Desde el 2009, se celebra el Día de la Tierra, cada 22 de abril. Esto lo dispuso la resolución 64/196 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (Onu).



Pero, ¿de qué sirve celebrarlo si en el día a día, se olvida? Estas son diez claves para poner en práctica y ayudar a la salud del planeta.



1. Evitar el uso del coche



Las patinetas eléctricas se recomiendan para personas que recorran al día distancias no mayores de 15 km. Foto: iStock

La movilidad sostenible es una alternativa para reducir los gases de efecto invernadero y mejorar así la calidad del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire ya es un problema que afecta, no solo la salud de nuestros ecosistemas, sino también la salud de las personas. Alrededor de 7 millones de personas mueren cada año por este tipo de contaminación.



Dejar el automóvil atrás y elegir moverse, como caminar, usar el transporte público, andar en bicicleta o andar en scooter, es una forma de mejorar la calidad del aire que respira.

2. Evitar el desperdicio de agua

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos, pero también el más escaso. Para proteger este recurso, es clave evitar el consumo excesivo. Todos los consejos para ahorrar agua en casa son necesarios: cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, mientras lavamos la loza, reducir el tiempo de ducha, entre otros.

3. Plantar árboles

La reforestación es una medida que promueve la lucha contra el cambio climático. Los árboles no sólo proporcionan oxígeno, también absorben dióxido de carbono, lo que mejora la calidad del aire. Abogar y fomentar su plantación es una forma de salvar el planeta y frenar la crisis climática.

4. Optar por energía verde

Es conveniente reducir el consumo eléctrico para disminuir el impacto ambiental. Por otro lado, los seres humanos deben ser capaces de optar siempre las opciones más verdes y menos contaminantes.

5. Usar electrodomésticos eficientes

Los electrodomésticos que contribuyen a la eficiencia energética permiten un mayor ahorro de energía. En cualquier de los casos, deben usarse de manera racional.



Por ejemplo, no hacer uso de la lavadora y el lavavajillas hasta que estén completamente cargados, igual que trabajar con programas cortos si es posible. Limitar el uso de secadores por sus altas emisiones de CO2.

Racione el uso de la lavadora. Foto: iStock

6. Turismo sostenible



La forma en que se practica el turismo también afecta la salud del planeta. Hay que evaluar actividades turísticas para elegir alternativas que contaminen menos la naturaleza. Invertir en turismo sostenible es una forma de que el tiempo libre no tenga un impacto negativo en la naturaleza.

7. Evitar desperdiciar comida



No desperdiciar alimentos es una de las acciones más importantes para proteger el planeta. Puede resultar de gran ayuda para no comprar en exceso, planificar un menú semanal y ceñirse a él a la hora de comprar alimentos.



También considerar que el consumo de productos que son de temporada ya que el consumo de los que no lo son supone un gran gasto energético ya sea en el transporte, o en el uso de cámaras de refrigeración para su almacenaje y conservación, lo que a su vez supone gran cantidad de emisiones CO2.

8. Reducir el consumo

Ayuda a reducir la huella de carbono y la huella hídrica. Consumir con responsabilidad es esencial para ayudar al planeta.

9. Seguir las 3 “R” y evitar los plásticos

Si recicla, ahorra energía, evita la explotación de los recursos naturales, y reduce la contaminación y el impacto medioambiental.



Pero, además, las otras dos erres, reducir y reciclar, resultan igual de importantes. Con la primera el objetivo es consumir menos y con la segunda se trata de ampliar la vida de uso de los objetos.

10. Disminuir el uso de aire acondicionado

Tanto el aire acondicionado como la calefacción son muy contaminantes. Su uso debe ser razonable y respetar siempre las temperaturas recomendadas. Si es posible, se deben utilizar lámparas LED porque son las más eficientes, duraderas y respetuosas con el medio ambiente.