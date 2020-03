Fuertes cuestionamientos al nuevo decreto sobre pilotos de fracking

Como una decisión cuestionable fue catalogado por el colectivo Colombia Libre de Fracking el decreto firmado por el Ministerio de Minas, con el cual se establecen los mecanismos de control para los proyectos piloto de exploración de yacimientos no convencionales de petróleo en el país.



El colectivo señala que el documento emitido por el Gobierno genera serias dudas respecto a los mecanismos de participación, y que además no cumpliría con las exigencias establecidas por el Consejo de Estado para este tipo de proyectos.

De acuerdo con David Uribe, de Colombia libre de Fracking, este decreto sería “prácticamente una reproducción del segundo borrador, al cual se le hicieron sugerencias. No atendieron ninguna de nuestras recomendaciones y críticas en temas tan sensibles como la participación de las comunidades”.



(Le puede interesar: Todo piloto de 'fracking' deberá tener licencia ambiental)

Según el colectivo, uno de los temas más sensibles es en quién recae la decisión final para aprobar los pilotos. Uribe señala que se tendrá un comité para evaluar la viabilidad de los proyectos, el cual cuenta con siete integrantes, de los cuales cuatro hacen parte del Gobierno:



“Esto es preocupante si tenemos en cuenta que el Gobierno ya ha mostrado varias veces su posición a favor del fracking, por lo cual podríamos decir que la balanza ya se encuentra inclinada”.



Otro tema que preocupa a los críticos es que no se estaría cumpliendo con los requisitos establecidos por el Consejo de Estado en materia de licencia social, información de línea base, fortalecimiento institucional, etc.



(Además: Así se implementarían los pilotos de ‘fracking’)



De acuerdo con Uribe, en el documento se establecen mecanismos de participación “poco relevantes durante el proceso. No se está cumpliendo con la licencia social. Básicamente hay etapas de diálogo y consulta que se van a realizar después de que se dé el permiso a una empresa para hacer la exploración de yacimientos no convencionales, y no antes como debería ser”.

Las posibles consecuencias ambientales

Para Uribe, la manera en que se están realizando los lineamientos para los pilotos de fracking traería graves consecuencias en el medio ambiente: “Científicamente los verdaderos efectos empiezan a verse unos diez años después de la exploración. Sin embargo, lo que se pretende aquí es evaluar la situación unos tres años después, tiempo en el que no se podrá ver el verdadero impacto”.



Y añadió: “A esto se suma la magnitud de estos proyectos piloto. Una cosa es que se hagan cinco o diez perforaciones, pero solo en el Magdalena Medio esperan hacer más de 1.200”.

¿En qué consiste el decreto?

El nuevo decreto firmado por el Ministerio de Minas establece, entre otras cosas, de carácter indispensable una licencia ambiental para poder cualquier exploración de yacimientos no convencionales.



Además, se determina que cada una de estas actividades deberá realizarse como experimentos científicos y deberá contar con la aprobación de un comité que incluye a un representante del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas, el Ministro de Ambiente, la academia, un experto en hidrocarburos y un experto en temas ambientales.



MEDIO AMBIENTE