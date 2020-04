Desde mayo miles de animales en zoológicos se quedarían sin comida

Según la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines ACOPAZOA, a partir del primero de mayo, armadillos, tigres, osos y miles de animales silvestres nativos y exóticos estarían en peligro por escasez de alimento.

ACOPAZOA agremia a 12 zoológicos y acuarios del país. Estos acogen a más de 12 mil animales provenientes, en su mayoría, del tráfico, el comercio y la tenencia ilegal de fauna silvestre.



Sin embargo, según la presidenta de la entidad, Farah Ajami, los animales en zoológicos y acuarios colombianos pueden superar los 20 mil, si se tienen en cuenta las 23 instituciones que existen en el país. La vida de buena parte de ellos podría estar en riesgo por falta de alimento, dado que las reservas alcanzarían hasta el 1 de mayo.



Para ACOPAZOA, la alimentación mensual de 12.200 animales que viven en 12 zoológicos y acuarios de Colombia agremiados, cuesta aproximadamente 1.800 millones de pesos.



“La agremiación recibió la noticia de que a los zoológicos y acuarios se nos va a diferir el pago de los servicios públicos, sin intereses, hasta por 36 meses. Éste es un alivio importante, pero no nos ayuda a resolver el problema del alimento de los animales, su atención veterinaria, el seguimiento biológico, el mantenimiento de las instalaciones y el pago del personal que puede superar las 1.200 personas”, explicó Ajami.



Según ACOPAZOA, la venta de boletería es la principal fuente de ingresos económicos de los zoológicos y acuarios, que al año reciben unos 2.7 millones de visitantes. Por esta razón, el cierre al público ha impactado significativamente su sostenibilidad financiera a corto plazo. La prolongación de la cuarentena y la incertidumbre frente a la normalización del sector encienden una alarma de urgencia.



Para la concejal animalista del partido Alianza Verde, Andrea Padilla Villarraga, es inaceptable que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y los gobiernos regionales no asuman la mayor parte del sostenimiento de estas instituciones. Los animales que están albergados en ellas son víctimas de un problema que hemos sido incapaces de atajar. Lo mínimo que deberíamos hacer como sociedad es garantizarles una vida digna, en entornos lo más parecidos posibles a sus hábitats naturales”.



Según la presidenta de ACOPAZOA, los zoológicos que requieren más ayuda con urgencia son: el Zoológico Santacruz y el Bioparque La Reserva en Cundinamarca; el Bioparque Amazonas en Leticia, el Parque Suruma en Mocoa, el Zooparque Los Caimanes en Córdoba y el Bioparque Los Ocarros en Villavicencio.



“Estos animales han sufrido bastante, como víctimas del tráfico ilegal, y han perdido lo más precioso que tenemos todos los animales, que es la libertad. Dado que no pueden ser rehabilitados y liberados, porque no sobrevivirían en su medio natural, es nuestra responsabilidad garantizarles bienestar integral, bajo óptimos cuidados humanos, por el resto de sus vidas. El llamado es a que donemos dinero y alimento”, concluyó la concejal animalista.



La presidenta de ACOPAZOA informó que la entidad instará a sus asociados a que rindan cuentas sobre las donaciones recibidas durante la cuarentena.



Redacción Medioambiente