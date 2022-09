La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció en la noche de este miércoles el nuevo plan de acción del Gobierno Petro para combatir la deforestación en el país, que transformará la operación Artemisa, creada en el gobierno de Iván Duque.

La nueva estrategia -que aún no tiene nombre y que se anunció luego del primer consejo contra de la deforestación del Gobierno de Gustavo Petro- se centrará en los siguientes ejes:



"El plan de acción incluye el fortalecimiento y priorización de algunos procesos judiciales que adelanta la Fiscalía en territorio; el trabajo de contención y prevención en un plan operativo que generará la fuerza pública en algunos puntos estratégicos; el trabajo de acuerdos sociales con los campesinos de las zonas (afectadas); y acciones de fortalecimiento institucional que se trabajarán con las autoridades ambientales y locales", explicó la ministra Muhamad.



La funcionara también detalló cuál será la participación de las autoridades en la lucha contra la deforestación. "El papel de la fuerza pública, que no renuncia a la autoridad en el territorio, buscará en un marco integral coordinar y, sobre todo, adecuarnos a un esquema preventivo. Cuando hay que actuar, hemos priorizado algunas zonas críticas, actuaremos, pero la idea es generar un contingente de prevención, que permita que este fenómeno no avance", agregó.



Asimismo, la jefe de la cartera de ambiente se refirió al plan de prevención que se pondrá en marcha. "Es un plan operacional que debemos aterrizar con las organizaciones regionales, locales y autoridades ambientales, que incluye estar preparados para apagar los incendios, predecir dónde podrían ir geográficamente los núcleos de deforestación y buscar, precisamente, la presencia de la fuerza pública para contener ese avance", contó.

Las zonas del país que se priorizarán

Durante sus declaraciones, la alta funcionara indicó que en el inicio de esta nueva estrategia se priorizará el arco amazónico, el sur del Meta, Caquetá y Guaviare, lugares en donde "trabajaremos con las comunidades, porque precisamente es en donde se está presentando el 66 por ciento de la deforestación de Colombia". "Esto no significa que vamos a descuidar los otros núcleos de este fenómeno", advirtió.



Adicionalmente, el nuevo plan del Gobierno Petro implica llegar a "acuerdos sociales con las comunidades para trabajar de la mano con el Gobierno en alternativas que no las lleven a ser promotores de la deforestación".



Entre tanto, la ministra se refirió al apoyo que recibió esta nueva estrategia por otras instancias del Gobierno Nacional. "Es absolutamente un acuerdo con el ministro de Defensa, que hemos conversado y en donde también estamos trabajando con el alto comisionado de paz.



