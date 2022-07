El medio ambiente no tiene fronteras. Cualquier problemática local tiene repercusiones globales. Basta ver cómo los efectos ambientales de la industria en Pekín, París, Vietnam o Nueva York producen externalidades negativas sobre la población mundial en general, un ejemplo de ello son los gases con efecto invernadero.

El Estado colombiano ha ratificado diferentes tratados internacionales en materia ambiental, entre ellos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Con ello pretende, por lo menos en el papel, comprometerse para generar soluciones que desde lo local tengan efectos positivos a nivel global.



En ese contexto, nuestro país conoce la importancia de combatir la deforestación y proteger los ecosistemas estratégicos: páramos, sabanas, zonas desérticas, bosques tropicales, manglares, arrecifes coralinos y praderas de pastos marinos.



Está el compromiso, pero la situación es crítica. De acuerdo con la Ley de Acción Climática 2169 de 2021, la responsabilidad de Colombia es reducir la deforestación neta de bosque natural a cero hectáreas para el año 2030. Estamos tan solo a ocho años de la meta y el panorama es aún incierto y sombrío. Las entidades territoriales enfrentan hoy dos problemáticas preocupantes.



En primer lugar, se evidencian elevados índices de deforestación en ecosistemas estratégicos que se caracterizan por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos: regulan el clima, cumplen la función de depuradores del aire, agua y suelos; y son vitales para la conservación de la biodiversidad (Comisión Colombiana del Océano, 2017).



La Amazonía, entre 2001 y 2019 ha perdido 4'400.000 de hectáreas de bosque tropical; tan solo en 2020 perdió 171.685 hectáreas, un 8% más que el año anterior (IDEAM, 2019).



En lo corrido de 2022, 70.000 hectáreas han sido destruidas por incendios forestales y la alerta roja ha alcanzado a 493 municipios (Infobae, 2022). Es deber del gobierno colombiano proteger la región amazónica partiendo de un principio básico que rige la legitimidad de Estado y le da valor y fuerza a la Nación: su soberanía, que incluye la supervisión del uso del suelo que hace la empresa privada.



En segundo lugar, para proponer una economía sostenible, el Gobierno Nacional ha emprendido de la mano de la Ocde, la adopción de una estrategia de crecimiento verde, en la que temas como el pago por servicios ambientales, la bioeconomía, la

economía circular y los negocios verdes se convierten en una opción de crecimiento sostenible para el país (DNP, 2020).



Sin embargo, desde los territorios se observa que esta estrategia no ha sido socializada ni aterrizada de manera suficiente en el ámbito local, a pesar del interés de las entidades territoriales por avanzar en la conservación.



Sumado a ello, la tasa de reciclaje y reutilización en Colombia está en el 11%, mientras que el promedio de los países de la Ocde es del 26% sobre el total de desperdicios. A 2019, 163 municipios aún presentaban sitios de disposición final no autorizados, de los cuales 77 son botaderos a cielo abierto, 17 son celdas transitorias; en 69 municipios no hay información (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019).



Todo esto indica que a pesar de que el Gobierno nacional ha mostrado voluntad, hay fallas estructurales en las estrategias y la ejecución de los proyectos pensados para contrarrestar el cambio climático en Colombia.



Para cumplirle al mundo, el Congreso deberá reformar la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales, de tal forma que se logre integrar a todas las entidades y niveles de gobierno, especialmente en la lucha contra la deforestación.



Además de ello, es urgente la modificación de la Ley 388 de 1997 para que incluya los riesgos asociados al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial.



Adicionalmente, debe presentarse un proyecto de acto legislativo para que los emprendimientos que hacen parte del Plan Nacional de Negocios Verdes sean vinculados a programas de comercialización y exportación, fortaleciendo la asistencia técnica y tecnológica del mismo.



En ese orden de ideas, este es un llamado desde los territorios para que el presidente entrante inste al Ministerio de Ambiente para que lidere una política que genere recursos económicos para los campesinos que trabajen en estrategias de extensión forestal, actividades sostenibles ambientalmente y restauración ecológica, pues son ellos en muchos casos, los guardabosques de Colombia. Y también con miras al cumplimiento de los compromisos adquiridos y considerando los graves daños que la desaforada búsqueda de utilidades ha generado en el pulmón del mundo, será de gran utilidad formular un programa de construcción de centros de Biotecnología para la Restauración de Ecosistemas de Selva y Seguridad Alimentaria en los territorios lejanos de la Amazonía y la Orinoquía. (FND, 2022).



¿Es acaso el laissez-faire globalizado o los intereses políticos y empresariales los que le han impedido a nuestros gobiernos tomar acciones reales frente a los retos medioambientales?



Pablo Jaramillo Arango

Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos