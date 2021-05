¿Cuántos ríos principales tiene Colombia?

Los ríos más importantes de Colombia son, entre otros, el río Magdalena, Caquetá o el Amazonas. Estos ríos juegan un papel importante en la vida cotidiana de los colombianos que viven a su alrededor; son el impulso económico de un país con un importante sistema de drenajes.



Proporcionan agua a millones de personas que viven a lo largo de sus orillas, y pescado para los pescadores comerciales y de subsistencia. Son por tanto esenciales para la supervivencia, para la economía y para el transporte.



Los ríos mantienen un ecosistema constante y ayudan a crear ambientes propicios para apoyar la vida animal y vegetal.

1. Magdalena

El río Magdalena se levanta cerca de un punto a 177 kilómetros al norte de Ecuador, donde la cordillera Oriental y la cordillera Central divergen.



Es alimentado por numerosos torrentes de montaña que se originan en los campos de nieve, donde durante milenios los glaciares han cepillado la superficie de rocas dobladas y estratificadas.



El Magdalena es navegable desde el mar Caribe hasta la ciudad de Neiva, en el interior, pero es interrumpido en el punto medio del país por los rápidos en la ciudad de Honda.



El Amazonas tiene una descarga promedio es 55'000.000 galones por segundo que es igual a 2544,3 km cúbicas anualmente Foto: Pixabay

2. Amazonas

El Amazonas es el río más grande por descarga a nivel mundial y también es considerado como el más largo por algunas medidas. Fluye de Río Mantaro y fluye una distancia de 6992,6 km para drenar en el Océano Atlántico.



La descarga promedio es 55'000.000 galones por segundo que es igual a 2544,3 km cúbicas anualmente. La cuenca de drenaje del Amazonas cubre un área de aproximadamente 2,720,000 millas cuadradas y es la más grande del mundo.



El primer europeo a navegar en el río fue Vicente Yáñez Pinzón de España en el año 1500. Ha habido un debate en curso sobre el río más largo del mundo entre el Nilo y el Amazonas. El consenso es que el Nilo es más largo que el Amazonas. Los diferentes afluentes del río inundan en distintas épocas del año.



Hasta el momento no se han documentado grandes inundaciones del río. Contiene una amplia y variada gama de flora y fauna, con más de un tercio de todas las especies conocidas en el mundo que se encuentran allí.

3. Caquetá

También se conoce como Río Japura y tiene 2816,3 km de largo. Fluye hacia el sureste de Brasil y entra en el río Amazonas a través de una red de canales.



Es el hogar de una variedad de peces y reptiles que incluyen el siluro, una especie de 90 kg y que mide hasta 180 cm de largo.



El río Caquetá también sirve como medio de transporte principal. Las embarcaciones de motor y los barcos del río conocidos localmente como lanchas se utilizan al cruzar y pescar. Su fuente de agua es el río Orteguaza.

Río Negro, se estiman que tiene entre 800 a 900 especies de peces. Foto: Archivo Particular

4. Negro

Es el afluente más grande del Amazonas y uno de los diez ríos más grandes del mundo en términos de la descarga media.



El río fue nombrado como Negro porque se ve oscuro desde cierta distancia. Tiene una longitud de 2230,5 km. Contiene especies endémicas de fauna y flora. Su fuente de agua es el río Mahaweli, que es el más largo de la isla.



Se le estiman entre 800 a 900 especies de peces, incluyendo casi 100 especies endémicas y varias especies sin nombre.

5. Orinoco

El río Orinoco es uno de los ríos más largos de América del Sur con 2140,4 km de largo, además de poseer una cuenca de drenaje que cubre 340.000 millas cuadradas. El 76,3% se encuentra en Venezuela y el resto en Colombia.



Alberga una gran variedad de flora y fauna increíblemente diversa. El río alberga uno de los reptiles más raros del mundo, el cocodrilo del Orinoco. Tiene más de 100 especies de peces registradas. Los buques lo utilizan como medio de transporte.

Atardecer en el Putumayo con un paisaje espectacular. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

6. Putumayo

El río Putumayo es uno de los principales afluentes del río Amazonas, que fluye al oeste y paralelo al río Japura. Forma parte de la frontera de Colombia con Ecuador, así como la mayor parte de la frontera con Perú.



Se origina en la Cordillera de los Andes al este del municipio de Pasto, Colombia. Su desembocadura está en el río Amazonas cerca del municipio de Santo Antonio do, Brasil. La ganadería y el comercio del caucho son una industria importante en las orillas del río.



Corriendo paralelo al Magdalena y separado de él por la Cordillera Central, el río Cauca tiene cabeceras no muy lejos de las del Magdalena.



El Cauca finalmente se une al Magdalena en pantanos de la región costera del Atlántico (Caribe). Más al oeste, el río Atrato navegable fluye hacia el norte hasta el Golfo de Urabá.



No hay grandes ríos en el oeste de Colombia, ya que las montañas están demasiado cerca de la costa. Los ríos más largos de esta región son el San Juan y el Patia.



Al este de los Andes, sin embargo, hay muchos ríos grandes, incluyendo varios que son navegables. El río Orinoco fluye hacia el norte a lo largo de la frontera con Venezuela. Muchos de los ríos del este de Colombia fluyen hacia él.



El río Guaviare y dos ríos al norte, el Arauca y el Meta, son los principales afluentes colombianos del Orinoco. El Guaviare sirve de frontera para cinco subdivisiones políticas, y divide al este de Colombia en la subregión de las llanuras orientales en el norte y la subregión del Amazonas en el sur.

Otros ríos

7. Guaviare

Nace de la confluencia de los ríos Guayabero y Ariari y recorre 1497 km hasta su desembocadura en el río Orinoco. Atraviesa los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare y Guainía.



8- Arauca

​

El Arauca nace en el Páramo del Almorzadero y desemboca en el río Orinoco. Tiene una longitud de 1050 km y en su recorrido atraviesa Arauca (Colombia), pero también Apure en Venezuela.



9. Cauca

El Cauca debe su nombre a su lugar de nacimiento, concretamente en la Laguna del Buey (Cauca). Tiene un recorrido de 1350 km y es de gran importancia para la nación ya que pasa por aproximadamente 180 municipios de distintos departamentos como Bolívar, Antioquia, Sucre o Caldas, entre otros. Desemboca en el río Magdalena.



10- Meta

Se trata de uno de los principales afluentes del río Orinoco con unos 1000 km de recorrido. Su ubicación administrativa está compartida con Venezuela y destaca por tener una de las cuencas hidrográficas más importantes del país.



11- Atrato

Nace en la cordillera central de los Andes y muere en el Golfo de Urabá después de atravesar Chocó y Antioquia. Tiene una longitud de 750 km, de los cuales son navegables 508 km, muy importante para el desarrollo de los municipios colindantes.

Longitud total de los ríos más importantes de Colombia

1- Amazonas: 6992,6 km (compartido con Perú y Brasil)



2- Caquetá (Japura): 2816,3 km (compartido con Brasil)



3- Negro: 2230,5 km (compartido con Brasil y Venezuela)



4-Orinoco: 2140,4 km (compartido con Venezuela)



5- Putumayo: 1609,3 km (compartido con Perú y Brasil)



6- Magdalena: 1528,8 km



7- Guaviare: 1496,6 km (compartido con Venezuela)



8- Arauca: 1049,2 km (compartido con Venezuela)



9- Cauca: 965,6 km



10- Meta: 804,6 km (compartido con Venezuela)

