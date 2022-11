La quema de combustibles fósiles que inició con la revolución industrial ha dejado para el mundo una grave problemática: el acelerado aumento de las temperaturas que ha producido lo que conocemos como cambio climático.

Esos gases de efecto invernadero no han hecho si no crecer desde hace varias décadas; eso a pesar de que el mundo ya reconoció que es necesario disminuir su emisión si no quiere enfrentar escenarios de climas y temperaturas extremas que dificulten la vida en la Tierra.

Pero en el contexto de las emisiones, no todos emiten por igual. Los países industrializados y grandes potencias son las mayores responsables de la emisión, según registran varios de los informes disponibles.

Por ejemplo, tan solo dos países, China y Estados Unidos concentraron el 45,5 % de las emisiones de CO2 en 2021, uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes y sobre el cual se suele medir la contaminación por emisiones en el planeta. Eso, según datos de Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR, por sus siglas en inglés).

Pero el mismo reporte, señala que América Latina y el Caribe, compuesto por 46 países y territorios, emitió el año pasado solamente el 4,4 % de CO2 del planeta. En conjunto, la región generó 1.675,45 toneladas métricas (Tm) de CO2 durante el año pasado.

Los mayores emisores en esa lista fueron Brasil y México, los gigantes de la región y los países más industrializados, que en conjunto produjeron poco más del 54 % de las emisiones de CO2 de la región.

Luego, siguen en orden descendente: Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Si se suman estos últimos con Brasil y México, se tendría a los responsables del 87,2 % de la contaminación por gases de la región.

Unidos para enfrentar el problema

Ayer, en el marco de la Cumbre Climática de la ONU (COP27) los 34 países que hacen parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) unificaron posiciones para abordar la problemática mundial por el aumento de las temperaturas.

En un documento de 13 puntos, que fue presentado en el marco de un espacio titulado ‘América Latina y el Caribe Frente al Cambio Climático’, los países se refieren a las principales preocupaciones que tiene la región en materia de acción climática y proponen soluciones basadas en reglas abiertas no discriminatorias, que permitan un sistema multilateral de comercio equitativo y no restrictivo.

La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, aplaudió el logro alcanzado con la presentación del documento y reiteró su llamado “para consolidar una posición regional unificada en las negociaciones que se desarrollan, entorno a la propuesta de canje de deuda externa por acción climática que permitirá poder financiar los procesos de adaptación al cambio climático para las comunidades y los ecosistemas de las poblaciones más vulnerables de la región”.



“Somos una potencia mundial. No estamos aquí para pedir limosna, estamos aquí para mostrar cómo potencia lo que podemos aportar a la humanidad. Esta declaración es un primer paso poderoso, sé que contamos con el apoyo democrático de nuestras poblaciones, porque son ellos los que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática y ese liderazgo va a ser visto en el mundo”, señaló Muhamad.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

