Los tapabocas se están acumulando en las playas de Hong Kong

Los tapabocas, un implemento básico de protección contra el coronavirus, se ha convertido en un problema ambiental en Hong Kong, en donde se han infectado 131 personas y se han reportado tres personas fallecidas. Ambientalistas dicen que una gran cantidad de estos tapabocas no se está eliminando adecuadamente.

Una gran cantidad de estos tapabocas están siendo arrojados al campo o al mar, donde la vida marina puede confundirlas con comida. Incluso, ya aparecen en las playas junto con las habituales bolsas de plástico y otra basura.



Los grupos ambientalistas, que ya están lidiando con el flujo de basura marina desde China continental y otros lugares, dicen que estas máscaras desechadas han agravado el problema y también han generado preocupación por la propagación de gérmenes.



"Solo hemos tenido máscaras durante las últimas seis u ocho semanas, en un volumen masivo ... ahora estamos viendo el efecto sobre el medioambiente", le dijo Gary Stokes, fundador del grupo ambientalista Oceans Asia a la agencia Reuters.



Stokes dijo que encontró 70 máscaras desechadas en un tramo de playa de 100 metros y cuando regresó una semana después, habían más de 30 nuevas.



En Colombia, en donde también se está usando masivamente el tapabocas, podría ocurrir lo mismo. Según Julio César Aldana, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en el país hay 9'300.000 unidades de tapabocas en el registro sanitario. Y aunque no hay desabastecimiento, expertos sugieren que solo sean usados por quienes tienen enfermedades respiratorias.



En efecto, el Invima aclaró que el uso del tapabocas debe ser en pacientes que manifiestan los síntomas de infecciones respiratorias (tos, dolor de garganta y problemas al respirar) para evitar el contagio.



Además, la entidad también aclaró que este implemento médico no sirve para protegerse del virus.



Así las cosas, es importante tener un uso responsable de los tapabocas, pues si no se eliminan correctamente, muchos terminarán en los ríos y playas del país.



