Demandarán a Estados Unidos por muerte masiva de manatíes en Florida

Grupos ambientalistas anunciaron que presentarán una demanda judicial contra el Gobierno de Estados Unidos ante la ausencia de mayores medidas para proteger al manatí de Florida, que este año ha batido un récord de muertes en el estado debido a la inanición y la pérdida de hábitat.



(Le puede interesar: La humanidad alcanzaría el límite climático en 2030, dice reporte de la ONU).

Con 905 muertes de manatíes hasta el pasado 6 de agosto, según cifras oficiales, el Centro para la Diversidad Biológica hace un llamado al Gobierno del presidente de ese país, Joe Biden, a actuar "rápidamente para asegurar" la protección de este mamífero acuático.



"Los manatíes de Florida necesitan desesperadamente que los ayudemos limpiando y protegiendo su hábitat", expresó hoy Jaclyn López, del Centro para la Diversidad Biológica.



Los grupos de conservación anunciaron en un documento legal su intención de demandar al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. (USFWS, en inglés) por no actualizar la clasificación del hábitat del manatí que data de 1976 pese a que dicho ecosistema está amenazado.



(Además: ‘A las puertas del apocalipsis climático’).



En Florida, el nitrógeno y el fósforo están contribuyendo a la proliferación de algas dañinas en ríos y lagunas que están matando peces, aves y los pastos marinos, este último el principal alimento de los manatíes.



Los ambientalistas detallan en un comunicado que desde el 2008, el Centro, Defensores de la Vida Silvestre y el Club para Salvar el Manatí solicitaron al USFWS que actualizara el hábitat crítico del manatí, originalmente designado en 1976. En el 2010, el Servicio encontró que dicha revisión está justificada, pero la agencia no ha avanzado en completar el proceso de revisión.



El biólogo acuático y experto en manatíes Patrick Rose, de Save the Manatee Club, lamentó que el USFWS "trágicamente minimizó la necesidad de actualizar el hábitat crítico de los manatíes. Señaló que en su lugar procedió a eliminar a los manatíes de la lista de especies en peligro de extinción a pesar de años de pérdidas catastróficas de pastos marinos en la laguna de Indian River" de Florida.



(No se pierda el especial: Una lucha verde que les costó la vida).



"La combinación de una mortalidad sin precedentes por inanición y una mortalidad en serie récord de embarcaciones ha llevado a la reciente pérdida del 20 por ciento de la población de manatíes de la costa este en solo seis meses", explicó.



Según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, durante el 2021 han muerto más de 905 manatíes, duplicando el promedio anual de 5 años en solo ocho meses. Más del 50 por ciento de estas muertes se han producido en la laguna de Indian River, un hábitat principal de alimentación de manatíes durante todo el año que también sirve como hábitat vital de agua cálida en invierno.



La costa suroeste de Florida ahora también está sufriendo una devastadora

marea roja que ha matado al menos a 33 manatíes.



La semana pasada el representante republicano por Florida Vern Buchanan y el demócrata Darren Soto presentaron en el Congreso el proyecto de ley de Protección del Manatí H.R. 4946, que propone que esos animales con el nombre científico de Trichechus pasen a ser considerados "en peligro", en lugar de "amenazados," en la ley federal de protección de especies.

Encuentre también en Medioambiente:

Minería ilegal en el río Caquetá: continúa el peligro para los indígenas

Prohíben comercio de animales de todas las especies en plazas de mercado