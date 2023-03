La salud y el bienestar del planeta dependen en gran medida de cómo lo tratamos y cuidamos, pues la Tierra es un recurso invaluable y vital para la supervivencia de todas las especies, incluyendo a los seres humanos.



Sin embargo, se cree que empezar a tener pequeños actos de cuidado con el medio ambiente podrían necesitar de rutinas elaboradas como un proceso industrial para separar las aguas negras o residuos químicos, pero no.



Desde casa es posible crear pequeños cambios que pueden ayudar a cuidar el planeta, según el Fondo Mundial Para la Naturaleza, WWF.

Por ello, es crucial que todos hagamos nuestra parte para cuidar y mantener la tierra. Aquí presentamos algunas recomendaciones para tener presente a la hora de utilizar el agua en nuestra casa, sacar los desperdicios y reducir el consumo de productos plásticos.

Cambie las bombillas tradicionales

Los bombillos comunes de luz amarilla suelen tener 100 w, en comparación a las lámparas LED de luz blanca, que contienen 20 w, y terminan por ahorrar casi el 80 % de carga eléctrica, lo que resulta beneficioso no solo para el planeta, sino para su bolsillo al momento de pagar el recibo de la energía.

Disminuya sus desperdicios

Cada día hay más adeptos a utilizar envases de material compostables o reutilizables, como algunos restaurantes que usan recipientes para llevar alimentos hechos a base de maíz, o tiendas de ropa que empacan sus pedidos en bolsas de cáscara de maíz.



Sin embargo, desde casa, se pueden establecer hábitos minimalistas que ayuden a reducir el consumo excesivo de productos que contengan plásticos, pues estos pueden tardar entre 100 y 500 años en degradarse completamente, según el portal ambiental de ‘Green Peace'



Es decir, comprar y emplear lo estrictamente necesario, además de agotar la vida útil de las mismas.

Arroje la basura en los contenedores correctos

Si está en un establecimiento público y no tiene un contenedor cerca, guarde las envolturas hasta que encuentre una caneca donde botarla.



Así mismo, aprenda a identificar que depósito corresponde a cada desecho con el fin de no producir ni ayudar a aumentar los índices de contaminación.



-Contenedor verde: destinado a residuos orgánicos, como restos de comida, cáscaras, hojas, ramas, etc.



-Contenedor amarillo: señalado para envases ligeros, como botellas de plástico, latas, etc.



-Contenedor azul: determinado para papel y cartón, como periódicos, revistas, cajas, etc.



-Contenedor marrón o gris: asignado para desechos no reciclables, como pañales, compresas, chicles, etc.



-Contenedor naranja o rojo: marcado para residuos peligrosos, como pilas, baterías, medicamentos, etc.

Facebook Twitter Linkedin

Reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y el agua. Foto: iStock

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias