho por materiales como: la caña de azúcar y aceite de ricino, estos hacen que no sea para nada dañino, pues es similar al plástico, pero hecho con energía limpia que ayuda a cuidar el medio ambiente.

Muebles hechos con periódicos



Este invento quiere frenar la deforestación de los árboles, que son tan importantes para el planeta. Foto: i Stock

Este invento innovador que cuida al medio ambiente ha sido desarrollado por una marca de muebles holandesa que procesa el papel de periódico viejo hasta convertirlo en un material compacto ideal para la construcción de piezas, que vistas desde lejos no se diferencian en nada de la madera tradicional. De llegar a popularizarse, sería una alternativa viable para frenar la deforestación y sus efectos.

Bolsa convertida en aceite



Este aceite puede ser reutilizado de muchas formas. Foto: iStock

Se tiene que tener presente que el plástico es uno de los materiales que más tarda en descomponerse, por esta razón han surgido varios objetos sostenibles en el mercado, pero hay uno que destaca por encima de los demás.



Se trata de una máquina que convierte las bolsas plásticas, en aceite, el cual, a su vez, puede ser reutilizado como combustible.



El aparato genera un litro de aceite por cada kilo de bolsas plásticas y, pese a su alto coste, espera estar en el mercado como una alternativa para disminuir la contaminación por carburantes en el mundo. La idea ha sido desarrollada por una empresa japonesa.

Teléfonos móviles solares



Las baterías de los celulares son bastante tóxicas para el Medio Ambiente. . Foto: iStock

Los teléfonos móviles, especialmente los smartphones, consumen gran cantidad de energía eléctrica al recargarse casi a diario. Para romper esta tendencia, el instituto alemán Fraunhofer ha desarrollado un teléfono con paneles solares incorporados, lo cual significa que puede recargarse exponiéndose dos o tres horas a la luz del sol.

Paneles solares de pago por uso



Los paneles solares captan la energía del sol y la convierten en electricidad. Foto: iStock

La compañía keniata M-Kopa ofrece a los habitantes de Kenya, Uganda y Tanzania, la posibilidad de adquirir un kit de paneles solares que se pagan en función del consumo. Con un depósito de 35 dólares (161 mil pesos colombianos) M-Kopa instala paneles conectados a teléfonos móviles. Se paga por el servicio a través del micropago. Este invento que cuida el medio ambiente permite dar energía limpia y eliminar así el queroseno que es un líquido inflamable, altamente contaminante.

No olvide que estos inventos son altamente amigables con el ambiente, pues el mercado tuvo que cambiar en los últimos años por las problemáticas climáticas que estamos enfrentando y si no cuidamos el planeta, se podría presentar la extinción del ser humano en un futuro no muy lejano.

