¿Cuánto tardan en descomponerse los empaques de los alimentos?

Haga una lista rápida de los alimentos que come al día y que vienen empacados en algo. En icopor, en bolsa, en una caja de plástico o en aluminio. Desde la fruta del desayuno que quizás la compró con una bolsa, o la caja de uvas. Luego al almuerzo con ese pedido que viene con icopor para la sopa y el seco y un vaso de plástico para el jugo. O ese paquete de papas que también viene en una bolsa.

Es muy difícil. Casi todos los alimentos vienen envueltos, desde la fábrica, por otro material que termina contaminando el ambiente. En todos los retos del #StopCo2Challenge se ha dicho que cambiar los hábitos que casi todo el mundo tiene es una tarea titánica que debe involucrar desde las industrias hasta el Gobierno. Sin embargo, una acción de un ciudadano puede tener un impacto enorme a largo plazo en la disminución de las emisiones de gases, la contaminación de los ríos, etc.



Fíjense en estos datos. El papel y cartón tardan en descomponerse alrededor de 1 año, el aluminio 10 años, las bolsas de plástico y el icopor 150 años, las botellas de plástico y pitillos hasta 1000 años (sin contar que las micropartículas del plástico no solamente desprenden tóxicos en el suelo y en cuerpos de agua, sino que pueden ser ingeridas por animales e incluso seres humanos), y el vidrio tarda aproximadamente hasta 4000 años en descomponerse.



Entonces, un pitillo menos serán 1.000 años ahorrados en uno solo. O una botella de plástico serán otros mil. Quizás es hora de pensar en termos para cargar el agua o en pitillos biodegradables o de metal.



Los empaques de los alimentos deberían estar diseñados para ser reincorporados al proceso productivo de tal forma en la que no se vuelvan un residuo.

Por ejemplo, se han desarrollado prototipos de bolsas biodegradables que se disuelven en el agua, incluso empaques hechos con harina que pueden ser ingeridos por animales en mares y ríos, además de recubrimientos de frutas con biopolímeros (los cuales protegen la fruta de daños, pero son completamente naturales).



Otro ejemplo es el material denominado PLA (Ácido Poliláctico), un polímero biodegradable derivado del ácido láctico que se extrae de alimentos como el maíz, la remolacha, trigo y demás almidones.



Se utiliza principalmente para empacar dadas sus propiedades inodoras, resistencia a humedad y grasa, y su color claro y brillante. Sin embargo, estas tecnologías no han trascendido a gran escala en las industrias a nivel mundial.

Reto 6

- ¡Sin empaque! Hoy no coma nada que venga empacado en plástico, icopor, cartón y/o aluminio.

Únase a este reto con el numeral #StopCo2Challenge. Durante 28 días publicaremos en las redes sociales de EL TIEMPO desafíos de la cotidianidad y el contexto de cada uno para explicar el impacto de los comportamientos que tenemos para detener la contaminación del planeta.

