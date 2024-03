¿Cuáles son los bancos que más financian actividades petroleras en el Amazonas?

Nuevos datos de la organización ambiental Stand.earth sobre los bancos que financian la extracción de petróleo y gas en Amazonía revelan que, entre 2009 y 2023, JPMorgan Chase fue el banco que más financió la extracción de petróleo y gas en el bioma amazónico, dedicando, según las estimaciones, más de US $ 2.400 millones a estas actividades.

En la lista le siguen Citibank, que según las estimaciones invirtió un monto similar, de poco más de US $ 2.400 millones; y de tercero está Itaú Unibanco, empresa brasileña, que invirtió US $ 1.933 millones de dólares. De cuarto está el europeo Banco Santander, que según el estimado ha destinado más de US $ 1.500 millones a empresas extractivas de la región.

Estos datos surgen, en parte, del informe ‘Las Ganancias del Colapso’ junto a nueva información recolectada por Stand.earth que documenta una historia de 15 años financiando proyectos de exploración, producción y comercialización de petróleo y gas en la Amazonia, en particular de iniciativas para aumentar la producción de los bloques petroleros tanto existentes como nuevos.

La Amazonía peruana sufrió casi 500 derrames de petróleo en 20 años. Un informe revela que entre 2000 y 2019 se registraron 474 fugas de petróleo que afectaron la región.

La información relativa a las operaciones viene de la base de datos de los bancos que operan en la Amazonia de Stand.earth, que organiza la información financiera sobre préstamos y emisión de bonos identificada en la terminal Bloomberg y se limita a los datos proporcionados por dicho servicio.

Es clave señalar que si bien financiar acciones de extracción petrolera y gasífera en esta región no es ilegal, según diversas organizaciones ambientales, puede tener fuertes impactos en la biodiversidad del bioma, clave para la regulación climática global y también para las comunidades que lo habitan.

“La industria extractiva en esta región suele conllevar vulneraciones de los derechos indígenas, corrupción, contaminación y destrucción irreversible de los ecosistemas”, resalta Stand.earth a través de un comunicado.

Distintos factores han llevado a que, desde finales de 2023, el ritmo de deforestación en la Amazonia, que se había frenado, vuelva a reactivarse.

Los bancos europeos en el informe

Los nuevos datos, además, se concentran en los impactos que están generando los bancos europeos en la región, dado que las políticas del bloque europeo buscan, por un lado, proteger esta selva mientras las empresas privadas estarían impulsando estas actividades.

Después de Santander, HSBC es el único otro banco europeo que supera el umbral de los mil millones de dólares en la base de datos. Sin embargo, en diciembre de 2022, se convirtió en la primera entidad en aplicar una exclusión geográfica de toda la Amazonía a su financiación al petróleo y el gas. Su nueva política, de acuerdo con Stand.earth, parece estar funcionando: en la base de datos de Stand no constan nuevas transacciones en 2023.

“Todo esto coloca al Santander a la cola de la innovación a nivel europeo y mundial: sigue expandiéndose en un sector que deberíamos abandonar cuanto antes y en el último lugar del planeta donde debería extraerse petróleo. Si los bancos como el Santander siguieran los pasos de HSBC, podrían aumentar los costes de financiación en la región para que tanto la exploración como la expansión de los sectores petrolero y gasístico resultase más onerosa y menos atractiva para las empresas. Frenar la expansión petrolera aliviaría la presión sobre la selva”, resalta la oenegé a través de un comunicado.

Por eso, la organización, además, pide al Banco Santander, el mayor financiador europeo de estas actividades, frenar su apoyo a estos proyectos, como ya han venido haciéndolo otros bancos como el HSBC.

Sumado a ello, en el análisis, el Santander destaca como uno de los bancos cuya presencia en la región ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años: mientras que hasta 2017 su vinculación con el petróleo y el gas amazónicos era mínima, en Financiando el Caos Climático, informe publicado en 2022, aparece como el mayor financiero del petróleo y el gas amazónicos.

“Ese rápido ascenso se debe en gran medida a la reciente financiación directa de la expansión de Talara, la problemática refinería de Petroperú que ha afectado tanto a algunas comunidades indígenas como a varios sitios Ramsar, y la financiación a empresas que operan en la Amazonia brasileña y ecuatoriana”, agrega Stand.earth.

El Santander no es el único banco español que figura en la base de datos. El BBVA, que también participó en una de las transacciones para la refinería de Talara ocupa el noveno puesto con unos 878 millones de dólares, cuyo rastro puede seguirse directamente hasta la Amazonia.

"Stand.earth exhorta a todos los bancos a que abandonen el petróleo y gas en la Amazonía mediante la implementación de una política de exclusión geográfica regional. Ese llamamiento dirigido a Santander, que hoy realiza su Junta General de Accionistas, ahora gana apoyo del público con una petición firmada por cerca de 200.000 persona s", agrega la organización.

Esta es la lista de los bancos que más financian actividades petroleras y gasíferas en la Amazonia:

Lista de los bancos que más han financiado las actividades petroleras en la Amazonia durante los últimos 15 años.

