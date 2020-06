‘El mayor riesgo de contagio es un humano, no un murciélago’

Cada vez que sale una investigación sobre la relación de los murciélagos en el origen de la covid-19, un conservacionista supone lo peor. Por ejemplo, que se replique el ataque que sufrió una colonia de murciélagos en Perú a principios de año por temor y desinformación.(Lea también: Arrasaron con 75.000 hectáreas de bosque en la Amazonia colombiana)

Amanda Vicente Santos es una de ellas. Es bióloga y experta en murciélagos, pero está interesada de forma particular en las enfermedades de estos animales y en su sistema inmunitario. Estudia un doctorado en Emory University, en Atlanta. Intenta entender cómo se relaciona su nivel de estrés, generado por la destrucción de ecosistemas, con su respuesta inmune. Asegura que aunque algunos científicos solo quieren ofrecer información de estos patógenos, muchas veces terminan afectando a una especie que de por sí ya tiene una mala reputación.

¿Qué relación tiene la covid-19 con los murciélagos?

Cuando se logra determinar cuál es el agente que causa este nuevo virus, se compara con una biblioteca genética que alberga más de 700 cepas de coronavirus de animales silvestres, con el fin de saber a qué se le parece más. Luego, se determinó que el pariente más cercano que tiene con el SARS-CoV-2 que causa la covid-19 es un coronavirus de murciélago de herradura. Sin embargo, esta similitud es de un 96 por ciento, que aunque es mucho, no es un 100 por ciento. Y para que nos hagamos una idea, los humanos y los chimpancés tenemos un 96 por ciento de similitud y somos muy diferentes. Lo mismo sucede con la covid-19 y el virus del murciélago.(Lea también: Hallan sorprendente ‘lagartija unicornio’ por primera vez en 130 años)

Muchos dicen que algunos científicos son malintencionados al sacar estos estudios. ¿Usted opina lo mismo?

Los que somos conservacionistas de murciélagos sabemos que esos estudios son importantes, pero hay que contar la historia completa. Claro, hay ciertos riesgos con los murciélagos –lo mismo sucede con los tiburones, pueden matar gente, pero son muy importantes para los océanos–. La otra cosa que pasa con los investigadores que describen los patógenos de los murciélagos es que a veces tienen que agrandar el problema solo para recibir fondos para financiar sus proyectos. Esto es un verdadero problema, porque no se dan cuenta del daño que le hacen a la conservación de esta especie. Lo que deberían hacer es un proyecto integral, describir patógenos, pero también educar a la comunidad en donde encuentras esos patógenos.

Pese a que han existido otros brotes de virus de origen en murciélagos, ¿por qué sabemos tan poco de ellos?

Inicialmente, cuando empezamos a estudiar murciélagos era básicamente pura ecología, entender las especies que había. Después, cuando comenzaron a salir estas enfermedades como el SARS, se estudiaron a murciélagos desde esa perspectiva. Lo que sucede, y es lo que criticamos mucho, es que el tipo de investigación que se empezó a hacer es simplemente ir a un lugar, tomar muestras (sacrificar muchos animales) y montar bibliotecas de virus, y al final solo sabemos los nombres.



Hoy no sabemos cómo funcionan y esto es un gran problema, porque en vez de saber cómo se reproducen, los picos de transmisión, el contexto de donde fue encontrado, solo tenemos nombres. Ir de cacería de virus no es un método científico, no existe una pregunta, es ir a tirar balazos en el aire y ver qué cae.

¿Qué tanto sabemos de su sistema inmune?

Cuando los murciélagos evolucionaron en su vuelo hay muchísimas otras cosas que se vieron impactadas. El vuelo, metabólicamente, es sumamente costoso. Cuando nosotros corremos a máxima velocidad aumentamos nuestra tasa metabólica tres veces. Los murciélagos cuando vuelan aumentan su tasa metabólica 15 veces. Para contrarrestar el daño celular que les genera el vuelo tienen mecanismos de reparación celular que son increíbles y que también les ayudan a combatir virus indirectamente.



Esto ha sido clave en su respuesta inmune, y por eso pueden combatir virus que para nosotros son mortales. Entonces, estos virus han evolucionado como en un campo de batalla y cuando llegan a nosotros, no tenemos ni idea de cómo atacarlos. En términos de investigación, es algo que todavía está en pañales.

¿Podemos aprender algo de ese proceso y aplicarlo en humanos?

Lo que nos sirve de estudiarlos es conocer el punto débil de los virus o cuál es la manera en la que los murciélagos los eliminan. Sin embargo, la estrategia del murciélago no necesariamente nos va a servir a nosotros, pero es probable que identifiquemos sus puntos débiles que nos ayuden a producir algún tipo de droga que ataque esos puntos, y eso sería interesante.(Lea también: El extraño animal que las autoridades han rescatado en la cuarentena)

¿Por qué es un grave error atacar a los murciélagos con la idea de evitar un contagio?

Nuestro mayor riesgo a la hora de contraer este virus es un humano, no un murciélago. No ha habido ninguna evidencia de que fue murciélago a humano. Eso es simple, pero a la gente le gusta buscar a otros culpables. Hay muchas cosas que son perjudiciales en ese tipo de actos. En América Latina no tenemos especies que se le parezcan a las que se han involucrado en la propagación de otros coronavirus. Aun, pese a que tenemos especies que pueden transmitir la rabia como el vampiro, esa no es la manera de actuar, porque hay muchos riesgos.



Uno es que no solo se pueden afectar a una sola especie de murciélagos, sino a muchas. El daño ecológico sería gigante porque estamos hablando de polinizadores, dispersores de semillas, controladores de insectos. Y, luego, quemar una cueva puede generar mayor contacto con vida silvestre, que es justamente lo que queremos evitar, porque muchos de estos brincos de enfermedades zoonóticas se dan porque ha habido más contacto entre humanos y animales silvestres.



