Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y tomar acciones para preservarlo.



Uno de los temas clave en este día es el fomento del transporte sostenible, una alternativa que no solo beneficia al medio ambiente, sino que también mejora la calidad de vida de las personas.

El uso de transportes amigables con el medio ambiente es esencial para proteger el planeta y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Promover una movilidad más sostenible en las ciudades es necesario para reducir la huella de carbono y disminuir la contaminación atmosférica.



La adopción de hábitos de transporte más sostenibles no solo beneficia al medio ambiente, sino también a la salud y calidad de vida de las personas, así como a la economía y la sociedad en general.



Según la ONU, el transporte produce una cuarta parte de las emisiones de gases que provocan el cambio climático, por lo que el desarrollo de sistemas de movilidad sostenibles será crucial para el alcance de la Agenda 2030 y la implementación de sus 17 objetivos.



También, comenta que el concepto de transporte sostenible no significa necesariamente menos transporte, sino innovaciones audaces y alianzas entre Gobiernos, sociedad civil y sector privado para reducir las emisiones de carbono a corto y largo plazo mediante la implementación de nuevas tecnologías.



Estos planes para fomentar la movilidad sostenible deben integrar los aspectos ambientales, sociales y económicos y contar con la participación de la sociedad.



(Lea también: Día de la Tierra, fecha para reflexionar sobre el estado del planeta).



La WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, afirma que los viajes en vehículo privado no deberían superar el 10 % de los viajes y la ocupación de las calles para el transporte motorizado no debería superar al 25 %, mientras el resto de la ciudad (por lo menos un 75 %) debería quedar libre para el ciudadano.



El uso de medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, caminar, el transporte público y los vehículos eléctricos, puede ayudar a reducir el tráfico y la congestión vehicular, lo que puede mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir los tiempos de desplazamiento.



De acuerdo con Geo Inova, portal especializado en temas de medio ambiente, la movilidad sostenible es importante para reducir las emisiones de gases contaminantes y mejorar el bienestar económico, social y de tránsito.



Asimismo, explica que el uso del automóvil es uno de los principales contribuyentes a la contaminación atmosférica en las ciudades, produce contaminación acústica, ocasiona accidentes y dificulta el uso de otros medios de transporte.

Facebook Twitter Linkedin

Se deben integrar los aspectos ambientales, sociales y económicos y contar con la participación de la sociedad para fomentar la movilidad sostenible. Foto: iStock

El sitio web propone que las instituciones deben diseñar planes que fomenten el uso de medios de transporte más eficientes, como el transporte público y la bicicleta, así como promover medidas como la construcción de carriles exclusivos para estos medios de transporte.



De igual forma, los ciudadanos también tienen un papel importante en la promoción de la movilidad sostenible, eligiendo medios de transporte más eficientes y compartiendo vehículos.



Otras opciones presentadas por Endolla Barcelona, una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, recuerdan que hay formas de moverse con responsabilidad, haciendo uso del transporte sostenible y caminando en trayectos cortos.



Además, fomentan el uso de vehículos eléctricos como alternativa para viajar, así como compartir trayectos con otras personas que se desplacen en un vehículo privado con motor de combustión.



(Siga leyendo: La Tierra, un lugar muy especial).



En el caso de los vehículos eléctricos, aconsejan regular el consumo energético para que la temperatura interna del vehículo sea la adecuada y desacelerar durante la conducción para generar electricidad que se enviará a la batería del carro.



Proponen que recargue su vehículo eléctrico con conectores de recarga normales y que no cargue completamente la batería. También recomiendan activar el modo Eco si se utiliza vehículos híbridos.



El Día de la Tierra es una oportunidad para tomar conciencia sobre la importancia de proteger el planeta y promover acciones para lograr un futuro más sostenible, incluyendo la necesidad de reducir la contaminación generada por los motorizados.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Día de la tierra: Cinco acciones individuales para frenar el cambio climático.

Día de la Tierra:¿Cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero?

Día de la Tierra: así afecta el cambio climático a nuestra salud.