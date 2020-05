Estudio revela que gatos pueden transmitir el coronavirus entre ellos

Hasta este 15 de mayo, en el mundo habían más de 4,5 millones de personas contagiadas con el nuevo coronavirus y más de 306.000 habían muerto.



Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España e Italia son los territorios más afectados en cuanto a contagios, mientras que en fallecidos son Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y España.



(Lea también: Profesora dejó el micrófono prendido y les dijo ‘burros’ a sus alumnos).

Mientras que los humanos se están viendo muy afectados por la pandemia, los animales silvestres se han visto ‘libres’: han salido de sus hábitats naturales y se han dedicado a recorrer zonas que, normalmente, siempre están llenas de hombres y mujeres.



En el caso de algunos animales domésticos, como el gato, las cosas son diferentes: un estudio confirmó que las personas pueden infectar a estos felinos fácilmente y, lo más importante, pueden contagiarse entre ellos.



Así se dio a conocer por medio de una investigación que se publicó en la revista ‘New England Journal of Medicine’.

Los humanos son el riesgo para los gatos y no al revés, pues, hasta el momento, no hay pruebas de que estas mascotas sean transmisores para las personas FACEBOOK

TWITTER

¿Qué se hizo?

Los investigadores aislaron el coronavirus de un humano y se lo administraron a tres gatos. Tres días después, todos los animales tenían el virus en sus cuerpos.



A la par, pusieron a cada gato infectado junto a otro sano en tres jaulas diferentes.



(Le puede interesar: Conmovedor llanto de un abuelo al conocer a su bisnieto en cuarentena).



Los sanos terminaron contagiándose, pero, antes de que se cumpliera una semana todos habían eliminado el virus.

Si están preocupados por transmitir el coronavirus a sus familiares, también deberían preocuparse por contagiarlo a sus mascotas FACEBOOK

TWITTER

Conclusiones

Lo primero que rescataron los investigadores es que los gatos sí pueden infectarse por exposición natural al virus, ya sea desde un humano u otro gato.



También concluyeron que el coronavirus no es letal ni desarrolla signos de la enfermedad, la covid-19, en los felinos.



“Los gatos no tenían síntomas, y eso es un descubrimiento importante para nosotros”, comentó Yoshihiro Kawaoka, de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), y uno de los líderes del estudio.



(Lea también: Tierno momento de ciervos durmiendo bajo cerezos da la vuelta al mundo).



"Esto es algo a tener en cuenta: si están preocupados por transmitir el coronavirus a sus familiares, también deberían preocuparse por contagiarlo a sus mascotas", dijo Peter Halfmann, otro de los participantes en la investigación.



Eso sí, el estudio resaltó que los humanos son el riesgo para los gatos y no al revés, pues, hasta el momento, no hay pruebas de que estas mascotas sean transmisores para las personas.



En el mundo, se han confirmado 6 felinos contagiados con el coronavirus. El último conocido fue un gato español llamado ‘Negrito’, que murió después de que le practicaran una eutanasia, por problemas cardiacos que presentaba.



Asimismo, otra investigación halló presencia del virus en dos perros. Sin embargo, no quedó clara la forma de contagio y transmisión.



Tendencias EL TIEMPO