Este es el balance de logros de Colombia en la primera semana de COP26

Colombia llegó a la cumbre sobre el cambio climático (COP26) a ratificar sus metas, que destacan a nivel internacional. Por ejemplo, la de limitar en un 51 por ciento la emisión de dióxido de carbono a 2030 y a ser carbono neutral en 2050, a pesar de ser responsable sólo del 0,6 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI), a nivel global.



La meta puesta por el gobierno del presidente Iván Duque, que porcentualmente es una de las mayores del mundo, está al nivel de la trazada por grandes potencias como Estados Unidos, que espera limitar en un 50 por ciento también a 2030, y la Unión Europea, que espera hacerlo en un 55 por ciento para la misma fecha.

Proteger los bosques también ha sido uno de los grandes compromisos que ha llevado Colombia al que se considera el evento sobre el cambio climático más importante de nuestros tiempos.

El presidente Duque ha señalado que la protección de los bosques y selvas del país es esencial, por eso aseguró que se eliminará la deforestación ilegal a 2030, un compromiso que le ha valido a Colombia elogios internacionales, como el del primer ministro británico, Boris Johnson.

“El presidente Duque ha tomado pasos importantes para salvaguardar la Amazonía colombiana y los líderes de la cuenca del Congo también están trabajando por proteger sus bosques”, resaltó el jefe de Gobierno británico en su intervención durante el evento COP26 Leaders Action on Forests and Land Use Event.

Además, la COP26 también ha sido un espacio en el que el país ha adelantado algunas de sus metas, como la de proteger el 30 por ciento de su territorio, declarando un 30 por ciento de sus mares y 30 por ciento de sus áreas terrestres como áreas protegidas a 2022, ocho años antes de lo que en principio se había planteado.

Esa meta, que hace parte de la ​​llamada Agenda 30x30, una iniciativa global de la que hacen parte más de 50 países y que busca que cada uno proteja a 2030 el 30 por ciento de su territorio, podría llevar a Colombia a ser líder, en caso de convertirse en una de las primeras naciones en lograrlo ocho años antes, como prometió el presidente Duque.

¿Pero ha sido esto suficiente? ¿Es este un trabajo destacado? ¿Cuál es el balance de la primera semana del evento? Expertos opinan sobre esos grandes compromisos que Colombia ha llevado a la COP26, por los que ha recibido elogios:

María Alejandra Aguilar, coordinadora del área de justicia climática de la Asociación Ambiente y Sociedad, y quien actualmente está en Glasgow, dice que aún es muy pronto hacer un balance de lo que se ha logrado. "Estamos en plenas negociaciones, se están teniendo sesiones informales de consulta. En términos externos a los contenidos, hemos visto múltiples declaraciones de países con nuevas metas y compromisos", asegura.



Para ella, por ejemplo, los compromisos que ha hecho y ratificado hasta el momento Colombia en el evento son importantes y ambiciosos, pero el verdadero reto estará en la implementación.

Maria Alejandra Aguilar Coordinadora del área de justicia climática de Asociación Ambiente y Sociedad

"Estos compromisos son importantes, pero el gran desafío viene en la implementación, en el diseño de la hoja ruta para esa implementación, y es allí donde la sociedad civil, los jóvenes y los grupos de interés juegan un papel fundamental. En la rendición de cuentas, en la exigencia de transparencia y en que sea una implementación sujeta a estándares", destaca la experta.

Por su parte, Camilo Prieto, director de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, ha dicho que si bien los anuncios son importantes en el caso de la emisión de gases, Colombia, que se ha comprometido a reducir en un 51 por ciento sus GEI, no ha considerado correctamente de dónde provienen las mayores emisiones de estos gases.

Camilo Prieto Director Movimiento Ambientalista Colombiano

El país, que actualmente solo emite el 0,6 por ciento de los GEI del mundo, tiene mayores emisiones provenientes del sector de agricultura, silvicultura y ganadería (Afolu), por lo que, según Prieto, "pensar que solamente esto sea (resuelto) con una transición de la matriz energética, pues va a ser imposible cumplir esa meta", destacó.

"Lo otro es que Colombia está haciendo anuncios de que va a reducir sus emisiones de metano, lo que lleva a preguntarse cómo lo va a hacer... Porque hay que tener presente que dentro de la política colombiana el gas natural se cuenta como un energético de transición y la otra fuente de emisiones de metano está fundamentalmente relacionada con ganadería y rellenos sanitarios, entonces uno no ve cómo se conecta ese compromiso internacional con lo que realmente está pasando el el territorio nacional", finalizó Prieto.

Los jóvenes también han hecho parte del evento y han visto desde su posición cómo le ha ido a Colombia. Gabriela Franco Prieto, activista climática miembro de la organización juvenil Pacto X El Clima y Viernes por el Futuro Colombia, aseguró que el país se ha posicionado como líder a nivel internacional en la reducción de GEI, protección de áreas naturales y carbono neutralidad.

Gabriela Franco Prieto Activista climática miembro de la organización juvenil Pacto X El Clima y Viernes por el Futuro Colombia

Sin embargo, dice Franco Prieto, la sociedad civil colombiana hace un reclamo ante esta imagen de líder ambiental, pues "no ha habido un espacio para rendición de cuentas especialmente en el contexto de que líderes sociales y ambientales han sido asesinados en altas tasas en los últimos 4 años durante su gobierno, según cifras de Global Witness", aseguró.

Ella considera que el presidente Iván Duque debe integrar los derechos humanos y la justicia social con los derechos ambientales y ambición con las metas climáticas. "Ninguna de estas metas ambiciosas, ninguna de estas estrategias, que son parte de de la estrategia 2050, que ha presentado el Gobierno de Colombia y han sido aplaudidas a nivel internacional, van a ser efectivas si no se tienen en cuenta la protección y la defensa de las comunidades en el territorio, que van a garantizar esta implementación efectiva", sentenció.

Greta Thunberg pide 'justicia climática' frente a la sede de la COP26 Greta Thunberg pide "justicia climática" Foto: CEET

Finalmente, Manuel Rodríguez Becerra, experto en temas ambientales, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y quien conoce con gran profundidad la política ambiental en el mundo, aseguró que muchas de las metas del país son buenas y que el reconocimiento que ha recibido es, en algunos casos, merecido pero no tan notable como se piensa.

Manuel Rodríguez Becerra. Foto: Carlos Ortega

"Les he hecho seguimiento a las negociaciones de la cumbre en la publicación Earth Bulletin, la publicación más autorizada en la materia. En los informes de los días 1 y 2 de noviembre no aparece una sola mención sobre Colombia. No aparece mención de Duque en el breve recuento de algunas de las intervenciones de alto nivel seleccionadas en el Earth Bulletin, lo que no me deja de llamar la atención", aseguró el experto.

Para él muchas de las metas son ambiciosas y necesarias, pero por el momento quedarán en manos de los próximos gobiernos, que serán los encargados de implementarlas y lograrlas. "Evidentemente la meta trazada es ambiciosa. Y los anuncios sobre la creación de parques son muy alentadores", dijo Rodríguez.

"Las metas ambiciosas de Colombia están por ahora en su mayor parte en el papel. Les tocará a los otros gobiernos cumplirlas. Además Colombia no queda bien librada en el cumplimiento de las metas, según Carbon Tracker", finalizó.

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde

