"Pronto estaremos judicializando a los grandes deforestadores"

La deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia. Y sin embargo, esa información no fue un impedimento para que los promotores de las motosierras acabaran con 219.973 hectáreas de bosque en 2017.

Para frenar estas cifras y también las motosierras, Noruega, Alemania y Reino Unido anunciaron ayer en la Conferencia de las Partes (COP25), que entregarían 360 millones de dólares al gobierno de Iván Duque para robustecer sus acciones en contra de esta práctica.



Esta es la segunda vez que las tres naciones han respaldado los esfuerzos de Colombia, con aproximadamente 180 millones de dólares invertidos hasta ahora, para preservar áreas forestales que cubren casi 60 millones de hectáreas.



La primera vez, el anterior Gobierno se comprometió a reducir la deforestación neta a cero en la Amazonia, pero no se logró. Esta vez, el Gobierno de Duque se comprometió a frenar la deforestación a 155.000 hectáreas para 2022 y 100.000 hectáreas para 2025. Si tiene éxito, esto significaría una reducción en las tasas de deforestación de Colombia en un 50% en comparación con 2018.



¿Qué dificultades tiene el Gobierno para cumplir este compromiso? ¿En qué regiones se concentrarán los recursos? Roberto Mario Esmeral, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, habló con EL TIEMPO sobre el tema.

¿En qué regiones se invertirán los 360 millones de dólares que entrega Noruega, Alemania y Reino Unido para la protección de los bosques?



Las emisiones de Colombia están principalmente asociadas al uso del suelo y al cambio del uso del suelo, siendo la deforestación una de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa, en esta segunda fase, ha reconocido el éxito y las reducciones que en tan corto tiempo hemos logrado, pero también es un gran reto.



Como estamos monitoreando las alertas tempranas de deforestación, entonces, muchos de estos recursos se verán en la Amazonia, Chocó y la región Andina. Obviamente hay motores ilegales que pueden estar generando acciones y trabajando en otras zonas, por ejemplo, en los Parques Nacionales Naturales.



De ahí que estamos trabajando en estrategias de pagos por servicios ambientales, posterior a las acciones de erradicación de cultivos ilícitos para generar desarrollo sostenible alternativo en el territorio. En los proyectos de pagos por servicios ambientales pasamos de 65.000 hectáreas ha 183.000. Y con este acuerdo, se adicionará 195.000 hectáreas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también tenemos iniciativas que provienen del sector privado.



Uno de los compromisos que adquirió el país con la firma de este acuerdo, es que 147.000 hectáreas estarán libres de deforestación por ganadería para 2022. ¿cómo piensan lograrlo?



Ya tenemos acuerdos de ganadería sostenible. Por ejemplo, firmamos uno con Fedegan y acuerdos de cero deforestación para las cadenas de carne y leche. Estamos trabajando con las principales industrias para promocionar la ganadería silvopastoril y buenas prácticas en zonas en donde se presente la deforestación.



Estas se tienen que comprometer a no comprar leche, por ejemplo, proveniente de altos ganaderos productores en donde hay señales de que se está deforestando. Esto es algo equivalente a lo que se hace con la certificación de las maderas, y lo que buscamos es que se tenga un certificación, de tal manera que los usuarios tengan certeza de lo que se compra.



Queremos que el consumidor recupere el poder del mercado, porque el ciudadano debe premiar esa producción sostenible. Obviamente esto requiere unos controles y toda la rigurosidad, pero si olvidamos tener en cuenta estos criterios en la toma de decisión, serán menos efectivas nuestras acciones.

En 2015 el Gobierno anterior se comprometió a reducir la deforestación neta a cero en la Amazonia para 2020, pero no se logró. Ahora, con este nuevo compromiso de reducir la deforestación a 155.000 hectáreas para 2022 y 100.000 para 2025, ¿cómo harán para no incumplir?



Respecto al compromiso de deforestación neta cero en la Amazonia, nos encontramos un aumento en el número de hectáreas deforestadas. Uno de los grandes llamados de atención a nivel internacional es pasar de la palabra a la acción, por eso la importancia de trabajar en el territorio con proyectos.



Eso hicimos hace un tiempo, de decirle a la cooperación internacional que no queríamos tantos recursos para el Gobierno Nacional, sino para los territorios en donde se necesitan proyectos reales y no diagnósticos. Para esto tenemos que trabajar de la mano de las comunidades y de las gobernanzas regionales y locales.



Tenemos que estar articulados con las autoridades ambientales que actúan en el territorio como Corpoamazonia, Cormacarena, y sacar este tema del sector ambiental, otros sectores deben estar comprometidos.



El compromiso también es atrapar a los responsables de la destrucción de los bosques, pero no solo a menores de edad o campesinos, sino a los grandes deforestadores. ¿Qué acciones está adelantado el Ministerio de Ambiente en conjunto con el sistema de justicia en este sentido?



Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía, pero también estamos trabajando con las altas Cortes para mirar cómo podemos impulsar el tema de la jurisdicción ambiental y de los delitos ambientales, uno de los propósitos de este Gobierno. De hecho, con la Fiscalía estamos avanzando en identificar cuáles son los grandes deforestadores o las entidades que están promoviendo el tema, que contratan a unas cuantas otras para que hagan el trabajo sucio. Poco a poco se estarán llevando a juicio



