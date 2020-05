Descubren nueva especie de pez en el Parque Natural Chiribiquete

En el 2017 un grupo de científicos se embarcó en una gran expedición, conocida como ColombiaBio, por algunas zonas del país a las que no habían tenido acceso por el conflicto armado. Después de que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, estos científicos lograron adentrarse en una de las áreas menos exploradas y, por lo tanto, con menos especies descritas: el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado en la región amazónica, entre los departamentos de Caquetá y Guaviare.

Allí, en un afluente del río Tunia, en la cuenca del río Apaporis, hallaron una nueva especie de pez de la familia de los carácidos y el género Hyphessobrycon Durbin, que no alcanza los cinco centímetros y al que llamaron Hyphessobrycon chiribiquete.



Durante al menos un mes, este grupo de científicos conformado por Iván Mujica, profesor de la Universidad Nacional; Álex Urbano Bonilla, investigador de la Universidad Javeriana, y Javier Maldonado (q. e. p. d.), también de la Javeriana, estuvieron recolectando muestras de peces que luego estudiarían en sus laboratorios.



Mientras estudiaban esta nueva especie, fueron contactados por dos científicos internacionales (Flavio Lima, profesor del Museo de Zoología de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, y Donald Taphorn, Investigador asociado al Royal Ontario Museum, en Estados Unidos), que tenían muestras del mismo pez en cercanías al parque Chiribiquete, pero en la frontera con Perú, en la cuenca del río Cayari.



Unieron el material y después de dos años de trabajo lograron sustentar su descubrimiento en la investigación ‘Una nueva especie de Hyphessobrycon Durbin (Characiformes: Characidae) de la cuenca occidental del Amazonas en Colombia y Perú’, publicada en marzo de este año en la revista británica Journal of Fish Biology.



Para Carlos García Alzate, profesor titular del Departamento de Biología de la Universidad del Atlántico, y uno de los autores de la investigación, “esta es una especie emblemática porque no alcanzan más de cinco centímetros. Se caracterizan por ser altamente explotados por los acuaristas. Su género es el Hyphessobrycon, que es un grupo de peces sardina de agua dulce, y son de muy alta diversidad”, explicó García.También: Video: Así mata el avispón gigante asiático a un ratón

Esta nueva especie de pez fue hallada en un afluente del río Tunia, en la cuenca del Apaporis. Foto: FOTO: CARLOS GARCÍA ALZATE

Y es que por su largo trabajo describiendo nuevas especies de peces sabe que de este grupo en particular se han descrito por lo menos 60, en Colombia, entre las cuales él ha descrito alrededor de 20. “Esta nueva especie, de cuyas poblaciones no tenemos información, por su tamaño, es muy difícil de capturar; además, la zona en la que se encuentra es de difícil acceso”, dice.



Lo describe como un pez de colores iridiscentes: verde y amarillo, con una banda oscura en la parte lateral del cuerpo. Las aletas caudal y anal tienen un color rojo tornasolado, y la aleta dorsal y la ventral, un color verde amarillento. La imagen dorsal de su ojo es roja, cualidad que es muy características de esta especie.

Chiribiquete en peligro

“Lo más importante de este descubrimiento es que su localidad tipo está en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y su nombre es en honor a esta área protegida, eso hace que debamos desarrollar actividades de conservación”, agregó el profesor de Biología de la Uniatlántico.



Y es que lamentablemente, como toda la región amazónica, este parque tiene la presión de la expansión agrícola y ganadera que impulsa la deforestación en donde el Estado tiene prohibida cualquier actividad.



Además de que fue declarado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco, por su riqueza ambiental y cultura (allí se encuentran unas pinturas rupestres de hace aproximadamente 19.500 años), es también el hogar de comunidades indígenas, algunas de las cuales, incluso, no han tenido contacto con la civilización occidental.



Lamentablemente, el patrimonio de los colombianos está quedando en manos de los acaparadores de tierras y de ganaderos. Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Chiribiquete está entre los parques en donde más se ha deforestado, ocupa el puesto número cinco. Además, según el proyecto Monitoring the Andean Amazon se perdieron 56.300 hectáreas en los primeros cinco meses del 2019 (enero a mayo).



De ahí la importancia, según García, de que se establezcan programas de conservación para las especies que allí viven. “Este es un sitio casi inexplorado que, además de que alberga una gran biodiversidad, cuenta la historia de la cuenca del Amazonas, sus tepuyes, las pinturas rupestres. Eso hace que sea un área que debe ser priorizada porque, además, estoy seguro de que allí encontraremos muchas más nuevas especies de peces”, sostiene García. Una teoría que espera seguir con las nuevas expediciones que ha planeado en el Parque Natural Nacional Chiribiquete.



