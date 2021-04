En el primer año de pandemia, la destrucción de bosques aumentó 12 %

Apenas ahora se conocen cifras de lo que ocurrió con la selva tropical del mundo durante el primer año de la pandemia, incluso de lo que pasó con la selva colombiana, según el nuevo informe de Global Forest Watch presentado este miércoles por el World Resources Institute (WRI).

(Le puede interesar: Estos son los animales en los que OMS busca el origen del covid)

Este informe evidencia que en el 2020, cuando el planeta estaba confinado como medida para prevenir el contagio de covid-19, se aprovecharon para quemar y talar 12,2 millones hectáreas de bosque todo el mundo.



Esta pérdida se tradujo en 2,64 gigatoneladas de emisiones de CO2, equivalentes a las emisiones anuales de 570 millones de autos, más del doble de los que hay en circulación en Estados Unidos.



Según los investigadores, el 2020 estaba destinado a ser un año histórico en la lucha contra deforestación–un año en el que muchas empresas, países y organizaciones internacionales se comprometieron a reducir a la mitad o detener por completo la pérdida de bosques–, “pero las pérdidas continuas de bosques tropicales primarios dejan en claro que la humanidad se ha quedado corta en cumplir estos objetivos”.



En efecto, de esos, 12,2 millones de bosques en el mundo (4,2 millones de hectáreas) corresponden a bosque tropical primario. Una superficie equivalente a la de Holanda. Esto significó un alza de 12 por ciento, con respecto al dato del 2019, cuando se registró 3,7 millones de hectáreas. Brasil encabeza estás vergonzosas cifras.(También: El plástico hará que las personas sean infértiles en 2045)

Los países críticos

Según el informe de Global Forest Watch, Brasil encabezó, una vez más, la lista de pérdida anual de bosques primarios con una pérdida total de 1,7 millones de hectáreas en 2020, más de tres veces la del siguiente país más alto. La pérdida de bosques primarios en Brasil aumentó un 25 por ciento en 2020, en comparación con el año anterior.



La mayor parte de la pérdida de bosque primario húmedo en el país ocurrió en la Amazonia brasileña, que experimentó un aumento del 15 por ciento con respecto a la cifra del año pasado, para un total de 1,5 millones de hectáreas.



Los parches recién despejados son frecuentes a lo largo de los bordes sur y este de la Amazonia y a lo largo de las carreteras que dividen la selva amazónica.



(Recomendado: 'Pueblos indígenas, los mejores protectores del bosque': la ONU)



No obstante una leve caída de la pérdida de bosques primarios con respecto al año anterior, Bolivia ascendió al número tres en la lista de países con la pérdida de bosques primarios tropicales más húmedos en 2020, superando a Indonesia por primera vez.



Al igual que en 2019, los incendios forestales jugaron un papel importante en Bolivia. “En particular, los incendios afectaron varias áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Al igual que en Brasil, la mayoría de los incendios de Bolivia probablemente fueron provocados por personas para limpiar la tierra, pero se descontrolaron debido a las condiciones de sequía y el clima cálido. La agricultura a gran escala también afectó los bosques, incluidos numerosos claros nuevos en el departamento de Santa Cruz”, se lee en el informe.

Colombia

Mientras tanto, en Colombia, que ocupa el sexto lugar entre los 10 países con bosque tropical más deforestado, la tasa de pérdida de bosques primarios aumentó en 2020 después de una caída el año anterior. Pasó de 115.090 en el 2019 a 166.485 en el 2020, según los datos de Global Forest Watch.



(También: Un tercio de las tierras de uso agrícola en alto riesgo por pesticidas)



Según el informe, mientras el gobierno del presidente Iván Duque ha aumentado públicamente su ambición sobre la deforestación, al establecer una meta de deforestación cero para 2030 como parte de su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 por ciento durante el mismo período, la deforestación sigue profundizándose en la selva amazónica colombiana y en varias áreas protegidas como los parques nacionales Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena.



EL TIEMPO consultó a la directora del Ideam, Yolanda González, con respecto a este informe y, en particular, las cifras de Colombia, pero ella dijo que es premeditado decir cuánto se deforestó en el país en el 2020, porque aún están evaluando los reportes trimestrales que emite la entidad.



(Lea: Semana Santa: Ideam pronostica fuertes lluvias y tormentas eléctricas)



“Estamos revisando el último boletín de alertas tempranas de deforestación (octubre, noviembre y diciembre), y pronto lo estaremos presentando. Y esperamos entregar el informe completo en junio de este año. Por eso no sabemos aún qué pasó en pandemia. Pero no hemos parado de trabajar en ese monitoreo, recuerde que estamos certificados para entregarle al país las cifras más delicadas, que son las hectáreas”, concluyó González.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Otras noticias de Medioambiente

La posible causa del sorprendente 'tornado' de lombrices en EE .UU.

Descubren nueva especie de orquídea en la Reserva Van der Hammen