¿Vive con un gato? Lea esta información antes de vacunarlo

En Consultorio Veterinario continuamos hablando de vacunación de mascotas, pero esta vez nos enfocaremos en el esquema obligatorio que debe tener cualquier gato que conviva con seres humanos.



Por eso especialistas de la Clínica para Pequeños Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia compartirán a través de este espacio algunos consejos y factores a tener en cuenta.



Recuerde que las siguientes respuestas bajo ninguna circunstancia pretenden reemplazar la consulta presencial con el especialista veterinario.

Pregunta: ¿Cuál es el esquema de vacunas obligatorio para un gato?

Como vacuna obligatoria está establecida la de la rabia, ya que es relevante para la salud pública, pero de importancia para la salud del gato como animal de compañía, se encuentran varias que se aplican individualizando cada paciente, según condiciones como edad, procedencia y hábitos de acceso al exterior.





Entre los factores claves a considerar se encuentran:

• La edad de inicio de vacunación varía entre las seis y las ocho semanas de vida.



• En Colombia las vacunas que se aplican en los centros veterinarios para estos animales son:

- Triple felina: Es necesaria, se aplica refuerzo a las 10 o 12 semanas de vida . Requiere refuerzo anual según sea el caso en particular.

- Rabia: Es obligatoria. Se debe aplicar después de los tres meses de edad. Requiere refuerzo anual según sea el caso en particular.

- Leucemia viral felina: No es obligatoria. Se considera importante en gatos que están en contacto con el exterior y/o que tienen contacto con más gatos. Es recomendable realizar un examen de laboratorio previo a la aplicación de dicha vacuna de acuerdo con las indicaciones del Médico Veterinario.



• Es recomendable vacunar en las patas, debido a que existe el riesgo de desarrollar reacciones a las vacunas en el sitio de la inyección.



• Todo proceso de vacunación debe ser realizado por un Médico Veterinario, previo examen clínico y consignación de datos del paciente en la historia clínica, ya que si se hace incorrectamente puede tener consecuencias sobre la salud del gato.



CINDY TATIANA RIAÑO CALDERÓN

Médico Veterinario

Clínica para Pequeños Animales

Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

¿Cómo participar del consultorio veterinario?

Muy sencillo, usted simplemente tiene que diligenciar el formato que verá debajo de estas líneas o que también encontrará al hacer clic aquí. Para mayores detalles lo invitamos a consultar nuestros términos y condiciones.