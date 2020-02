Siguen los incendios forestales en el Parque Nacional Sumapaz

Los incendios forestales que se han presentado en el páramo de Sumapaz desde el pasado 5 de febrero están siendo atendidos por la comunidad, Parques Nacionales Naturales (PNN), el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y el Ejército Nacional. Hasta ahora se desconoce el número de hectáreas afectadas.

Según los bomberos del Distrito, dos focos del incendio activos en el municipio San Luis de Cubarral (la Hoya del Clarín y en la Senda del Oso), en Meta, están siendo atendidos por el Grupo Especializado de Incendios Forestales de Bomberos Bogotá. Hasta el momento, informan que "la situación se encuentra controlada y no hay riesgo de propagación".



Aída Torres, secretaria de Asojuntas de Sumapaz, dice que los incendios iniciaron hace algunos días y entre miércoles y jueves se incrementaron. Hasta ahora se han registrado 3 focos de incendios.



“Los focos se están presentando entre el límite de Sumapaz y el Meta, y debido a que no estábamos recibiendo ayuda, empezamos a hacer presión a través de Twitter, porque el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático estaba adherido al protocolo, necesitaban autorización del Ministerio de Defensa para movilizar bomberos y fuerza civil, y por lo tanto, nadie había venido a ayudar con los incendios”, explica Aída.

Aproximadamente 50 campesinos, dice Aída, se encargaron de intentar apagar los incendios con agua (en los sitios donde hay), machetes y guadañas. “La comunidad fue solo con sus ruanas y sus botas, porque no tenían instrumentos para apagar los incendios porque hace tres años retiraron de la comunidad las gafas y tapabocas que tenían, porque dijeron que no les hacía falta”, dice Torres.



En el momento, un equipo de salud será instalado en el corregimiento de San Juan en Sumapaz para atender a las personas de la comunidad que se encuentran apagando los incendios.



Torres dice que hasta ayer en la tarde realizaron sobrevuelos para observar la magnitud de los incendios y hasta anoche (entre 11 y 12 pm) llegó un equipo de bomberos al centro de San Juan. En la horas de la mañana realizaron otro sobrevuelo.



“Hasta el momento, el foco más grande lo logró controlar la comunidad. Sin embargo, ni ese ni los otros dos focos han podido ser apagados, pues las altas temperaturas tampoco han ayudado. En el momento no sabemos de 16 personas que fueron a apagar los incendios”, dice Torres.



La zona donde se presenta el incendio corresponde a un ecosistema de páramo y bosque altoandino, por lo que "la vegetación que podría resultar comprometida pertenece a frailejones y arbustos bajos entre otras especies de especial importancia", dijo PNN en un comunicado.



A través del sistema de monitoreo de información de fuegos de la NASA, la entidad identificó múltiples focos de calor al interior del Parque Sumapaz. Emitió entonces la alerta de incendio forestal y activó los protocolos para su confirmación y atención a través de los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, con el fin de analizar la situación en terreno y dar atención inmediata al evento.

Parques Nacionales continuará realizando un seguimiento para identificar otros focos de calor en el páramo. Por el momento, al ser una zona de difícil acceso no se tienen datos exactos sobre cuántas hectáreas se han visto comprometidas.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE