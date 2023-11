COP28: Colombia impulsará acuerdo global para frenar el consumo de combustibles fósiles

Este jueves 30 de noviembre arranca en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) la cumbre climática de la ONU (COP28). En el evento anual, donde el mundo busca acciones y compromisos para enfrentar el cambio climático, Colombia espera liderar varias discusiones y tomar protagonismo bajo el liderazgo de figuras como el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.



Según analistas, el país puede lograr un papel protagónico en las negociaciones del fondo de pérdidas y daños (es decir, quién paga por los efectos negativos que genera un clima impredecible), los temas de adaptación y mitigación y el tratado de la no proliferación de combustibles fósiles.

En ese sentido, según explicó este miércoles en rueda de prensa la ministra Muhamad, uno de los tres puntos claves que apoyarán en la COP28 será que el mundo trabaje en el tratado por la no proliferación de combustibles fósiles. Es decir, que se reduzca el consumo y la explotación y que se cree un fondo mundial para poder lograr las metas que se pacten.

“Si bien lo que causa las emisiones es el uso de los combustibles fósiles, ni en el Acuerdo de París ni en los subsecuentes acuerdos hay una mención directa a los combustibles fósiles. Lo que es aterrador es que en los planes de los Gobiernos está aumentar la frontera de explotación de combustibles fósiles. Colombia cree que necesitamos un plan para eliminar progresivamente los combustibles fósiles”, enfatizó Muhamad.

A dicho Acuerdo se sumarían las islas del Caribe, la Unión Europea y algunos países de América Latina, según adelantó la funcionaria. De acuerdo con ella, lo que se busca es una transición que sea económicamente viable, pero que al mismo tiempo resuelva la problemática de las emisiones de gases efecto invernadero con la urgencia que se requiere.

La COP28 se realizará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Foto: EFE

De hecho, este año se realiza el balance mundial de los avances frente a lo pactado en el Acuerdo de París, firmado en la COP21. En dicho tratado, el mundo se comprometió a reducir las emisiones en un 43 % en 2030 y ser cero netos a 2050 con el objetivo de estabilizar la temperatura. Sin embargo, actualmente y aun con todos los compromisos globales, paradójicamente el mundo está en una trayectoria de aumento del 20 % de las emisiones a 2030.

“Necesitamos un tratado como se hizo para salvar la capa de ozono en los noventa, con el Acuerdo de Montreal. Pero esto es muchísimo más complejo, porque los combustibles fósiles están en el centro donde vivimos. Por eso hablamos de transiciones progresivas con reglas claras”, resaltó.

La funcionaria enfatizó en que su objetivo no es ir “en contra de los combustibles fósiles” sino encontrar soluciones ante una crisis que no da espera. “No vamos en contra de los combustibles fósiles. Si no lo que estamos pidiendo es que haya una transición de acuerdo al cambio climático. Y eso requiere un acuerdo o tratado. En este momento no hay ningún tratado. En este momento cada país hace lo que puede con lo que tiene. Nosotros creemos en una salida multilateral a este problema, con reglas claras y reglas equitativas. Las emisiones se siguen ampliando, el Acuerdo de París no se está cumpliendo”, agregó Muhamad.

Cerca de 200 países, además de empresas, organizaciones civiles, científicos y otros actores claves en la lucha contra el cambio climático, se reúnen este año en la COP28. Foto: EFE

El segundo punto clave que impulsará el país será el de la deuda climática y el fondo de pérdidas y daños. Allí el presidente Gustavo Petro participará en varios espacios donde, según la ministra, se buscará posicionar la importancia de que los países ricos Cumplan su promesa de entregar financiamiento a países en vías de desarrollo para enfrentar la crisis climática mundial.

“Estaremos también lanzando con Alemania, Francia, Kenia una comisión de alto nivel de expertos para el estudio de la deuda climática”, resaltó la jefa de la cartera ambiental.

Finalmente, la adaptación será el otro foco importante que Colombia discutirá y en el que esperan destacar la relevancia de que países en vías de desarrollo puedan prepararse ante los impactos que la crisis climática generará.

La funcionaria destacó que la comisión nacional, además, buscará presentar a Colombia como el país de la belleza y la biodiversidad, por lo que tendrán en el pabellón instalado en Dubái más de 70 actividades coordinadas por el Ministerio y Cancillería.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE