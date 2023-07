Al menos 60 personas han invadido la reserva forestal en la Hacienda Japio, ubicado en Caloto, departamento de Cauca. En las últimas semanas -según denuncian las autoridades locales- estas personas han cortado varias hectáreas de pino e incluso han generado incendiados en varias hectáreas de bosque seco tropical.



Fredy Rodriguez, secretario de Gobierno de Caloto, le dijo a EL TIEMPO que estas personas hacen parte de un grupo que se denomina como 'Movimiento de los Sin Tierra: Nietos de Manuel Quintin Lame'.



Explica que la invasión se viene presentando desde hace algunas semanas y ya se han adelantado procesos policivos de desalojo, pero la situación se ha complicado a tal punto que se han provocado incendios forestales.

Este fue el incendio que se presentó en cercanías de la Hacienda Japio. Foto: Cortesía

"La reserva forestal no se puede invadir, porque está declarada por la Corporación Autónoma del Cauca y el Ministerio del Ambiente. Es un patrimonio de la nación. Reclaman estas tierras porque, según ellos, les pertenecían desde hace mucho tiempo", afirma Rodriguez a este diario.



El secretario de Gobierno de Caloto advierte que la invasión de tierras "ha existido desde siempre" en el municipio.



"La Agencia Nacional de Tierras está comprando terrenos para repartir a las comunidades indígenas, afros y campesinos. Si siguen en este ejercicio, el municipio de Caloto va desaparecer, se va a convertir en un resguardo. Las pocas empresas que tributan el impuesto predial de industria y comercio ya están pensando en irse del municipio, incluso hay una empresa que ya compró lote en México", advierte.



Entre tanto, indica que por la invasión se han visto afectadas aproximadamente 40 hectáreas. "Ellos solicitan tierras. Los daños fueron considerables, porque han cortado varias hectáreas de pino y en esas áreas han sembrado maíz , frijol y plátano, cultivos que no deben estar en la zona de reserva forestal. También han construido viviendas con la madera de pino", agrega.

Estas son las casas que están construyendo en la reserva forestal. Foto: Secretario de Gobierno del municipio de Caloto

EL TIEMPO consultó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre esta situación y afirmó que están corroborando todas las versiones para hacer un respectivo pronunciamiento.



"Lo que es evidente es que en el Cauca ha habido un conflicto ambiental entre comunidades indígenas y la generación de desarrollos forestales de extracción de madera por grandes empresas. Buscaremos que ese conflicto no escale a las vías de hecho como las que se presentaron, que además condenamos, pero entendemos también el posible impacto ambiental, social y cultural de estos grandes monocultivos", afirma la alta funcionaria.



Y agrega: "Lo que habría que corroborar es exactamente si estos incendios se presentaron en aéreas protegidas o tienen que ver con los monocultivos forestales".



Entre tanto, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umuta) ya realizaron una visita al lugar y están preparando un informe para enviarlo al Ministerio de Ambiente.



Este diario se comunicó con el 'Movimiento de los Sin Tierra: Nietos de Manuel Quintin Lame' para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no se ha conseguido una respuesta.



