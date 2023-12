‘El mayor problema ambiental de Colombia es la deforestación’

No hay asunto o materia ambiental de Colombia, en las últimas tres décadas, en los que no haya estado involucrado Manuel Rodríguez Becerra. Fue el primer ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país, una entidad que además ayudó a crear siendo director general del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena).



Rodríguez, quien es profesor emérito de la Universidad de los Andes, columnista de este diario, confundador del Foro nacional Ambiental, del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Parques Nacionales Cómo Vamos; ha visto el avance de la política ambiental, el robustecimiento del sector y el incumplimiento sistemático de las promesas para enfrentar las crisis que hoy se ciernen sobre el mundo por el aumento de las temperaturas, la contaminación química y la pérdida de la biodiversidad.

Primer Ministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez Becerra. Foto: Carlos Ortega -CEET

En 1992, su firma estuvo en los acuerdos de la Conferencia de Río, un encuentro en el que el mundo resolvía, en el papel y con compromisos, el cambio climático y el aumento de las temperaturas; algo que nunca sucedió. De eso, y su vasta experiencia, habla en su nuevo libro Presente y futuro del medioambiente en Colombia (Debate) donde sintetiza, en 260 páginas, lo que hemos vivido, a dónde nos ha llevado y cómo solucionarlo.

Usted lleva desde los ochenta trabajando en temas ambientales en Colombia. ¿Es el libro una síntesis de toda esa experiencia?



Sí, sin duda, el libro de alguna manera está montado sobre los hombros de otros 25 libros donde he sido autor, coautor, editor o coeditor en los últimos 30 años, siendo el primer libro que escribí sobre el tema 'Crisis ambiental y relaciones internacionales', que lo escribí de regreso de la Conferencia de Río Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992.

Yo soy un académico, he estudiado mucho el tema. Pero también he tenido la gran oportunidad de participar en eventos muy centrales y claves para el sector ambiental de Colombia. Por ejemplo, fui el coordinador de todo el proceso de creación del Ministerio del Medio Ambiente y fui el primer ministro. En la misma época tuvo lugar la conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente, y ahí Colombia participó activamente. Y he tenido la oportunidad de participar también en políticas que tienen que ver con América Latina y el Caribe, y obviamente también en todo el tema de la política nacional.

Presente y futuro del medio ambiente en Colombia. Editorial Debate. 260 páginas. $ 69.000 Foto: Archivo aprticular

También me ha dado muchas luces el Foro Nacional Ambiental que fundamos hace unos 25 años y con el cual hemos realizado unos 300 foros a los cuales yo he asistido a todos. Debates sobre temas cruciales del presente y el futuro del medio ambiente en Colombia.

Entonces, tanto mi investigación académica como todo el testimonio que tengo de múltiples participaciones en diferentes ámbitos, son los insumos que me permiten hacer una nueva reflexión sobre el presente y el futuro del medio ambiente en Colombia, el cual es un libro que obviamente se enmarca en los orígenes de la crisis ambiental mundial además de señalar los orígenes también locales de la crisis ambiental de Colombia y el planeta. En el libro claramente uno de mis propósitos es mostrar las posibles salidas a la crisis ambiental, tanto en Colombia como en el mundo.



Usted resalta en el libro que el país es inmensamente rico en biodiversidad. Pero que también la hemos perdido. ¿Por qué Colombia ha dejado perder tanto de su patrimonio ambiental?



Sí, yo señalo que Colombia es el primer país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado, el segundo más rico del mundo y el sexto más rico del agua. O sea que es un país extraordinariamente rico en estas materias.

Ahora, la destrucción de la biodiversidad está fundamentalmente relacionada con la deforestación, claro que también se relaciona con la forma cómo hemos destruido o deteriorado humedales, que también son repositorio de una enorme diversidad biológica y también cómo hemos contaminado los ríos, etcétera. Pero sin duda una de las principales causas es la deforestación y justamente por eso dedico un capítulo completo al tema de salvar nuestros bosques.

Pero claro, ¿cuáles son las causas de la deforestación? Hay una que es natural, que es abrir suelos para la actividad agrícola, para los cultivos agrícolas. En Colombia hay siete millones de hectáreas que se abrieron para cultivos agrícolas, pero hay que recordar simultáneamente que se han abierto 34 millones de hectáreas de zonas boscosas o se han transformado en sabanas para la ganadería.

La deforestación que se ha adelantado para la ganadería, en su mayor parte, está dedicada a una ganadería muy ineficiente. Entonces, si está dedicada a una ganadería muy ineficiente, quiere decir muy claramente que hemos deforestado de forma innecesaria unas grandes extensiones de suelo.

¿Es la deforestación el mayor problema ambiental del país?

Sin duda es el mayor problema ambiental del país. Y no lo hemos podido parar porque claramente el Estado colombiano no ha tomado todas las acciones requeridas para detenerlo. Recientemente, el gobierno de Petro, y eso hay que reconocerlo, ha anunciado que pretende disminuir muy sustantivamente la deforestación de la región amazónica. Un anuncio similar hizo el gobierno de Lula, porque obviamente salvar la selva amazónica significa salvarla en los nueve países en donde tenemos selva. Por eso se requiere hacer una acción muy concertada con todos los países.

El gobierno Petro ha asignado unos recursos muy importantes para tratar de detener la deforestación y unos recursos económicos muy significativos para la restauración masiva de bosques. En este caso se han anunciado 758.000 hectáreas de restauración de bosques. Y uno tendría que decir que si el gobierno Petro logra esos dos objetivos de detener la deforestación y hacer esta restauración masiva de bosques, sin duda podría llegar a ser uno de sus mayores legados.

Pero pareciera que Colombia lleva los últimos cincuenta años enfrascado en los mismos problemas ambientales…



Usted tiene toda la razón. Es claro que los mayores problemas ambientales del mundo y de Colombia son los mismos hoy que hace 50 años, cuando se hizo la primera gran conferencia global sobre medio ambiente, la Cumbre de Estocolmo, que fue en el año 72. La diferencia hoy en día es que los problemas se han agravado.

Por ejemplo, uno de los grandes problemas ambientales del mundo es la contaminación química, que en los 50 últimos años ha aumentado extraordinariamente. En el tema de la deforestación, pues seguimos deforestando los bosques tropicales, que sin duda es uno de los mayores problemas ambientales del planeta.

Y en el campo, del cambio climático, se debe tomar como fecha de referencia la firma de la Convención de Cambio Climático en el año 1992, cuando se acordó que las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2000, es decir, ocho años después de firmada la Convención, serían equivalentes a las que se habían emitido en 1990. Es decir, que se llegaba a un pico de emisiones equivalente a 1990 y después comenzarían a rebajarse las emisiones. Si se hubieran cumplido los propósitos de la Convención de hace 30 años, el tema del cambio climático hoy estaría en la senda de resolverse.

Uno puede decir que los temas son los mismos, pero que la situación se ha empeorado y por eso es que estamos en una crisis ambiental muy profunda en la actualidad.

¿Y qué puede hacerse frente a eso?



Hay dos temas que tienen la más alta jerarquía en el caso de lo que se denomina como el cambio global, que es el cambio climático y el declive de la integridad de la biosfera. Esos son dos límites que se han trasgredido.

Pero hay otros límites, como el agua, los suelos, la acidificación del mar, los aerosoles, los contaminantes químicos, la capa de ozono, o el ciclo de fósforo y nitrógeno. Uno tiene que recordar que no es solamente el cambio climático, sino que el cambio climático y el declive de la biodiversidad está acompañado por otros siete problemas de la mayor gravedad.

No obstante, los dos primeros tienen la más alta jerarquía. Colombia, en el caso del cambio climático, es una víctima. Una víctima en el sentido que estamos viviendo eventos climáticos extremos, como son las inundaciones, ahora entramos en una sequía de la mayor gravedad como consecuencia de El Niño agravado por el mismo cambio climático. Y entonces la gran prioridad para Colombia es la adaptación. Tomar todas las medidas imaginables para que los impactos de estos eventos climáticos extremos sean menores.

