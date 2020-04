'La minería, legal e ilegal, se incrementará después de la pandemia'

Las dificultades económicas por las que pasa mucha gente, y que se incrementaron con la emergencia sanitaria, serán un argumento para exacerbar actividades ilegales como la deforestación y la minería ilegal.

Francia Márquez, lider social amenazada y ganadora del premio ambiental Goldman por su lucha contra la minería ilegal, asegura que el Gobierno también aprovechará este momento para impulsar sus proyectos mineros.



En entrevista con EL TIEMPO, Francia habló sobre cómo enfrentan este momento las comunidades afrodescendientes, especialmente en el Cauca; sobre las lecciones ambientales de la pandemia que no debemos olvidar, y de lo que muchos sospechan: "con la caída del precio del petroleo, el país impulsará con más fuerza su locomotora minera", dice.

¿Qué ha significado esta pandemia para usted y cómo la han enfrentando en su comunidad?



Esta pandemia es una consecuencia de las mismas afectaciones de la crisis ambiental por la que atraviesa al mundo. Hoy, con esto, nos damos cuenta de que somos muy vulnerables y que no somos los dueños del mundo. Un 'bichito' está poniendo en riesgo nuestras vidas. Claro, en consecuencia de toda la destrucción que nosotros mismos hemos hecho a la casa grande.



Por otro lado, no hay garantías para que muchas comunidades puedan enfrentar esta situación. La pandemia esboza con claridad el racismo, el abandono institucional y la corrupción. Tristemente esas comunidades más afectadas son las que históricamente han sido discriminadas y aquellas que no han tenido garantías para enfrentar nada. Para mí, la pandemia no se desliga de un modelo económico que ha destruido la vida en el planeta y que hace parte de nuestra economía: el extractivismo.



Uno esperaría que intentáramos cambiar, pero lo que vemos, desde los gobiernos, es que no hay ninguna intención de parar y de transformarnos porque, para fortalecer la economía, van a echar mano de ese renglón que, para muchos, es rentable en términos monetarios pero nefasto en términos ecológicos.

Este reglón que usted menciona es la minería, ¿verdad? Porque algunos ambientalistas consideran que la minería se incrementará en esta pandemia. ¿Opina lo mismo?



Sí. Como hay una crisis económica mundial, van a mirar de qué echan mano, y el renglón que muchos Estados plantean como su desarrollo es la minería. De hecho, Colombia antes de la crisis ya venía diciendo que el primer renglón de la economía era la minería. Entonces, ahora con esta pandemia, que sin duda ha generado una crisis, van a profundizar más esas políticas de muerte que van a terminar poniendo más en riesgo la casa grande.

En el caso de la minería ilegal, ¿conoce de denuncias de posibles presiones para hacer más minería en este momento de emergencia sanitaria?



Ahora todo está calmado porque la gente está encerrada. Pero cuando termine la cuarentena, estoy casi segura, la gente va a salir a buscar cómo resolver su situación económica. Y creo que muchos territorios, en donde la gente ha tenido una cultura minera, imagino que van a profundizar esa explotación. Quizá usando tecnología que no han usado porque la gente hace minería artesanal, pero me imagino que como para muchos no es rentable entonces se va a profundizar la minería contaminante.

En ese caso, ¿cómo debería anticiparse el Gobierno a esa dinámica?



No, el Gobierno no hará nada porque hace parte de su estrategia. Claro, me gané el premio Goldman por enfrentar la minería ilegal, y el Gobierno está de acuerdo con eso. Pero el Gobierno también sabe que la minería ilegal llegó a nuestro territorio como consecuencia de las presiones de la gran minería, de la legal. Cuando empezaron a hablar de la locomotora minera, empezó a promoverse con mayor fuerza la minería ilegal.



Entonces, no creo que el Gobierno quiera cambiar eso. Es la gente la que tiene que ser consciente de eso, porque mire la situación: hoy necesitamos agua y la minería afecta profundamente el agua. ¿Y si necesitamos agua para estar lavándonos las manos, cómo no vamos a proteger los ecosistemas que tenemos? Aquí toca es apelar a la consciencia humana, si es que a partir de esta crisis entendemos por fin que el agua no nace en un supermercado. El agua nace en los territorios.

Uno de los mecanismos para la protección de esos territorios y sus comunidades es la consulta previa. Hace poco el Ministerio del Interior planteó que se hiciera virtual, cuando es muy obvio que muchos de esos territorios no tienen conexión a Internet. ¿Qué opinión le deja esa episodio que ya fue anulado?



Es una simple estrategia. Desde antes los gobiernos han querido acabar con estos mecanismos constitucionales, que en muchos lugares nos han permitido proteger ecosistemas, proteger ríos, manglares, bosques. Por ejemplo, en nuestra comunidad, gracias a una tutela, con la que demandamos el derecho fundamental a la consulta previa, la minería a gran escala no ha avanzado.



Y no solo es el Gobierno, partidos como Cambio Radical, lo puedo decir sin ningún problema, ha sido uno de los partidos que ha visto en este derecho fundamental un obstáculo para el desarrollo, como ellos dicen. Un modelo que hoy quedó comprobado que es un espejismo; es un fracaso para la garantía de la vida. Este Gobierno sigue empujando la política de la muerte y no pretende hacer cambios, seguirá profundizando la desigualdad y la inequidad en el país.

Hoy vemos que ni la pandemia detiene el asesinato de líderes en el Cauca y en varios regiones del país...



En este momento, en nuestro territorio, el conflicto se ha exacerbado y no vemos ninguna voluntad política para hacer un pare. Hoy no tenemos ninguna garantía en términos de salud para enfrentar la situación. Lo que creemos es que es muy triste porque estamos condenados a que nos mate la pandemia, el hambre o a que grupos armados nos asesinen. Como caucana, tengo que decir que me duele lo que está pasando en los territorios, en donde grupos armados siguen acabando con la vida. Mientras unos están en cuarentena en sus casa, muchos están siendo desplazados. En ese sentido, demandamos acciones reales del Gobierno.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

Periodista de Medioambiente

leyroj@eltiempo.com