¿Los animales salvajes también se contagian de coronavirus?

Las primeras alertas sobre la transmisión del SARS-CoV-2 a las especies de fauna silvestre se prendieron con los casos de visones, tigres y gatos, pero parecieran no tener en principio una evidencia científica sólida.



Le sugerimos: Famoso virólogo aconseja comportarse como si se estuviera contagiado



Sin embargo, una reciente publicación del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), señala que "la decisión la semana pasada del gobierno de Dinamarca de sacrificar a más de 15 millones de visones en todo el país por el contagio de estos mustélidos criados en más de 200 granjas a humanos vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que supone que el SARS-CoV-2 salte a los animales".

De acuerdo con el SINC, en total, el Statens Serum Institut, la agencia de salud pública danesa, ha identificado decenas de personas infectadas con una nueva variante del virus transmitido de animales a humanos.



"Las autoridades danesas temen que, en un momento en que los contagios por SARS-CoV-2 han superado la barrera de los 50 millones de personas y más de 1,2 millones fallecidos en todo el mundo, esta nueva variante, menos receptiva a anticuerpos en las pruebas de laboratorio, disminuya la efectividad de las vacunas candidatas que se están desarrollando", explica la SINC.



De interés: Las bacterias pueden viajar entre continentes en polvo atmosférico



Sin embargo, la publicación también aclara que aún faltan evidencias científicas para confirmar que esto pueda realmente suceder, y por lo tanto, el sacrificio de estos animales podría no producirse finalmente al considerarse “ilegal”, según las últimas informaciones.



“Un reservorio debe cumplir tres condiciones: ser capaz de infectarse y mantener la circulación del virus; ser capaz de transmitirlo a la especie diana, en este caso, a personas; y ser suficientemente numeroso como para resultar epidemiológicamente relevante”, explicó a la SINC Christian Gortázar Schmidt, jefe del grupo SaBio (Sanidad y Biotecnología) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).

El gobierno danés lanzó una primera campaña de sacrificio de visones en el verano después de que se detectaran los primeros casos de coronavirus en criadores. Foto: EFE

Un riesgo considerable

La SINC retoma un artículo publicado en la revista Mammal Review, en el que se menciona que existe un riesgo considerable de que los humanos transmitan el SARS-CoV-2 a la vida silvestre.



“Para muchas especies de mamíferos, no parece haber una barrera biológica para que se contagien de SARS-CoV-2. Se ha demostrado que mamíferos como hurones, hámsters, macacos y algunos otros son tan susceptibles al virus como los humanos”, señaló a SINC Sophie Gryseels, autora principal del trabajo e investigadora en el departamento de Microbiología, Inmunología y Trasplantes de la Universidad KU Leuven (Bélgica).



También: Un fósil muestra cambios evolutivos en una especie humana extinta



"Cuando a estos animales –mustélidos (hurones y visiones), los félidos (gatos y tigres), los roedores cricétidos (hámsteres) y los primates del viejo mundo (macacos)– se les ha inoculado experimentalmente el virus o cuando se han contagiado de manera accidental por sus cuidadores (como en el caso de los visones en Dinamarca, Países Bajos y España), la infección se ha propagado fácilmente y han podido transmitir el virus a otros animales con los que conviven", explica la SINC.



Sin embargo, "existen otras especies que probablemente no sean susceptibles, como cerdos, pollos, ratones domésticos y ratas grises, según un estudio publicado recientemente en la revista Lancet Microbe. “Cuando se les inocula experimentalmente el virus, no pasa nada, el virus simplemente muere”, subraya Gryseels".



Así, se explica que "Los animales son por tanto más vulnerables al SARS-CoV-2 en función de la susceptibilidad de cada especie animal, que está determinada biológicamente. Ante la falta de datos que aún se dispone al respecto, los científicos cautelosos con todas las especies para las que aún no hay evidencia disponible sobre su susceptibilidad y/o resistencia al virus".



“Un grupo a vigilar serían los primates superiores, pues es de esperar que dispongan de receptores celulares muy similares a los nuestros y que, en consecuencia, puedan ser vulnerables”, recalca Gortázar Schmidt.



Según SINC, hay ciertos límites: los primates del nuevo mundo, a pesar de estar más relacionados con los humanos que, por ejemplo, con los hurones, probablemente sean menos susceptibles que los hurones al SARS-CoV-2, certifica la investigadora belga.



“El riesgo para los animales estaría en que el virus afectase clínicamente a especies muy amenazadas, algo de lo que, por ahora, no hay evidencias”, agregó a SINC el experto español.

Distancia física con los animales

Además, la SINC indica que, más allá de la disposición biológica de cada familia de mamífero, entra otro factor en juego: la probabilidad de que los humanos tengan encuentros con estos animales. "Por eso, para Gortázar Schmidt, no hay razón para suponer que los humanos no puedan transmitir este virus a los mamíferos salvajes cuando entren en contacto cercano con ellos".



“Hay más de 6.500 especies de mamíferos en el mundo y no podemos predecir cuáles de estas especies son susceptibles y cuáles no. Es posible que también haya algunas especies que son resistentes o solo levemente susceptibles, como ratones domésticos y perros, respectivamente”, continúa.

¿Cómo se produce el contagio de humanos a animales?

Igual que entre personas. “Por contacto cercano, mediado por gotículas, aerosoles o sustratos contaminados”, detalla Gortázar Schmidt. Es por ello que los científicos recomiendan mantener la distancia física también con la fauna.



Le sugerimos: Monos de zoológico prefieren el ruido del tráfico al de la naturaleza



“Afortunadamente para nosotros, las especies de mamíferos con las que los humanos probablemente tienen más interacciones de manera general y, por lo tanto, parecen tener más probabilidades de contraer el virus si fueran biológicamente susceptibles, son los ratones domésticos y las ratas marrones y negras. Pero que no parecen ser susceptibles”, añade a la SINC.



Medio Ambiente

*Con información de SINC