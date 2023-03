Al momento de reciclar, la dificultad más grande para los colombianos es tener bolsas de distintos colores y entender qué tipo de residuos se depositan en cada una de estas, según una encuesta realizada por Visión 30/30, la iniciativa de la ANDI que impulsa la transición del país hacia la economía circular.

De acuerdo con la encuesta, realizada a 4.812 participantes de 24 ciudades, revela que el 62 por ciento de personas no compran bolsas de diferentes colores, además, sólo el 46 por ciento de la gente sabe qué tipo de residuos van en la bolsa blanca.



"Entender los colores de las bolsas parece requerir esfuerzo cognitivo: los más educados (54 por ciento) son quienes más entienden esta división de colores, vs. los bachilleres (39 por ciento)", indica la investigación.



De otro lado, el estudio indica que quienes tienen más canecas reportan separar más: 9 de cada 10 personas que nunca separan tienen sólo una caneca. En las principales capitales del país, de acuerdo con la encuesta, es en donde más se recicla (52 por ciento), mientras que en las ciudades más pequeñas el porcentaje se ubica en 42.



Del total de encuestados, el 70 por ciento reportó que siempre o casi siempre separa sus desechos, mientras que solo el 15 por ciento dijo no separarlos nunca o casi nunca. "Las mujeres separan 12 puntos más que los hombres" y "los más jóvenes (58 por ciento) son quienes menos reportan separar. Los mayores de 55 (80 por ciento), los que más", agrega la investigación.

¿Qué es aprovechable?

La encuesta, que se aplicó en Aguachica, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Girardot, Manizales, entre otras ciudades, indica que el 76 por ciento de las personas entiende el concepto de aprovechables, mientras que el 36 por ciento de los menores de 25 no acertó en la definición.



Además, el 65 por ciento no saben que el icopor puede ser reciclado. Frente al uso reciclable de este material, los menores de 25 años son quienes más saben (44 por ciento), mientras que de 46 a 55 años son quienes menos (28 por ciento).



De acuerdo con la investigación, frente al reciclaje hay más desesperanza que desconocimiento, porque la mayoría de los encuestados cree que no vale la pena separar porque al final juntan toda la basura.



"Sólo el 42 por ciento estuvo en desacuerdo con la afirmación 'no importa si separo mis residuos, porque al final juntan toda la basura'".

Día Mundial del Reciclaje

A propósito del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra el 29 de febrero, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) recordó que aunque la reutilización de materiales requiere de una logística compleja y de tecnología especializada, depende fundamentalmente de las decisiones que tomemos a la hora de disponer los residuos en casa.



De acuerdo con Superservicios, en el país se generan 11 millones de toneladas de residuos sólidos al año (2017). Sin embargo, solo se recuperan cerca de un millón de toneladas, de las que el 10 por ciento, es decir, cerca de 94.500 corresponden a materiales plásticos.



"Si no separamos correctamente, los materiales se contaminan, lo que impide que se reincorporen en la cadena de reciclaje, y terminan en rellenos sanitarios, donde les toma años descomponerse –incluso siglos-, o en la naturaleza", indica la WWF.



Ante una crisis ambiental sin precedentes, derivada en parte del consumo desmedido de productos de único uso y eliminación inmediata, es fundamental reciclar las materias primas provenientes de la naturaleza, para reducir la presión sobre los ecosistemas de los que estamos extrayéndolos, una y otra vez. Además, de reducir la generación de residuos.



REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE