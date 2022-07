El pasado viernes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó los datos del informe anual de deforestación de 2021. El dato esencial es que la acelerada pérdida de bosques que vive Colombia aumentó. En 2021 fueron deforestadas 174.103 hectáreas (ha) de bosque, frente a 171.685 ha en 2020. Eso significa que la deforestación subió 1,5 por ciento, una cifra que aunque es a todas luces una “masacre ambiental” como la han calificado entidades como la Contraloría, fue presentada por el Minambiente como un triunfo.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ha comportado la deforestación durante los últimos años. Foto: IDEAM

Estas cifras fueron generadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Ideam, que a través de un esquema de procesamiento digital de imágenes de satélite implementa una metodología estandarizada, replicable, consistente e internacionalmente verificada para la medición de la deforestación. Algo que se hace cada año.

Según el ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa, “definitivamente es un logro” el haber parado la tendencia en el crecimiento de la deforestación, que venía disparada desde 2017 cuando llegó a su pico máximo de 219.552 ha pérdidas y el presidente Iván Duque se comprometió a detenerla. Es por eso que, a pesar de que la cifra de 2021 muestra un aumento respecto al año anterior, el Gobierno ha calificado la cifra de 174.103 ha deforestadas en 2021 como una "reducción y contención de la tendencia".

¿Se puede catalogar como logro las cifras de deforestación de 2021? Carlos Eduardo Correa, ministro de Medioambiente y Desarrollo Sostenible. El audio embebido no es soportado

(Lea también: Cifras de deforestación de 2021 muestran un aumento en el país y en Chiribiquete).

"Hemos logrado contener el comportamiento creciente de la deforestación, demostrando que nuestra estrategia integral de protección de bosques funciona. Pese a que en 2021 tuvimos un aumento de 1,5 por ciento frente al año 2020, lo que hoy nos demuestran las cifras es que el gobierno del presidente Duque cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia, que había logrado su pico más reciente en el año 2017 con 219.552 ha deforestadas y alcanzado una reducción acumulada de 45.449 ha”, aseguró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, durante la presentación de las cifras oficiales de deforestación del año 2021.

Pero, ¿contener la tendencia de crecimiento a un promedio de 160 a 170 mil hectáreas de bosques deforestadas al año es un logro? ¿Se puede catalogar de logro que cada año el país pierda en selvas un territorio del tamaño de Bogotá? Para expertos en el tema y ambientalistas la respuesta es no. Sin embargo, el Gobierno se sostiene en que la problemática de la deforestación ha sido central y que se han hecho grandes esfuerzos en restauración y conservación, pero que aún se debe seguir trabajando para lograr cumplir el compromiso pactado en la Ley de Acción Climática, baluarte del Gobierno actual, de llevar a cero la deforestación en 2030.

Hoy yo les diría (a los ambientalistas) que los grandes esfuerzos que se han hecho nos muestran que hay resultados positivos FACEBOOK

TWITTER

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro Correa aseguró que sí es un logro lo que se ve en la presentación de resultados de deforestación en 2021, aunque no puede catalogarse como una victoria. “Definitivamente es un logro. Tenemos que ver cuál era la meta de este gobierno en los cuatro años y era primero frenar la tendencia creciente que traía de cinco años atrás la deforestación. Como vemos, al final de 2018 y 2019 viene dándose una reducción que en su conjunto podemos decir que esa reducción de acuerdo al modelo que trazó el Ideam, tiene una reducción de un 33 % hasta al año 2021. Entonces el primer logro es haber cortado la tendencia, frenado esa tendencia creciente que traía la deforestación. El segundo logro es haber mantenido la deforestación. Pero sigue siendo un problema, por supuesto, en el que hay que seguir trabajando. No podemos decir que es una victoria, porque tenemos que trabajar para tener cero deforestación al año 2030, pero es un gran logro”, señala el jefe de la cartera ambiental.

(Le recomendamos: Deforestación: Suramérica, la gran responsable en pérdida de bosques).

Otra opinión tienen los ambientalistas. Según la investigadora y directora de Parques Naturales Cómo Vamos, Sandra Vilardy, el haber frenado la tendencia de la deforestación desde 2017 a 2021 en niveles de pérdida de bosques tan altos, sigue siendo preocupante dado que al nivel actual sobre todo en la región amazónica se pierde con mayor rapidez la interconectividad ecosistémica y de hecho se sabe que si la Amazonia llega a perder el 30 por ciento de su cobertura, será imposible para este ecosistema recuperarse. Eso, teniendo en cuenta que según el informe, el 64 por ciento de la deforestación se concentró en departamentos ubicados en la región amazónica, donde se perdieron 112.899 ha, casi 3.000 ha más que 2020.

“Sin duda, la tendencia que se traía en 2017 y 2018 con una aceleradísima tasa de deforestación cambió; sin embargo, el cambio mantuvo las tasas muy altas. El promedio de 2017, 2018, 2019 y 2020 se mantiene por encima de los promedios históricos de la década. Es importante reconocer que hay un valor en ese cambio en la tendencia pero se estabilizó en cifras muy altas, entonces yo creo que no, no es un triunfo. Es un esfuerzo muy grande, pero es preocupante que es un fenómeno que ya está consolidado. Es un fenómeno más grande de lo que el Gobierno planteó, sobre todo cuando se concentra en áreas de gran importancia para la humanidad como lo es la Amazonia”, destacó Vilardy.

De hecho, entre los datos entregados por SMByC del Ideam, resalta el grave riesgo que corre el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, pues fue el único donde aumentó la deforestación. Frente al año 2020, la deforestación se redujo en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (-6 por ciento), Sierra de La Macarena (-11 por ciento), La Paya (-17 por ciento), Paramillo (-28 por ciento), Cordillera de los Picachos (-30 por ciento) y la Reserva Nacional Natural Nukak (-33 por ciento). Estas áreas protegidas nacionales, durante los últimos años, han concentrado la mayor proporción de este fenómeno. En el caso del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, hubo un aumento durante el 2021 del 13 por ciento con respecto al 2020.

Facebook Twitter Linkedin

Deforestación presentada en Parques Nacionales en 2021. Foto: Ideam

De hecho, a inicios de este año, EL TIEMPO conoció en exclusiva una denuncia que señalaba que una carretera para deforestar el bosque está atravesando el norte del PNN Serranía de Chiribiquete, el más grande del país, declarado por la Unesco patrimonio mixto (cultural y natural) de la humanidad. La identificación y confirmación de esta carretera fue hecha por la Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS, por su sigla en inglés) mientras monitoreaba los alarmantes niveles de deforestación que se están presentando al norte del parque, en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II, una zona importante de amortiguación que ayuda a proteger Chiribiquete, donde hoy se presentan desplazamientos de las comunidades que ayudan a protegerlo.

(Le puede interesar: ‘Cada año se deforesta en Colombia un territorio del tamaño de Bogotá’).

Al respecto, destaca el ministro Correa, es importante señalar que hoy hay mayores presiones sobre Chiribiquete, por lo que es necesario seguir trabajando allí, pero gracias a estrategias como la campaña militar Artemisa se ha logrado disminuir fuertemente la deforestación en todos los Parques Nacionales afectados, a excepción de ese, como se puede ver en las cifras presentadas.

“Definitivamente la campaña Artemisa de Defensa Nacional ha venido funcionando. Ahí es donde tuvimos las mayores operaciones, es donde hemos logrado, por supuesto, la mayor reducción en la deforestación que es en los Parques Nacionales. Pero eso ha venido acompañado además de trabajo con las comunidades: educación ambiental, alrededor de 10.000 familias con pago por servicios ambientales que hoy están conservando 160.000 hectáreas, 4.000 negocios verdes en lo que se viene avanzando, 1.600 contratos de conservación natural. Y todo esto, en su conjunto con la política pública, ha logrado contener la tendencia que se traía creciente al año 2017. A partir del año 2017 hemos venido disminuyendo y este año 2021 podemos decir que se logró contener la deforestación, sobre todo en la Amazonia. Hoy tenemos mayores presiones en zonas como el Parque Nacional Chiribiquete donde tenemos que trabajar más intensamente de la mano con las comunidades, pero al mismo tiempo con las fuerzas militares”, destaca Correa.

Facebook Twitter Linkedin

Núcleos de deforestación presentado en 2021. Foto: Ideam

Otro de los datos claves presentados por el Ministerio de Ambiente es que Antioquia, departamento históricamente afectado por la deforestación, presentó una disminución del 23 por ciento. Además, las cifras resaltan que el 77 por ciento de la deforestación del país se concentra en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia. Lo que implica, como ya se ha visto en informes de años anteriores, que la Amazonia, la región del Catatumbo y el Urabá siguen siendo las zonas donde más sigue perdiendo bosques Colombia.

Al respecto, Rodrigo Botero, director de la director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) asegura que estas altas cifras de deforestación muestran que la política del Gobierno Duque no logró parar la pérdida de bosques y selvas a pesar de que los informes vienen señalando con claridad desde hace varios años cuáles son las razones que impulsan la deforestación y que se resumen esencialmente en: acaparamiento de tierras, el desarrollo de ganadería en áreas protegidas y el desarrollo de infraestructura vial en áreas no permitidas como principales razones.

“Llevamos tres años en una tendencia ascendente y constante. Esa tendencia está además sobre la parte alta de la cresta de deforestación. Es decir llevamos ya seis años consecutivos como país por encima del nivel de referencia de deforestación amazónica, más o menos entre 35 a 45 mil hectáreas por encima del nivel de referencia, es una cifra extremadamente alta. Estamos llegando a zonas críticas de prestación de servicios ambientales y de alta biodiversidad; se está fragmentando la Amazonia; está aumentando la ganadería como un factor que hace irreversible la recuperación de los territorios; además los niveles de ingobernanza son altos y el acaparamiento de tierras está impidiendo que esas áreas puedan ser asignadas a campesinos para el manejo del bosque en pie”, enfatiza Botero.

(Le recomendamos: La deforestación en Colombia se ha incrementado tras el proceso de paz).

El hecho de que no estamos viendo una constante reducción en la tasa de deforestación, dificulta seriamente la posibilidad de generar pagos por reducción de emisiones FACEBOOK

TWITTER

El aumento de la deforestación también complica la posible llegada de recursos de cooperación internacional que Reino Unido, Alemania y Noruega habían puesto sobre la mesa en una Declaración Conjunta con la condición de que Colombia lograra cumplir ciertas metas en reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan cuando los bosques son talados y dejan de capturar GEI. En total, esos países prometían hasta 300 millones de dólares en recursos si Colombia lograba, entre otras cosas, disminuir fuertemente la tasa de deforestación.

“El hecho de que no estamos viendo una constante reducción en la tasa de deforestación, dificulta seriamente la posibilidad de generar pagos por reducción de emisiones provenientes de la reducción de la deforestación como está estipulado en la Declaración Conjunta de Intención de 2019. Así las cosas, el país puede perder hasta 260 millones de dólares hasta 2025 por no lograr frenar la deforestación. Seguiremos apoyando a los esfuerzos del estado colombiano y diferentes actores de la sociedad colombiana para lograr la meta de reducir la pérdida de bosque natural a 100.000 hectáreas o menos para 2025”, aseguró Ole Bergum, consejero de Clima y Bosques Embajada de Noruega en Colombia.

Sobre eso, destaca el ministro Correa, hoy no hay ningún riesgo de que las cifras actuales puedan afectar la llegada de recursos de cooperación internacional y que se está negociando un nuevo REM en segunda fase donde los hitos no van a ser de deforestación, sino de cumplimiento de objetivos de política pública.

“El programa de Visión Amazonía se basa en el pago por resultados, por la reducción de emisiones por deforestación. Y ese primer REM que se firmó, se firmó del año 2013 al año 2019. Entonces, estas cifras del año 2020 y del año 2021 no afectan de ninguna manera los resultados de Visión Amazonía. Ahora viene REM 2 que es la nueva etapa de la declaración conjunta, que ya prácticamente la tenemos lista, acordada con los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Noruega, para firmar e iniciar la segunda etapa, que se basa en el cumplimiento de hitos de política, no de cifras de deforestación, como el primer REM. Entonces, en lo que tiene que ver con REM no afecta de ninguna manera las cifras del año 2021”, señaló el director de la cartera ambiental.

(Le puede interesar: La carrera de científicos por estudiar la Amazonia antes que desparezca).

Expertos como el ambientalista y fundador del Foro Nacional Ambiental, Manuel Rodríguez Becerra aseguran que la política del actual Gobierno fracasó en el intento de parar la deforestación como lo había prometido el presidente Iván Duque.

“El compromiso del Gobierno era bajar la deforestación de forma sustantiva. Y realmente el resultado es muy pobre. Evidentemente en el año 2017 hubo un pico de deforestación en toda la Amazonia, incluyendo la colombiana, pero decir que se estabilizó la tendencia en 170 mil hectáreas es de la mayor gravedad porque quiere decir que vamos a seguir deforestando 700 mil hectáreas en cada Gobierno. Entonces sí, realmente no se logró torcerle el brazo a la deforestación”, enfatizó Rodríguez Becerra.

De acuerdo con el experto el no haber entendido las razones por la cuales se deforesta en el país es uno de los factores claves por los cuales no se ha logrado desarrollar una política pública efectiva que detenga la pérdida de bosques.

“Artemisa mostró que no es suficiente y que evidentemente como han dicho muchos observadores se requiere que haya más presencia del Estado en esas regiones. Y no solamente de fuerza pública. El próximo Gobierno debe preguntarse, ¿por qué fracasó el Gobierno de Duque? Con el fin de tomar medidas diferentes e innovar en ese campo. Esa es una pregunta clave, porque el Gobierno Santos en su momento se comprometió a bajar la deforestación en Colombia al 50 por ciento al 2020 y a cero en 2030. Al final del Gobierno Santos se deforestaron 662.951 ha, al final del Duque (sin las cifras del primer semestre de 2022) se han deforestado 701.840 ha”, dice Rodríguez.

(Le recomendamos: Deforestación: así la ven los niños y niñas de la Amazonia).

El ministro Correa, responde a las críticas de ambientalistas que es importante tener en cuenta las causas de la deforestación en Colombia que vienen impulsando este flagelo y que complican el trabajo de detenerla. Según el jefe de la cartera ambiental, no es lo mismo la deforestación que se ve en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare; o Antioquia o Norte de Santander, frente a lo que se ve a países como los países africanos que hoy tienen deforestación o Ecuador o el Perú.

Facebook Twitter Linkedin

Deforestación por regiones en 2021. Foto: Ideam

De acuerdo con el ministro, el flagelo nacional parte del narcotráfico que viene financiando este tipo de actividades por lo que la estrategia para detenerlo debe ser conjunta y debe ser visto como un tema de defensa nacional, con la fuerzas militares, la Policía, los entes de control y, al mismo tiempo, un trabajo con las comunidades, en la generación de mayor conciencia ambiental, en la conservación y en la protección de los recursos.

“Hoy les digo (a los ambientalistas) que los grandes esfuerzos que se han hecho nos muestran que hay resultados positivos, que hay que seguir trabajando y es por eso que los próximos gobiernos deben tener en el centro la lucha contra la deforestación y la conservación de ese patrimonio. Que este gobierno puso en el centro de la agenda la protección de los recursos naturales, y que hemos logrado resultados importantes en política pública y en acciones en el territorio que se han venido haciendo de la mano con las comunidades y de las fuerzas militares. Pero es un camino que todavía hay que seguir recorriendo. Así que ahí pueden ver los números y, definitivamente, se logró contener. Es un logro muy importante, pero tenemos que seguir hasta llegar a cero deforestación en el año 2030 y, por supuesto, seguir marcando esa tendencia decreciente en los próximos años”, finalizó Correa.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

Más noticias

- Este año se ha deforestado un área equivalente a 8.925 canchas de fútbol

- Ambiente: un sector clave para el país, pero desfinanciado

- Colombia quiere ‘exportar’ su operación militar antideforestación Artemisa