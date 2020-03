Avanza el diálogo entre campesinos de Parques y el Gobierno

Más de un mes pasó desde que el Gobierno Nacional realizó la operación Artemisa –una estrategia nacional para enfrentar la deforestación– en el parque Tinigua (Meta), que exacerbó un conflicto socioambiental de larga data. Apenas el 17 de marzo, campesinos que viven ilegalmente en áreas protegidas lograron que los delegados del Gobierno fueran a la región a escuchar sus reclamos y peticiones.

A la mesa de concertación, en San Juan de Losada, llegaron el viceministro Carlos Alberto Baena; la viceministra de Ambiente, María Claudia García; la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda; los gobernadores del Meta, Caquetá y Guaviare; la directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla, y representantes de la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas, la Policía Nacional, el Ideam y el ICA.



Los campesinos presentaron un documento en el que exigían el cese de los operativos contra la deforestación; también, que los dejen seguir ocupando los parques nacionales con garantías de conservación y una pronta solución de la medida emitida por la Fiscalía de bloquear el ganado que hay en estas áreas protegidas.

La cuestión es que el conflicto existente en los parques Tinigua, La Macarena y Los Picachos es realmente complejo. Por muchos años, campesinos habitaron estas zonas antes de ser declaradas parques. Sin embargo, después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, nuevos colonos llegaron en busca de tierras.



De acuerdo con uno de los miembros de la Asociación Campesina Ambiental Lozada y Guayabero (Ascal-G), que prefiere no dar su nombre por su seguridad, los nuevos colonos llegaron a deforestar lo que los viejos colonos habían conservado por años. Además, algunos estarían siendo usados para hacer ganadería extensiva en parques.



“La gente recibe el ganado, lo alimenta, lo vacuna, y en el término de dos años se reparten las ganancias entre el dueño y el campesino. No puedo decir quién trae ese ganado, pero lo que sí sé es que es ganado legal, porque hay registro de la marca y porque se pagan impuestos. Todo el ganado que está en los parques tiene la aprobación de Fedegán y del ICA”, dice este campesino.



De ahí las medidas emitidas por la Fiscalía, que enviaron un mensaje contundente. Por ejemplo, que Fedegán y el ICA deberán suspender los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en Tinigua y Los Picachos.



Sin embargo, las medidas no fueron bien recibidas por los campesinos, quienes afirmaron que los dejarían sin su único sustento. Por lo tanto, en la mesa de concertación se estableció que se le solicitará al Ministerio de Defensa analizar la suspensión de los operativos de la estrategia Artemisa en los parques ya mencionados.



Mañana habrá una reunión virtual (siguiendo con las medidas tomadas ante el Covid-19) para que se garanticen los derechos humanos en estas operaciones. A eso se suma que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo abrirán una investigación para determinar si fue legítimo el uso de la fuerza en los operativos realizados entre 2018 y 2020.



Y, por último, según dicta el acta firmada por las partes, el Ministerio Público, la Fiscalía, el ICA y Parques Nacionales se reunirán para discutir si se efectuarán las medidas tomadas por la Fiscalía, que indican no vacunar ni transportar el ganado que está dentro de los parques.



Medioambiente

Escríbanos a leyroj@eltiempo.com