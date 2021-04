Cumbre climática quiere acuerdo con Brasil para salvar el Amazonas

Después de que Estados Unidos volviera al Acuerdo de París, el presidente Joe Biden convocó la cumbre climática, donde espera crear un plan de ambiciosos objetivos para reducir la emisión de gases con efecto invernadero.



Sin embargo, ante la posible cooperación en materia de preservación de la selva Amazónica entre Brasil y Estados Unidos, cerca de 200 organizaciones brasileñas alertaaron sobre los riesgos que esto puede contraer.



"Es importante señalar que Bolsonaro no protege la Amazonía. No es por falta de curso o de dinero, es por incompetencia. El gobierno está implementando un plan sistemático y bien orquestado para abrir la Amazonía a los intereses económicos" , dijo a CNN Rómulo Batista,portavoz campaña Amazônia Greenpeace Brasil.



En paralelo, en el marco de esta cumbre, la Unión Europea (UE) anunció que reducirá sus emisiones netas de CO2 "al menos" un 55 % en 2030, frente al objetivo del 40 % actual, y se compromete legalmente a alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, a no liberar más gases de efecto invernadero de los que puede absorber.



Así quedó plasmado este miércoles en un acuerdo forjado entre los negociadores del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo (que representa a los países de la UE) tras la sexta negociación tripartita y suscrito bien entrada la madrugada en Bruselas.



Se trata de un objetivo cargado de simbolismo. El bloque comunitario podrá presentarse con un mensaje de liderazgo medioambiental en la cumbre virtual de Estados Unidos.



Otras potencias, como el Reino Unido o China, han aprobado o están en vías de asumir objetivos climáticos más ambiciosos en una carrera global que implica el desarrollo de nuevas tecnologías para acometer una profunda transformación económica a largo plazo, empezando por sectores como la energía o el transporte.



"Nuestro compromiso político de ser el primer continente climáticamente neutral para 2050 es ahora un compromiso legal. La Ley de Clima pone a la UE en una senda verde para una generación", publicó en un mensaje en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen.



"Una señal contundente al mundo, justo antes de la Cumbre Climática" virtual de Biden, resumió el ministro portugués de Medio Ambiente y Acción Climática, João Pedro Matos Fernandes, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE.



