¿Huracanes categoría 6? Científicos afirman que hay la posibilidad de que estos existan

Los últimos días han dejado una alerta de emergencias ambientales que ha llamado la atención de algunos científicos que se interesan por el calentamiento global y los cambios de clima tan abruptos.



Por ejemplo, este 5 de febrero, se conoció una investigación llevada a cabo por científicos especializados en el clima, Michael Wehner, perteneciente al Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), y James Kossin de la fundación First Street Foundation.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Parques Nacionales anuncia el cierre de nueve áreas protegidas por enómeno de El Niño).

Se vuelve cada vez más problemático para transmitir el riesgo de viento de los ciclones tropicales (CT) en un mundo que se calienta FACEBOOK

TWITTER

Su arduo trabajo se dio después de que, durante más de 50 años, el Centro Nacional de Huracanes definiera los tipos de huracanes desde la categoría 1 (con velocidades del viento entre 74 y 95 mph) hasta la categoría 5 (velocidad del viento de 70 m/s o más), a partir de la escala de vientos Saffir-Simpson, según Berkeley Lab.



Por lo tanto, de acuerdo con el articulado publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la métrica Saffir-Simpson "se vuelve cada vez más problemático para transmitir el riesgo de viento de los ciclones tropicales (CT) en un mundo que se calienta". Por lo tanto, Wehner y Kossin tomaron la decisión de investigar una sexta categoría, expresada en su articulo titulado 'La creciente insuficiencia de una escala abierta de vientos huracanados de Saffir-Simpson en un mundo en calentamiento'.



"Nuestra motivación es reconsiderar cómo el carácter abierto de la escala Saffir-Simpson puede conducir a una subestimación del riesgo y, en particular, cómo esta subestimación se vuelve cada vez más problemática en un mundo que se calienta", dijo Wehner, quien ha dedicado su trabajo al comportamiento de fenómenos meteorológicos extremos en un clima cambiante, especialmente olas de calor, precipitaciones intensas, sequías y ciclones tropicales, según Berkeley Lab.



(Puede leer: La ONU dice que el plan de transición climática requiere 2,4 billones de dólares al año).



Dadas las circunstancias, estos dos científicos han expresado que los huracanes, probablemente, han alcanzado velocidades superiores a la de la categoría 5, por lo tanto, afirman que es necesario añadir una sexta categoría.

Causas para caracterizar un huracán de categoría 6, según el artículo

1. De acuerdo a su investigación y a la actividad observacional que han estado llevando a cabo, varios huracanes recientes han alcanzado la velocidad “hipotética” de categoría 6.



Por ejemplo, la tormenta Patricia ocurrió en el Pacífico Oriental y fue clasificado en la categoría 4; sin embargo, para Wehner y Kossin, esta superó las medidas hipotéticas de categoría 6.

Facebook Twitter Linkedin

Gráfica. Foto: Portal web Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

2. Detección, atribución y proyección de cambios en cambios de intensidad potencial (PI). "Para agregar una categoría hipotética 6 a 85 m/s a la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson, adoptamos un enfoque diferente de acuerdo con el artículo de Sobel, (denominado 'Influencia humana en la intensidad de los ciclones tropicales')", según la investigación.



A partir de este, los científicos pudieron calcular el PI desde los campos de salida diarios del producto de reanálisis del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio, desde 1979 hasta 2019. Posteriormente, calcularon el número anual de días que PI superar el umbral hipotético de la categoría 6.



3. Finalmente, dados los avances realizados recientemente por las simulaciones multidécadas de TC de alta resolución (~25 km), aún no se ha podido simular las velocidades hipotéticas de un huracán de categoría 6, "en algún lugar del planeta serán aproximadamente del 2% con un nivel de calentamiento global de 1,5 °C, y del 7% con un nivel de 2 °C y 10% al nivel de 3 °C", según el artículo de investigación.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO