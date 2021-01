Denuncian muerte de cientos de aves  por fuegos artificiales en Roma

La Organización Internacional para la protección de Animales (Oipa) denunció la muerte de centenares de aves en Roma (Italia), las cuales fueron victimas de los estruendos causados por la pólvora durante las celebraciones de fin de año. Le puede interesar: ‘No es un perezoso gigante, es un chigüiro’

Según el portal de noticias Wanted in Rome, Llos pájaros, que se cree que son estorninos, fueron encontrados en el extremo de la estación de tren Termini de Via Cavour por un automovilista, quien publicó las imágenes en YouTube.



"Se cree que los pájaros desorientados, asustados por las explosiones, murieron después de volar hacia ventanas y cables eléctricos de alto voltaje poco después de la medianoche", asegura el portal.



Por su parte, Oipa hizo un llamado para prohibir la utilización de la pólvora por las consecuencias negativas que trae para diferentes especies de animales.



Loredana Diglio, miembro de Oipa sugirió que los pájaros "murieron de miedo": "Pueden volar juntos y golpearse entre sí, o golpear ventanas o líneas eléctricas. No olvidemos que también pueden morir de ataques cardíacos", dijo Diglio citada por Wanted in Rome"



