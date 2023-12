Denuncian supuesta matanza de osos en Parque Natural Perijá; Corpocesar lo niega

Desde hace poco más de una década, los avistamientos de osos andinos en el Parque Natural Regional Serranía de Perijá han aumentado, de acuerdo con las comunidades locales y reportes de las autoridades ambientales. Esto, que podría verse como un escenario positivo, estaría, sin embargo, provocando conflictos socioambientales entre campesinos locales y este animal silvestre en categoría de Vulnerable a la extinción.



Las tensiones han llegado a un punto tan álgido, que EL TIEMPO conoció varias denuncias de que durante los últimos dos años se habrían cazado al menos 10 osos; una situación que Corpocesar, autoridad ambiental de la zona, niega.





El Parque Serranía de Perijá está ubicado al norte del país, en el departamento del Cesar. Allí, en la frontera con Venezuela (donde la otra parte del ecosistema es también un parque homónimo), esta área protegida alcanza alturas de hasta 3.630 m.s.n.m. con ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque altoandino. De hecho, en la extensa cadena montañosa que se extiende hasta La Guajira era donde estaba secuestrado el padre del futbolista Luis Díaz.

Frailejonal Espeletia perijaensis en la Serranía del Perijá, Cesar. Foto: Jesús Orlando rangel

Durante muchos años, la siembra de cultivos ilícitos en la zona llevó a que las poblaciones de osos migraran hacia la zona venezolana, debido a las presiones humanas. Ahora, que el número de cultivos ilícitos ha disminuido, nuevas comunidades de osos han regresado al lugar; sin embargo, se han encontrado con ganaderos que crían sus vacas en el área protegida, lo que ha generado conflicto.

Según denuncias de varias fuentes ―que por temor a retaliaciones prefieren no revelar sus nombres― esas tensiones entre ganaderos y osos ha provocado que en los últimos dos años al menos 10 individuos de osos hayan sido cazados en las inmediaciones del área protegida, que tiene una extensión de 23.208 hectáreas.

Oso andino capturado por las cámaras trampa. Foto: WCS

El problema es que los osos, que son omnívoros, se comen también el ganado, sobre todo los terneros, lo que implica pérdidas económicas para los ganaderos. “No entendemos qué estará pasando en Venezuela, pero últimamente cada vez más osos vienen de allá. Hay quienes han avistado hasta 7 osos en un día del lado colombiano del Perijá. Pero acá están matándolos por meterse con el ganado”, aseguró una de las fuentes.

El oso andino es una especie bajo la categoría de Vulnerable a la extinción, según la Lista Roja de Especies de la UICN. Foto: CAR

Los denunciantes señalaron que se requieren medidas urgentes desde las autoridades ambientales y el Gobierno para evitar que estas acciones puedan llevar a una extinción local de la especie, que llevaba años sin verse con poblaciones tan nutridas.

Lo que responden las autoridades ambientales



De acuerdo con Marino Zuleta, médico veterinario de Corpocesar, si bien es cierto que han “escuchado rumores” de la comunidad de que habría cacería de osos, hasta el momento en la entidad no hay ninguna denuncia formal de caza y los funcionarios no han avistado ningún cadáver de oso en la zona.

“Aquí a la autoridad ambiental no ha llegado ninguna denuncia de muerte de osos. ¿Ha habido comentarios? Sí, hay comentarios, pero quedan así, solo como comentarios. Yo como funcionario solo podría decir si es cierto eso que denuncian ―que hay que ver quién denunció― si yo hubiese ido al lugar de los hechos y visto el cadáver del animal. Sí, he escuchado en el ambiente ciertos comentarios, pero más de presión de la comunidad hacia la autoridad ambiental y hacia el mismo Gobierno”, aseguró Zuleta.

De acuerdo con el experto, quien ha sido una de las personas que ha trabajado el tema del oso andino y la educación ambiental en la zona, la última vez que se hizo monitoreo, en 2019, se avistaron un total de 11 individuos, aunque la realidad es que en el ecosistema podría haber más. “Justo ayer me encontré con un campesino que me dijo que avistó una osa que iba con su cría”, señala.

Zuleta enfatiza en que, en todo caso, es necesario que en la zona haya más presencia del Estado y más educación hacia la comunidad, que desarrolla actividades ganaderas dentro del Parque Regional Natural.

“La presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y toda la fuerza pública deberían hacer presencia. Allá hay campesinos que tienen más de 100 cabezas de ganado en zona de páramo, que es una zona esencial. Si el Ejército ve ese ganado y conoce la norma, puede mandarlos a salir. Eso es presencia. Si no hay quien defienda, pues ellos siguen con el ganado allá: no pagan arriendo, no ponen un poste, no hacen mantenimiento, no ponen alambre, el ganado anda por donde quiere. No hay un pastoreo racional. Yo he encontrado en zonas de páramo vacas con el ternero de nueve meses y con otro ternero de 5 a 10 días de nacido. Así es muy difícil”, enfatiza.

Según explica el experto, Corpocesar ha sido una de las entidades ambientales que más ha trabajado por la conservación en la zona, con acciones para la protección del oso andino y el cóndor, especies amenazadas. “Acá hay un talón de Aquiles, que es el Estado, que no ha hecho presencia en el área. Yo me conozco más o menos el 70 % del Parque y jamás he visto presencia del Estado colombiano”, finaliza Zuleta.

EL TIEMPO consultó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre estas denuncias y dijo desconocerlas, pero que tomarían cartas en el asunto. “No tenía conocimiento directo, con base en esa denuncia le haremos seguimiento con el Sistema Nacional Ambiental”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa este miércoles.

Al tema también se refirió el director general de la Policía, William Salamanca, quien dijo que la denuncia era “muy importante” para la institución, dadas las medidas que están adelantando contra estos delitos ambientales. “Esta información es muy importante para nosotros y acá están las dos personas que lideran las investigaciones, que son el director de la Dijín y el director de Carabineros”, dijo Salamanca.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE