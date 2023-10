Lo que dicen alarmantes informes sobre deforestación: ‘podría provocar una catástrofe’

El mundo se ha comprometido, a través de distintos acuerdos, a llevar a cero la deforestación neta de bosques para el año 2030, al tiempo que se restauran al menos 350 millones de hectáreas afectadas. Sin embargo, dos alarmantes informes, presentados esta semana, advierten que al ritmo actual esa meta se ve cada vez más lejana y difícil de cumplir.



De acuerdo con los datos de la Declaración sobre los Bosques de 2023, un informe anual presentado esta semana por más de 30 organizaciones civiles y científicas, en 2022, la deforestación mundial neta alcanzó los 6,6 millones de hectáreas, lo que supone una tasa 21 por ciento más alta de la meta necesaria para llevar a cero la deforestación neta en 2030.

Total de hectáreas deforestadas en el mundo en 2022. Foto: CEET

La situación es más grave en las zonas tropicales, donde todas las regiones fallaron en los objetivos pactados. Asia tropical es la región a la que mejor le fue, pues la deforestación es apenas 1 por ciento superior al objetivo. Por otra parte, el caso de América Latina y el Caribe (ALC) es el peor de todos. En total, en 2022 se perdieron 3,5 millones de hectáreas, mientras que la meta era no superar los 2,6 millones. De hecho, esta es la región tropical más alejada de la trayectoria para 2030, con un 35 por ciento más de deforestación que el objetivo de la evaluación para 2022.

Cuando se ve el caso de los bosques primarios (vírgenes) la situación es aún más alarmante. En 2022 se perdieron 4,1 millones de hectáreas de estos ecosistemas, que son irremplazables –según los expertos– dado que, si bien se pueden restaurar, mucho de lo que hay allí en algunos casos se pierde para siempre.

El mundo necesitaría reducir este año la deforestación un 27,8 % para mantener el objetivo de 2030. Foto: MICHAEL DANTAS. AFP

“El progreso mundial en la eliminación de la pérdida de bosques primarios no va por buen camino. El mundo no alcanzó su objetivo de eliminar la pérdida de bosques primarios para 2022, sino que hubo un aumento del 10 por ciento en la pérdida de bosque primario húmedo pantropical en comparación con 2021”, señala el documento.

De acuerdo con el climatólogo y director del pregrado en Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, Benjamín Quesada, si no se consigue reducir anualmente y de manera constante la pérdida de bosque, no lograremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, firmado en 2015. Allí, según él, se ven claras afectaciones para al acceso al agua, alimentos, control del clima y, además, un aumento de las enfermedades vectoriales como dengue y malaria.

“En países como Colombia y en América Latina, esto tiene muchas implicaciones no solo a nivel de la temperatura, sino a nivel local, pues se afecta el ciclo del agua y disminuyen los recursos hídricos. Sin hablar de los impactos para la biodiversidad. No reforestamos suficiente y se piensa que después de haber reforestado eso es igual a un bosque primario, y no, nunca lo será”, agrega.

Otras dos graves alertas que realiza el informe es que las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la pérdida de bosques aumentaron en un 6 por ciento en 2022, en comparación con el año anterior. Ese punto reafirma las investigaciones que vienen advirtiendo que los bosques tropicales están perdiendo su capacidad de ser sumideros de carbono.

Emisiones globales de CO2 generadas por la deforestación en 2022. Foto: CEET

Sumado a ello, la biodiversidad está en un declive “alarmante” según los investigadores. Los datos del Forest Specialists Index aseguran que las poblaciones controladas (que dependen de los hábitats forestales para su supervivencia o reproducción) disminuyeron un 79 por ciento entre 1970 y 2018, debido a la pérdida y degradación de sus hábitats, la sobreexplotación y el cambio climático.

Caída de la biodiversidad global a causa de la deforestación. Foto: CEET

El segundo informe presentado por la oenegé global WWF advierte que los bosques están actuando como una fuente de generación de carbono debido a la deforestación, es decir, están emitiendo más gases de los que absorben como ya han señalado otros estudios, pero alerta de forma tajante que “la deforestación y degradación generalizada y creciente en las tres mayores cuencas forestales tropicales del planeta, el Amazonas, el Congo y el Sudeste Asiático, podrían provocar una catástrofe climática mundial”.

En ese sentido, es clave resaltar que los bosques, según científicos y expertos, son esenciales para afrontar la crisis climática y que de frenar su pérdida depende no solo evitar el aumento de las temperaturas, sino controlar los desastres climatológicos que se presentarían en un mundo encaminado a superar los 1,5 ºC de calentamiento por encima de las épocas preindustriales.

Fotografía de la deforestación en la Amazonia colombiana. Foto: Karen Salamanca. Mindefensa

No todo está perdido



Según Trevor Walter, coordinador de la Iniciativa Transformacional de Restauración de Paisajes de WWF, si bien es cierto que tenemos mucho que perder, hoy existen herramientas y fondos para frenar la pérdida de bosque, solo falta el interés de gobiernos y empresas por hacerlo. “Tenemos como revertir los flujos financieros que están generando la deforestación hacia un sistema de desarrollo sustentable y hacia la oportunidad de restaurar y recuperar bosques perdidos”, dice.

Tanto WWF como las más de 30 organizaciones que hacen parte de la Declaración sobre los Bosques resaltan que el mundo aún está a tiempo para frenar la deforestación, pero que se requiere un compromiso real para cumplir acuerdos como la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, la Declaración de los Líderes de Glasgow y el Desafío de Bonn.

Para ello, la financiación es un punto clave. “Los gobiernos deben redefinir la ‘normalidad’ para los bosques: deben crear un entorno normativo y fiscal que obligue a las empresas a tomar medidas, divulgar información y rendir cuentas sobre los bosques; que incentive la protección, la gestión sostenible y la restauración de los bosques; y que fomente los esfuerzos voluntarios para promover enfoques económicos alternativos que reconozcan el verdadero valor de los bosques existentes”, señalan un mes antes de que inicie, en Dubái, la Cumbre del Cambio Climático (COP28), donde los apoyos financieros serán un tema álgido de la discusión.

WWF resalta en su reporte que no se requieren nuevos compromisos globales, sino cumplir los ya existentes. “No necesitamos nuevos objetivos forestales mundiales para proteger y restaurar nuestros bosques. Tenemos que poner en práctica los objetivos que ya tenemos. Debemos hacer frente a las amenazas sistémicas que pesan sobre los bosques, proporcionar la financiación necesaria para protegerlos y restaurarlos”, enfatiza el documento.



EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS| @ELTIEMPOVERDE