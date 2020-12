Detalles de nuevas metas climáticas de Colombia ante la ONU

Líderes de gobierno, empresas y sociedad civil se reúnen hoy, de manera virtual, en la Cumbre de Ambición Climática 2020 para presentar sus nuevas propuestas y metas frente al cambio climático.



En ese contexto, el presidente Iván Duque y el ministro de Ambiente, Carlos Correa, se comprometerán ante el mundo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51 por ciento para 2030, como se anunció en días pasados. EL TIEMPO conoció algunos detalles de este importante anuncio.

Colombia había establecido en su primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2015, un tope máximo de emisiones de 267 MtCO2e en 2030. Con su nueva actualización, este tope será de 169,4 MtCO2e, equivalente a una reducción del 51 por ciento con respecto a las emisiones que se tendrían en caso de no hacer nada (vea gráfico).



De acuerdo con Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente, entre el 80 y el 90 por ciento del compromiso de esta meta está cuantificado.



“Aquí logramos tener medidas de mitigación sectoriales, encabezadas por los siete ministerios que generan el gran grueso de emisiones en el país; pero también hay medidas subnacionales, porque los territorios ya están actuando. Y a esto sumamos algunas medidas del sector privado, así llegamos a un total de 145 medidas”, explicó Galarza.(También: ‘Nos comprometemos a cero deforestación neta para 2030’: Minambiente)

Un dato importante es que la meta no está condicionada. Es decir, que no depende de la cooperación internacional para cumplirse. “Lo cual no quiere decir que cerremos la puerta a la cooperación; por el contrario, es más que bienvenida”, agregó el viceministro.



Por otro lado, uno de los compromisos para reducir las emisiones es frenar la deforestación. “En la NDC nos estamos comprometiendo a un nivel no superior de 55.000 hectáreas al año (que representa un 75 por ciento de reducción de deforestación respecto a lo que se tendría). Sin embargo, el Gobierno establece que vamos a llegar a las cero hectáreas a través de mecanismos de mercado”, explicó Galarza.



Además de esta meta, el país se comprometerá a reducir en un 40 por ciento las emisiones que provienen del carbono negro (material particulado, principal contaminante del aire) para 2030. Pero ¿si este no es un gas de efecto invernadero (GEI), por qué integrarlo en esta nueva NDC?(Recomendado: Asesinato de defensor de Caño Cristales deja en alerta a la Amazonia)

Según Galarza, como resultado de la implementación de medidas de mitigación de GEI, “de manera colateral tenemos una reducción de material particulado o de carbono negro. Por ejemplo, un bus que se reemplaza y deja de ser diésel y pasa a ser eléctrico deja de quemar combustible y de emitir dióxido de carbono y material particulado.

Entonces, estimamos la reducción de carbono negro gracias a esas medidas”.



Ahora, pese a que una de las principales fuentes de carbono negro son los incendios de bosques y praderas, esta meta no contempla la reducción de incendios. De acuerdo con Galarza, esto no quiere decir que no harán nada para reducir los incendios.



“Estos incendios son una problemática socioambiental compleja, porque tienen varias causas, entonces calcular el agregado de incendios que vamos a tener a futuro es complejo. Decidimos que al no tener información robusta, proponemos una meta cualitativa que implica mejor varios procesos de información que estamos adelantando”, dice.



Por último, los recursos para cumplir estos compromisos saldrán de dos instrumentos: la ley de crecimiento limpio y un Conpes. “En la primera estamos trabajando con Hacienda para garantizar que en esa ley estén los incentivos necesarios para acelerar la transición energética y el cambio de modelo productivo”, señaló Galarza.



Y en la segunda, “el Presidente quiere dejar un documento Conpes que nos permita trazar la estrategia y establecer un plan de acción como Estado, porque esto tiene que ir más allá de este gobierno”, concluyó el viceministro.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

LEYROJ@ELTIEMPO.COM