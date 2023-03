Este 22 de abril de 2023 se celebra el Día Mundial de la Tierra y una de las grandes amenazas para el medio ambiente siguen siendo los productos plásticos. En especial, los artículos de un solo uso.



Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre 9 y 14 toneladas de desechos ingresaron al ecosistema acuático en 2016 y se estima que esta cifra casi se habrá triplicado a 23-37 millones de toneladas por año en 2040.



(Lea también: ‘Urgen políticas alrededor del agua’: Susana Muhamad, Minambiente)

"Los plásticos son la basura marina más voluminosa, dañina y persistente, y representan al menos el 85 % de todos los desechos marinos", comenta el estudio.



De acuerdo con el el PNUMA, la mejor alternativa está en eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso y adoptar un enfoque de ciclo de vida de los plásticos.

Cómo reducir el impacto de los plásticos de un solo uso

1. Pasar de “de un solo uso” a “multiuso”: cuando los consumidores no pueden evitar los plásticos desechables, deben mitigar su impacto ambiental reutilizándolos cuando sea posible en lugar de desecharlos inmediatamente. Por ejemplo, las bolsas de plástico de un solo uso, botellas, vasos, vajillas y envases de alimentos se pueden reutilizar o redestinar.



(Le puede interesar: Día de la Tierra: cuidado del medio ambiente, crucial para supervivencia humana)

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las bolsas reutilizables de Harinera del Valle Foto: Cortesía Harinera del Valle

2. Optar por alternativas reutilizables: las bolsas de compras de algodón y polipropileno no tejido son cada vez más comunes, al igual que las botellas, vasos y vajillas de plástico y acero inoxidable reutilizables y portátiles. También la reutilización es cada vez más viable para los productos de higiene personal, por ejemplo, las copas menstruales de silicona y los pañales de tela.



(Además: Día de la Tierra: ¿quién fue el impulsor de esta celebración?)



Darles prioridad a los productos reutilizables no solo es fundamental para la salud ambiental, sino que también puede ser rentable.



3. Diseñar productos con consideraciones de circularidad: los productos deben diseñarse para ser livianos y duraderos para maximizar la reutilización. La producción debe ser sostenible, por ejemplo, mediante el uso de energía renovable y materiales reciclados. Aquí la responsabilidad no reside en los consumidores.

Considerar los contextos geográficos y sociales

La ONU señala que, para identificar alternativas apropiadas, quienes formulan políticas deben considerar los contextos geográficos y sociales. Es decir, factores como la infraestructura local de gestión de residuos y la educación pueden afectar la pertinencia de las alternativas que se consideran más amables con el medio ambiente.



(Lea también: Colombia: las regiones en riesgo de sufrir escasez de agua)



Por ejemplo, las áreas con problemas de gestión de residuos deben evitar el uso de productos más ligeros porque es más probable que terminen tirados en el medio ambiente.



(Lea también: ¿Qué es el 'greenwashing' y cómo funciona?)



No obstante, el mensaje para los países es el mismo: "promover acciones que conduzcan a hacer uso provecho de los recursos, consumiendo menos y reemplazando los productos de un solo uso por alternativas reutilizables adecuadas para un planeta más saludable".

Más noticias