¿Su mascota está en apuros? Conozca cómo ayudarle

Poco a poco y con el paso de los años, perros y gatos se han convertido en mucho más que mascotas o animales de compañía, pues con su ternura y fidelidad incondicional han logrado entrar en los corazones de las personas y ser parte importante de las familias.

Como en los matrimonios, quien posee la fortuna de tener un canino o un minino tiene la certeza de que cuenta con ellos en las buenas y en las malas. No es extraño que después de una agotadora y extensa jornada, ellos estén atentos esperando su llegada para renovar sus energías y recordarle que no está solo.



Por ello, cada vez que se enferman o se hacen daño es natural que sus dueños se asusten y preocupen. Además, a diferencia de una persona, ellos no pueden hablar ni especificar lo que les sucede.

Signos de alarma

Es muy importante que todos los que tienen una mascota en su casa aprendan a identificar las señales que dan a entender que su amigo peludo está enfermo. El mayor indicador es su cambio de actitud: al igual que un ser humano, los animales también se ven tristes y con el ánimo decaído.



Sumado a lo anterior, la médica veterinaria zootecnista de la Universidad del Tolima, Pilar Reyes Téllez, recomienda reconocer otros síntomas como inapetencia, decaimiento, vómito, diarrea y fiebre. De ser así, lo primero que puede hacer es tomar los signos vitales de su perro o gato y acudir al veterinario.



Debe tener en cuenta que aunque no hay diferencias entre los síntomas de un canino y un felino, como lo explica la doctora Reyes, sí pueden diferir un poco en el comportamiento, pues generalmente estos últimos tienden a "esconderse, acicalarse en exceso y presentar pérdida de pelo".

Primeros auxilios en casa

Al igual que hay un botiquín para cualquier eventualidad que se presente en casa con las personas que la habitan, es importante tener a la mano todos los elementos necesarios para atender una emergencia con las mascotas. Medicamentos e implementos de aseo y cuidado son algunas de las cosas que no deben faltar en los hogares con animalitos.

Cuando un animal está enfermo cambia su estado de ánimo y comportamiento. Foto: iStock

A diferencia de hace algunos años, hoy en día son muchos los productos para mascotas que existen en el mercado. Un ejemplo de ello es Pet Pack, un emprendimiento colombiano que ofrece un kit de primeros auxilios para perros y gatos.



De acuerdo con Andrea Vergara, fundadora del proyecto, “el kit incluye todo lo necesario para que cualquier persona pueda reaccionar de manera responsable y adecuada en casos como: envenenamientos, golpes de calor, deshidratación, hipotermia, heridas, mordeduras, quemaduras, y parásitos internos y externos, entre otros”.



Además, incluye una guía práctica y detallada que explica primeros auxilios básicos ante diferentes emergencias, enseña cómo tomar los signos vitales y a identificar las señales de alarma que pueden indicar que la mascota necesita ayuda.



Una de las situaciones más comunes a las que se exponen los animales es el envenenamiento. Síntomas que se pueden evidenciar en el “exceso de salivación, falta de coordinación al caminar, pupilas dilatadas, vómito, diarrea, taquicardia y miedo a los ruidos” explica la doctora Reyes.



Para estas circunstancias es común utilizar carbón activado, uno de los elementos que viene incluido en el kit de primeros auxilios de Pet Pack y que, al ser ingerido, ayuda a absorber las toxinas o veneno y así ganar tiempo antes de llevar a la mascota al veterinario.



El kit de emergencia también cuenta con artículos de asepsia y cicatrización para los casos de heridas, así como con una manta térmica útil para los golpes de calor o la hipotermia. También contiene otras herramientas útiles para atender cualquier percance.

¿Cuándo acudir a urgencias?

Si bien es fundamental que todos los hogares con mascotas tengan un kit básico para atender las emergencias, también se debe tener en cuenta que estos sólo son elementos paliativos y para accidentes leves mientras el animal llega al veterinario.



Por ello, hay que mantenerse alerta y tener en claro los momentos en los que es necesario acudir al centro veterinario más cercano.



“Cuando veas que tu mascota no come, está perdiendo peso, está jadeando mucho, se esconde, llora, no duerme bien, tiene taquicardia o bradicardia, su temperatura está muy baja o muy alta, hay vómito, diarrea o convulsión, debes acudir a urgencias” concluye la veterinaria Reyes.



JESSIKA D. BONILLA

Tendencias EL TIEMPO