Cuatro datos que debe saber sobre el Acuerdo de Escazú

¿Por qué es tan importante para los ambientalistas el Acuerdo Escazú? , ¿Colombia ya está obligada a cumplirlo?, ¿ya no habrá impunidad en los casos de asesinatos de líderes ambientales?, ¿este tratado evitará que se repitan hechos como la delimitación del Páramo de Santurbán en el que las comunidades no participaron?

Estas y otras preguntas han surgido luego de que el presidente Iván Duque anunciara que firmará el Acuerdo de Escazú este jueves, un acuerdo construido entre los 33 países de Latinoamérica y el Caribe para, entre otras cosas, proteger a los líderes ambientales.



Aunque el anuncio es una buena noticia para los líderes del paro nacional, especialmente para los ambientalistas que expusieron este tema en la conversación nacional, aún no pueden cantar victoria. El proceso que debe iniciar el Gobierno para que el Acuerdo de Escazú sea de obligatorio cumplimiento necesita más que una firma.

EL TIEMPO le explica de qué se trata este acuerdo, cuándo entra en vigencia y por qué es tan importante para los líderes ambientales puedan ejercer su labor bajo la protección del estado.

¿Por qué se creó?

Según la Asociación Ambiente y Sociedad, el Acuerdo de Escazú se creó para disminuir y prevenir los conflictos ambientales en Latinoamérica y el Caribe y para ello se contemplan cinco principios ambientales internacionales que todos los países deben garantizar:



1. Acceso a la información pública

2. Participación

3. Justicia en asuntos ambientales

4. Protección a los defensores ambientales

5. Fortalecimiento de capacidades internas y la cooperación entre los países

Un tema clave de este acuerdo es que incluyeron medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.

¿Por qué es importante para Colombia?

Según el último informe de Global Witness, Colombia es el segundo país con más asesinatos de líderes ambientales, 24 líderes ambientales asesinados en 2018. Y como si fuera poco, la impunidad es alta. Desde el 2011 hasta el 2016 el grado de impunidad de estos casos ha llegado al 92 por ciento.



Para que esto no siga pasando, este Acuerdo obliga a los Estados a tomar medidas de protección, a crear mecanismos de participación ciudadana y a ofrecer información sobre temas ambientales.



Pese a que el Gobierno aseguró que ya existían este tipo mecanismos, razón por la que no estaban dispuestos a firmar el acuerdo, Lina Muñoz, directora de especialización y de maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, asegura que el Gobierno no tiene estudios serios que puedan sostener esa afirmación.



"Una muestra muy clara de que no tenemos estándares suficientes para garantizar la participación ciudadana fue la decisión de delimitar el páramo de Santurbán sin invitar a las personas que viven en las zonas aledañas", explicó Muñoz.



Y agrega que, aunque en Colombia existen mecanismos de participación, como las audiencias públicas, "el 90 por ciento no se aplica en la toma de decisiones ambientales, porque no son obligatorias".

¿El Gobierno está obligado a cumplir el Acuerdo?

Aún no. Para que que ese tratado sea obligatorio, cada país tiene que firmarlo y luego ratificarlo. De ahí que, según Eugenia Ponce de León, abogada ambiental, el anuncio del presidente de firmar el Acuerdo no es suficiente. "El presidente se debe comprometer a ratificar el Acuerdo de Escazú siguiendo el trámite de nuestra constitución", dijo.



Sin embargo, el proceso de ratificación no es tan sencillo. De acuerdo con Muñoz, para que el Gobierno esté obligado a cumplir el Acuerdo, la Cancillería debe presentar un proyecto de ley ante el Congreso (a más tardar en enero de 2020). Allí se tramitará una ley aprobatoria de tratado, que tendría que superar cuatro debates. Si se aprueba, pasa a la Corte Constitucional en donde se van a revisar aspectos de forma y de fondo. Finalmente, la ley aprobatoria debe ser sancionada por el Presidente, y con posterioridad, la Cancillería deberá elaborar el instrumento de ratificación que se deposita ante la Secretaría General de la ONU en Nueva York.



"En el mejor de los casos, el proceso tardaría un año y medio", explicó Muñoz.

¿Cuándo entra en vigencia?

El Acuerdo de Escazú entra en vigencia cuando 11 países ratifiquen el acuerdo. Por ahora, cinco ya lo hicieron: Bolivia, Guyana, San Vicente de las Granadinas, Uruguay y San Cristóbal y Nieves. Es decir, que ya hicieron su proceso interno y lo anunciaron en la ONU. De ahí que, el funcionamiento del acuerdo no solo depende de Colombia.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE